Nhìn mỹ nhân Việt này là đầu nảy số "hồng nhan bạc phận": Visual hàng đầu showbiz nhưng không ai khổ bằng

Ở màn ảnh Việt, nếu phải chỉ ra nữ hoàng của dạng vai "hồng nhan bạc phận", tin rằng đáp án của rất nhiều khán giả sẽ là Nguyệt Ánh. Cô sở hữu vẻ đẹp cực kỳ cuốn hút, cùng với đó là khí chất hiền lành, dịu dàng trời sinh. Có lẽ cũng chính vì vậy mà trên màn ảnh, Nguyệt Ánh thường xuyên thể hiện hình tượng người phụ nữ đoan chính, nhu mì, lương thiện nhưng phải chịu nhiều khổ đau.

Nhắc tới Nguyệt Ánh, khán giả nghĩ ngay tới những vai diễn "hồng nhan bậc phận" mà cô hay thể hiện trên màn ảnh.

Thời điểm hiện tại, Nguyệt Ánh đang gây chú ý nhờ vai Thị Nguyệt trong bộ phim Cuộc Chiến Hào Môn. Giống như các vai diễn từng làm nên tên tuổi của nữ diễn viên, nhân vật Nguyệt Ánh cũng là một người phụ nữ hiền lành có số phận bi thương.

Thị Nguyệt là con dâu cả trong gia đình họ Phan, hiền lành mẫu mực nhưng lại quá non nớt trước một Thanh Trà (Quỳnh Lam) xảo quyệt và độc ác. Vì để chiếm đoạt quyền lực trong gia đình họ Phan, Thanh Trà đã giăng một cái bẫy hiểm độc nhắm vào Thị Nguyệt. Thậm chí trong những diễn biến mới của phim, Thị Nguyệt còn bị đổ tội ngoại tình, tình ngay lý gian không thể nào phân bua được.

Nhân vật Thị Nguyệt của Nguyệt Ánh trong Cuộc Chiến Hào Môn.

Thực tế, dạng vai và những tình huống kiểu này có thể được coi là sở trường của Nguyệt Ánh. Chính vì thế, cô đã hoàn toàn bắt trọn được những diễn biến tâm lý của nhân vật Nguyệt, từ đó khiến khán giả đồng cảm, xót xa thay cho nhân vật, đồng thời dành cho cô những lời khen ngợi về diễn xuất. Rõ ràng, bằng nhan sắc xinh đẹp cùng diễn xuất của mình, Nguyệt Ánh đã góp phần tạo nên sức hấp dẫn cho bộ phim Cuộc Chiến Hào Môn.

Nói thêm về Nguyệt Ánh, cô bắt đầu hoạt động nghệ thuật từ năm 2004, đến nay đã được 21 năm. Vai diễn đầu tiên của Nguyệt Ánh được khán giả nhớ đến là Vân, cô thợ thêu đẹp người đẹp nết nhưng mang nhiều nỗi đau trong bộ phim Dốc Tình. Có lẽ vì màn thể hiện quá tốt trong Dốc Tình, bởi vậy nên sau này các đạo diễn, nhà sản xuất phim khi làm việc cùng Nguyệt Ánh cũng thường giao cho cô những vai diễn mang màu sắc tương tự. Thực tế, chính nữ diễn viên cũng từng thừa nhận bản thân chỉ thường đóng các dạng vai với tính cách hiền lành, nhu mì.

Nguyệt Ánh nổi lên từ phim Dốc Tình. Có lẽ cũng vì thể hiện quá tốt ở tác phẩm này, thế nên về sau các đạo diễn thường giao cho cô những vai diễn có màu sắc tương tự.

Sau thành công có được ở Dốc Tình, cô tiếp tục gây ấn tượng khi vào vai Mai Đình trong phim Hàn Mặc Tử, Thủy Trúc trong Miền Đất Phúc, Thư Cầm trong Thứ Ba Học Trò, Trúc trong Giấc Mơ Cổ Tích, Cúc trong Cổng Mặt Trời, Thạch Thảo trong Đam Mê Nghiệt Ngã...

2 thập kỷ trôi qua kể từ ngày Dốc Tình ra mắt khán giả, đến nay Nguyệt Ánh vẫn hoạt động nghệ thuật một cách chăm chỉ. Hồi năm ngoái, cô góp mặt trong web-drama 7 Năm Không Cưới Sẽ Chia Tay với vai nữ phụ Hồng Hoa và phim truyền hình Duyên Tiên Tiền Định với vai Tây Vương Mẫu.

Quay lại với Cuộc Chiến Hào Môn, đây là phần 5 của series Nghiệp Sinh Tử của đạo diễn Bùi Ngọc Nam Phương. Trước khi đóng Cuộc Chiến Hào Môn, Nguyệt Ánh đã góp mặt ở các phần 2, 3 và 4 của series này.