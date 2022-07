Nhóm đối tượng đặc biệt cảnh giác với biến thể BA.5

“Những người lớn tuổi thì miễn dịch còn giảm hơn nữa. Do đó, những đối tượng này cần phải tiêm nhắc lại đúng lịch, đúng liều là rất quan trọng để duy trì miễn dịch, tránh dịch xâm nhập. Cán bộ y tế tuyến đầu rất cần tiêm, bởi đây là những người có nguy cơ cao. Khi các biến thể mới có mức độ xâm nhập, lây lan như vậy có thể ngăn chặn, giảm được mức độ lây nhiễm sang cho các đối tượng khác, đặc biệt là các đối tượng nguy cơ cao”, GS. Phan Trọng Lân cho hay.



Tiêm vắc xin để bảo vệ nhóm nguy cơ trước biến thể mới

Cục trưởng Cục Y tế dự phòng cho rằng cần phải thực hiện đồng bộ các mũi tiêm nhắc lại để vừa ngăn chặn dịch, vừa tránh được lây lan cho những người có nguy cơ cao như người trên 50 tuổi trở lên, những người có mức độ suy giảm miễn dịch ở thể vừa và thể nặng. Những đối tượng có nguy cơ cao cần tiêm càng sớm càng tốt để duy trì miễn dịch, tránh nhiễm những biến thể mới, những biến thể chưa rõ ràng, nhằm bảo đảm an toàn sức khỏe, nâng cao dự phòng.

Các chuyên gia đều thống nhất nhận định, đến thời điểm hiện tại các biến thể, các nhánh BA.4 và BA.5 có khả năng lây lan nhanh hơn nhưng chưa xác định chính xác liệu độc lực của nó có cao hơn không, nhưng vắc xin hiện tại đang sử dụng có hiệu quả chống lại các biến thể BA.4 và BA.5.

PGS.TS Trần Minh Điển, Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho hay, biến thể BA.4, BA.5 đã lan nhanh trên toàn cầu với 6 khu vực WHO đang giám sát. Trong tuần qua, biến thể BA.4, BA.5 chiếm đến 55% trong tổng số mẫu toàn cầu. “Đây là một vấn đề đáng lo ngại. Tại Singapore, theo thông báo của WHO, có đến 45% các trường hợp nhiễm COVID-19 trong cộng đồng liên quan đến biến thể BA.4, BA.5. Những biến thể này lây lan nhanh hơn và tỉ lệ tử vong, tỉ lệ bệnh nặng không có sự khác biệt”, PGS Điển nói.

Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương cho biết thêm, tỉ lệ mắc của trẻ em trong thời gian qua, từ lúc bắt đầu dịch đến giờ tương đương với tỉ lệ mắc trên người lớn, tức là khoảng 20-25% trẻ em mắc COVID-19. Trẻ em là nhóm yếu thế bởi chưa được tiêm chủng nhiều, đặc biệt là nhóm dưới 11 tuổi. Nếu biến thể BA.4, BA.5 lây lan nhanh trong cộng đồng, trẻ em dễ dàng bị lây hơn do ý thức đeo khẩu trang, khử khuẩn không bằng so với người lớn.

Vắc xin - công cụ kiểm soát dịch

TS. Socorro Escalante, quyền Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam cho rằng ngành Y tế Việt Nam đã kiểm soát được dịch bệnh. “Việc sử dụng các biện pháp như đeo khẩu trang ở những không gian kín, rửa tay… đã giúp chúng ta kiểm soát được dịch. Phải khẳng định là Việt Nam có một hệ thống giám sát bệnh cực kì tốt, điều này có thể giúp Chính phủ Việt Nam phát hiện sớm các nhóm gene hoặc các biến chủng mới”, quyền Trưởng đại diện WHO nói.

Việt Nam đã tiêm chủng với tỉ lệ rất cao và vắc xin Việt Nam đang sử dụng có hiệu quả đối với các biến thể BA.4 và BA.5. “Đấy chính là lí do mà Chính phủ Việt Nam vẫn khuyến cáo người dân tiêm các mũi vắc xin phòng COVID-19, mũi nhắc lại, mũi tăng cường”, TS. Socorro Escalante nói.

Đại diện WHO cho rằng cần phải tiêm liều bổ sung, đặc biệt các nhóm đối tượng nguy cơ cao. WHO khuyến nghị liều bổ sung nên tiêm cách 4-6 tháng sau khi đã hoàn thành liều tiêm cơ bản, do hiệu quả vắc xin suy giảm dần theo thời gian, kể cả với Omicron và Delta. Cách tốt nhất để ngăn ngừa COVID-19 lây lan là đảm bảo mỗi người đều được bảo vệ thông qua tiêm phòng.