Vụ cháy xe khách trên Quốc lộ 1A khiến 7 người tử vong đã để lại nỗi ám ảnh không thể nguôi đối với những hành khách may mắn sống sót. Trong cuộc trò chuyện tại bệnh viện, anh Nguyễn Văn Thông và vợ là chị Nguyễn Thị Ngọc Bích vẫn chưa hết bàng hoàng khi kể lại khoảnh khắc cả gia đình lao qua biển lửa để giành lấy sự sống. Với họ, chỉ vài chục giây ngắn ngủi đã trở thành ranh giới mong manh giữa sự sống và cái chết.

Người cha liều mình lao qua biển lửa cứu hai con nhỏ

Sau khi thoát khỏi vụ cháy xe khách khiến 7 người tử vong, anh Nguyễn Văn Thông (quê Ninh Thuận) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc sinh tử cùng vợ và hai con nhỏ.

Theo lời kể của anh Thông, ngay sau cú va chạm, trong xe xuất hiện nhiều khói cùng một đám cháy nhỏ ở khu vực đầu xe. Khoảng 30 giây đến 1 phút sau, chiếc xe dừng hẳn. Hành khách ở các hàng ghế phía trước bắt đầu nhốn nháo tìm cách thoát thân, trong khi tài xế liên tục trấn an, yêu cầu mọi người bình tĩnh chờ mở cửa.

Tuy nhiên, theo anh Thông, việc mở cửa mất khoảng một phút. Sau đó, những hành khách ở phía trước lần lượt xuống xe khiến quá trình thoát nạn kéo dài thêm 1-2 phút. Thời điểm cửa vừa mở, ngọn lửa mới chỉ âm ỉ dưới gầm xe nhưng khói đã bao trùm khoang hành khách.

Anh Thông cho biết mình ngồi ở hàng ghế số 7, đi cùng vợ và hai con nhỏ, một bé khoảng 2 tuổi và một bé 7 tuổi. Khi nhận thấy tình hình nguy hiểm, anh bế con gái trên tay, nắm tay con trai định chạy ra cửa nhưng không thể vì phía trước quá đông người. "Khi đó tôi chỉ biết giục vợ chạy nhanh. Tôi nói khói nhiều rồi, rất nguy hiểm", anh nhớ lại.

Khoảng 20 giây sau, khi những hành khách phía trước vừa thoát ra, anh cùng hai con lao về phía cửa. Đúng lúc còn cách cửa một khoảng, ngọn lửa bất ngờ bùng lên dữ dội, cao hơn một mét.

Con trai 7 tuổi quá hoảng sợ nên không dám nhảy qua biển lửa. Người cha phải dùng sức đẩy con văng ra ngoài. Bé rơi đúng khu vực cửa xe - nơi ngọn lửa cháy dữ dội nhất - nên bị bỏng nặng. Sau đó, anh bế con gái nhỏ ném ra bãi cỏ cách xe khoảng 3-4 m để những người xung quanh đưa bé đi, rồi quay ngược trở lại kéo con trai ra khỏi đám cháy.

"Áo của cháu bén lửa khi bị ngã ở cửa xe nên bị bỏng rất nặng. Tôi kéo được con ra thì da cháu đã bong tróc", người đàn ông nghẹn ngào kể.

10 phút chờ xe cứu thương là khoảng thời gian ám ảnh nhất

Sau khi đưa hai con ra ngoài, anh quay lại thì vẫn chưa thấy vợ thoát khỏi xe. Đứng cách chiếc xe đang cháy khoảng 7 m, sức nóng hắt ra khiến anh gần như bất lực. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ nếu vợ không ra kịp thì chắc chắn sẽ chết trong xe. Chỉ còn cách lao ra, bỏng bao nhiêu thì bỏng, may ra còn sống", anh nói.

May mắn, ít giây sau, người vợ cũng kịp lao ra ngoài. Cả gia đình dìu nhau rời xa hiện trường trong lúc chiếc xe liên tiếp phát ra nhiều tiếng nổ lớn. Khoảng 10 phút sau, xe cứu thương mới đưa các nạn nhân đến bệnh viện cấp cứu.

