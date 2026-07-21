Ngày 21/7, Công an TP Đà Nẵng thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Thị Phượng (53 tuổi, trú phường Điện Bàn Bắc) để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra ban đầu, Phượng hành nghề bói toán tại nhà, tự xưng là “Tý”. Qua người quen giới thiệu, một phụ nữ tìm đến Phượng, nhờ dùng tâm linh để lấy lại khoảng 10 tỷ đồng đã bị người khác lừa đảo chiếm đoạt trước đó.

Lợi dụng tâm lý muốn thu hồi tài sản của nạn nhân, Phượng đưa ra nhiều thông tin gian dối, liên tục hứa hẹn về thời điểm nhận lại tiền và yêu cầu người phụ nữ chuyển tiền vào các tài khoản do mình chỉ định với nhiều lý do khác nhau.

Tin vào những lời hứa này, từ ngày 25/12/2024 đến 14/1/2025, người phụ nữ nhiều lần chuyển tổng cộng 179 triệu đồng nhưng không lấy lại được số tiền như mong muốn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đang tiếp tục làm rõ hành vi của Phượng cùng những người có liên quan.

Qua vụ việc, Công an TP Đà Nẵng khuyến cáo người dân không tin vào những người tự xưng có khả năng xem bói, cúng giải hạn, làm phép hoặc lấy lại tài sản bằng tâm linh. Khi bị lừa đảo hoặc phát sinh tranh chấp về tài sản, người dân cần trình báo cơ quan công an, tuyệt đối không tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu của các đối tượng.