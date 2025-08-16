Bài viết này, được đăng trên "Mạng lưới Y tế Youhuo", mô tả một phụ nữ 55 tuổi đã mãn kinh được ba năm và bị tích tụ mỡ ngày càng nhiều ở đùi,à mông. Theo khuyến nghị của bác sĩ, bà đã thực hiện xét nghiệm chuyển hóa hormone nữ và estrogen. Kết quả cho thấy sự bất thường trong chuyển hóa estrogen ở gan. Từ trường hợp của mình, bà cảnh báo hai vấn đề chính cần lưu ý với vóc dáng quả lê sau mãn kinh.

Nồng độ estrogen của phụ nữ bắt đầu suy giảm sau thời kỳ mãn kinh

Bác sĩ Trần Vĩ Long, bác sĩ nội khoa kiêm chuyên gia phẫu thuật tại Trung Quốc, giải thích rằng bệnh nhân nữ này tìm đến phương pháp giảm cân vì muốn có diện mạo đẹp nhất cho đám cưới của con gái. Siêu âm bụng cho thấy bệnh gan nhiễm mỡ của bà ở mức độ trung bình, hình ảnh chụp cắt lớp 3D cho thấy sự phân bố mỡ bất thường, với lượng mỡ tích tụ nhiều ở đùi và mông hơn ở bụng dưới.

Điều này khác với tình trạng béo phì bụng thường thấy ở thời kỳ mãn kinh. Do đó, bệnh nhân được khuyến nghị làm xét nghiệm kháng insulin,xét nghiệm chuyển hóa hormone nữ và estrogen.

Bác sĩ giải thích rằng phụ nữ trẻ trải qua tình trạng "estrogen trội" - khi lượng estrogen sản sinh vượt trội đáng kể so với progesterone - dẫn đến mất cân bằng nội tiết tố. Điều này dẫn đến tích tụ mỡ ở đùi và mông, tạo nên cái gọi là "vóc dáng quả lê". Khi lão hóa, đặc biệt là sau thời kỳ mãn kinh, chức năng estrogen suy giảm, mỡ phân bổ về bụng, tạo thành "vóc dáng quả táo". Đây cũng là nguyên nhân chính gây béo phì bụng ở phụ nữ mãn kinh.

Hai điều cần lưu ý khi bạn có thân hình quả lê sau thời kỳ mãn kinh

Nếu phụ nữ vẫn giữ được vóc dáng "quả lê" trẻ trung sau thời kỳ mãn kinh, họ nên đặc biệt chú ý đến sự mất cân bằng nội tiết tố và các vấn đề chuyển hóa ở gan. Bác sĩ Trần Vĩ Long giải thích rằng gan chịu trách nhiệm chuyển hóa estrogen. Khi chức năng này bị suy yếu, các sản phẩm thải estrogen sẽ bị giữ lại trong cơ thể, tiếp tục mô hình phân phối mỡ trước thời kỳ mãn kinh và dẫn đến sự phân phối mỡ không đều.

Bác sĩ Long lấy bệnh nhân này làm ví dụ. Kết quả xét nghiệm cho thấy chỉ số kháng insulin tăng cao. Mặc dù nội tiết tố nữ suy giảm do mãn kinh, nhưng gan nhiễm mỡ đã làm tổn thương khả năng chuyển hóa estrogen của gan, dẫn đến tích tụ mỡ ở phần dưới cơ thể.

Chế độ ăn uống lành mạnh tập thể dục để điều chỉnh tình trạng hormone

Bác sĩ Trần Vĩ Long nhấn mạnh rằng mãn kinh là một giai đoạn tự nhiên của cuộc đời và không cần phải quá lo lắng. Thông qua chế độ ăn uống lành mạnh, tập thể dục hợp lý và sự hỗ trợ chuyên môn, nồng độ hormone có thể được kiểm soát hiệu quả. Để giúp bệnh nhân thích nghi với sức khỏe, ông đưa ra ba gợi ý sau:

Điều chỉnh chế độ ăn uống: Giảm lượng đường bổ sung và tinh bột tinh chế, áp dụng chế độ ăn có chỉ số đường huyết (GI) thấp, tăng chất xơ trong chế độ ăn, đặc biệt là các loại rau họ cải như bông cải xanh, bắp cải, để giảm tình trạng kháng insulin.

Bổ sung chất dinh dưỡng phục hồi gan: Bổ sung các chất dinh dưỡng như glucosinolate, axit amin, vitamin B và glutathione để ức chế tình trạng viêm gan, đẩy nhanh quá trình phục hồi chức năng chuyển hóa gan.

Kế hoạch tập luyện: Kết hợp bài tập aerobic vừa phải với bài tập sức bền để cải thiện tình trạng béo phì ở phần thân dưới và tăng tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Sau bốn tháng điều trị, bệnh nhân đã giảm thành công 15kg và giảm 8% lượng mỡ trong cơ thể. Trong ngày cưới của con gái, bà tự tin diện bộ sườn xám vừa vặn, được chuẩn bị kỹ lưỡng, được khen ngợi là "mẹ chồng đẹp nhất".