Theo anh Thông, khoảng thời gian chờ xe cứu thương là ký ức ám ảnh nhất. Anh bất lực chứng kiến hai con đau đớn vì bỏng, da bong tróc từng mảng và liên tục khóc thét.

"Bé gái khóc vì bị bỏng cả 10 đầu ngón tay và 10 đầu ngón chân. Còn bé trai thì liên tục kêu lạnh vì quần áo bị lửa bén, tôi phải xé áo cho con", người cha kể.

Kể về những hành khách không thể thoát nạn, anh Thông cho biết nhiều người ở phía sau khi nhìn thấy lửa bùng lên tại cửa trước đã hoảng sợ chạy ngược về cuối xe để tìm đường thoát. Tuy nhiên, phía sau không có lối thoát hiểm nên họ bị mắc kẹt giữa khói và lửa. "Họ thấy lửa nên không dám chạy ra phía trước, quay lại phía sau xe nhưng không còn đường nào nữa. Không chết cháy thì cũng ngạt khói", anh xót xa.

Bản thân anh cũng từng nhiều lần dùng chân đạp kính xe để tạo lối thoát nhưng kính không vỡ. Sau đó, anh buộc phải quay lại cửa chính và liều mình đưa hai con lao qua biển lửa.

Theo anh Thông, nếu tài xế không kịp mở cửa thì toàn bộ hành khách có thể đã không còn cơ hội sống sót. Tuy nhiên, anh cho rằng việc chờ mở cửa quá lâu đã khiến ngọn lửa có thời gian bùng phát dữ dội hơn.

Được biết, gia đình anh vừa từ quê nội ở Phan Rang (Ninh Thuận) trở lại nơi sinh sống để các con chuẩn bị đi học hè. Khi tai nạn xảy ra, xe chỉ còn cách nhà khoảng 10 km.

Hiện hai con của anh vẫn đang được điều trị tại bệnh viện, trong đó một cháu bị bỏng rất nặng. "Một đứa bị bỏng nặng, bác sĩ đang cấp cứu nên chưa cho người nhà vào. Giờ tôi chỉ mong hai đứa con khỏe lại", anh nghẹn ngào.

Người vợ kể giây phút thoát khỏi chiếc xe rực lửa

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Ngọc Bích - vợ anh Thông - cũng chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy dữ dội.

Theo lời kể của chị Bích, sau cú va chạm, mọi chuyện diễn ra quá nhanh. Chỉ chưa đầy một phút sau tiếng va đập lớn, ngọn lửa đã bùng phát từ khu vực đầu xe."Tông một cái rầm là chưa đầy một phút sau lửa đã bốc lên", chị nhớ lại.

Thời điểm đó, chị là một trong những hành khách thoát ra sau cùng bằng cửa chính ở phía tài xế. Khi lửa lan vào khu vực khoang lái, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm lối thoát khiến mọi người hoảng loạn. "Lửa bén vào khu vực vô lăng rồi nhanh chóng lan ra. Ai cũng hoảng, không còn bình tĩnh nữa. Không ai dám nhảy qua bức tường lửa", chị kể.

Gia đình chị gồm bốn người. Hai con nhỏ được chồng đưa ra ngoài trước. Trong lúc thoát thân, con trai không may ngã vào khu vực có lửa và bị bỏng nặng, hiện vẫn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi.

Nhắc lại khoảnh khắc kinh hoàng ấy, chị Bích nghẹn ngào: "Ở trong xe la hét thảm thiết lắm. Cuối xe không có lối thoát hiểm nên mắc kẹt". Theo chị, khi sự cố xảy ra, hành khách chỉ có thể thoát ra bằng cửa chính phía trước, không thể tiếp cận bất kỳ lối thoát hiểm nào khác.

Gia đình chị vừa kết thúc chuyến về quê nội ở Phan Rang thăm người thân khoảng 4-5 ngày và đang trên đường trở lại nơi sinh sống thì không may gặp nạn. Hiện chị Bích cũng bị bỏng, mắt sưng nặng do sức nóng, khói và nước trong quá trình chữa cháy bắn vào. Dù bản thân vẫn đang điều trị, điều chị lo lắng nhất lúc này vẫn là tình trạng sức khỏe của hai con sau vụ tai nạn kinh hoàng.