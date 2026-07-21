Ngày 21/7, Công an tỉnh Quảng Ninh thông tin, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can đối với Trần Văn Thuận (sinh năm 1979, trú tại phường Móng Cái 1, tỉnh Quảng Ninh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” thông qua hình thức chạy án.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, tháng 11/2025, chồng của chị N.T.G. (trú tại phường Móng Cái 1) bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra liên quan hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới.

Sau khi chồng bị điều tra, qua người quen giới thiệu về việc Trần Văn Thuận có khả năng “chạy án”, chị G. hẹn gặp Thuận để nói chuyện, nhờ giúp đỡ.

Trong cuộc trò chuyện, Thuận nói bản thân có mối quen biết với “người làm to” bên Nhà nước và có thể chạy án được cho chồng của chị G. Đặc biệt, gã này còn nổ chỉ cần đưa 1,7 tỷ đồng là có thể chạy được “trắng án”.

Vì tin tưởng vào lời nói của Thuận nên gia đình nạn nhân đã xoay xở đưa đủ số tiền nói trên cho Thuận để lo công việc nhưng thực tế không thành công.

Cơ quan công an đã làm rõ, dù Thuận không hề quen biết ai làm chức vụ to trong Nhà nước và biết là không thể chạy án được cho nạn nhân nhưng vì cần tiền làm ăn đã nảy sinh ý định lừa đảo, đưa thông tin gian dối để lấy lòng tin của bị hại, chiếm đoạt số tiền 1,7 tỷ đồng.

Qua vụ việc này, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Ninh khuyến cáo người dân cần tuyệt đối tuân thủ pháp luật; không nghe theo những lời hứa hẹn và giao tiền cho những kẻ tự xưng có mối quan hệ rộng để nhờ “chạy án”.

Trường hợp phát hiện đối tượng nghi vấn thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản cần báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để được trợ giúp.