Nguỵ trang lượng lớn ma tuý, "nước vui" trong hộp điện thoại iPhone để tiêu thụ

Ngày 23/12, Công an TP Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an TP Huế vừa phát hiện và bắt Lê Thúc Anh Quân (SN 2005 trú tại phường Phường Đúc, TP Huế) có hành vi tàng trữ lượng lớn ma túy.

Tang vật thu giữ là 67 viên nén có tổng khối lượng hơn 45g, 06 gói ni - lông bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng có khối lượng hơn 32g và 23 gói “Orange fruit tea”. Số tang vật này được đóng gói cẩn thận trong hộp điện thoại iPhone, hộp ghi các dòng chữ máy tăm nước nhằm ngụy trang.

Lê Thúc Anh Quân nguỵ trang lượng lớn ma túy, "nước vui" trong các hộp điện thoại iPhone, tăm nước để tiêu thụ. (Ảnh: CACC)

Đội Cảnh sát thu giữ nhiều dụng cụ như cân tiểu ly, bao ni lông dùng để cân đo, phân nhỏ ma túy. Quân khai nhận, tất cả số viên nén và tinh thể rắn màu trắng là ma túy và 23 gói "Orange fruit tea” là "nước vui".

Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về Ma túy - Công an TP Huế cũng vừa bắt giữ Bùi Quang Tân (SN 2006, trú Hương Vinh, TP Huế) có hành vi tàng trữ 02 viên nén có khối lượng hơn 0,8g, 01 gói tinh thể màu trắng có khối lượng hơn 0,4g.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Huế tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm 2 kẻ nêu trên theo quy định của pháp luật.

Trước đó, lúc 21h30 ngày 14/9, tại đường Hà Huy Giáp (phường Vỹ Dạ), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế phối hợp với Công an phường Vỹ Dạ bắt quả tang Phạm Văn Quang (SN 2003, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) đang tàng trữ 1 túi nilong chứa 30 viên nén màu xám và 01 gói nilon chứa tinh thể rắn màu trắng tổng khối lượng hơn 43g. Tại cơ quan Công an, Quang khai nhận tất cả số tang vật trên là ma túy.

Lúc 00h30 ngày 15/9, tại đường Lý Thường Kiệt (phường Phú Nhuận, TP Huế), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế tiếp tục phát hiện, bắt quả tang Lê Nhật Huỳnh đang tàng trữ 4 túi nilong bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng và 1 túi nilong chứa 12 viên nén màu xanh có tổng khối lượng hơn 7g.

Tiếp đó, lúc 3h cùng ngày, tại một nhà trên đường Tô Ngọc Vân (phường Thuận Lộc, TP Huế), Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an TP Huế phối hợp với Công an phường phát hiện 3 kẻ có hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, tang vật thu giữ 1 đĩa sứ bên trên có chứa tinh thể rắn màu trắng, 1 bộ loa, 1 bộ đèn màu.