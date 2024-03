Nhóm cướp tiệm vàng ở Bình Dương tham gia hội 'vỡ nợ làm liều'

Ngày 10/3, Công an Công an tỉnh Bình Dương cho biết, Phòng cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Cục cảnh sát hình sự Bộ Công an đã bắt giữ 3 người liên quan vụ cướp tiệm vàng Bích Quý tại huyện Bàu Bàng hôm 3/3.

Theo đó, 2 nghi phạm trực tiếp tham gia vụ cướp tiệm vàng là Nguyễn Linh Đoan (SN 1994, quê Quảng Nam) và Trần Quang Triệu (SN 1993, quê Bình Định).

Nhóm cướp dùng vật giống súng uy hiếp chủ tiệm vàng để cướp vàng. (Ảnh cắt từ video)

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm khai tham gia các hội nhóm "vỡ nợ làm liều" trên mạng xã hội rồi kết nối, bàn bạc với nhau đi cướp tiệm vàng.

Nguyễn Linh Đoan bị bắt khi đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Còn Trần Quang Triệu đến Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bình Dương xin đầu thú.

Người giúp sức tiêu thụ số vàng bị cướp là Nguyễn Văn Thịnh (SN 1995, ngụ huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cũng bị bắt ngay sau đó.

Nhóm người trên đã giao nộp một số lượng lớn tang vật đã chiếm đoạt được.

Nhóm cướp tiệm vàng tại Bình Dương.

Công an đã xác định danh tính hai người còn lại trong số bốn người trực tiếp tham gia cướp tiệm vàng và tiếp tục truy bắt. Cơ quan công an yêu cầu hai người này sớm ra đầu thú để hưởng được khoan hồng của pháp luật.

Như VTC News đưa tin trước đó, khoảng 12h ngày 3/3, 4 người đi xe máy vào tiệm vàng B.Q... Sau khi hỏi bán vàng, nhóm người này đã dùng một vật giống súng đe dọa chủ tiệm vàng và dùng búa đập bể kính, lấy nhiều vàng rồi tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an huyện Bàu Bàng và Công an thị trấn Lai Uyên đã nhanh chóng đến hiện trường, ghi nhận vụ việc và triển khai nhanh lực lượng để điều tra, xác minh, truy xét các đối tượng và tang vật vụ cướp tài sản.