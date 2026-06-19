Nhìn mỹ nhân này mới thấy câu "nhan sắc tàn phai theo thời gian" quá sai: 10 năm trôi đi mà như hôm qua với hôm nay

Mười năm sau ngày Goblin (Yêu Tinh) lên sóng, teaser của chương trình đặc biệt Goblin 10th Anniversary Journey vừa được tung ra đã nhanh chóng nhận được sự quan tâm trên MXH. Chỉ với vài giây ngắn ngủi ghi lại màn tái ngộ của dàn cast đình đám, đoạn video đã khiến hàng triệu khán giả bồi hồi nhớ lại một trong những bộ phim tượng đài của Hàn Quốc. Trong đó, người khiến khán giả không khỏi ngỡ ngàng chính là Kim Go Eun khi cô xuất hiện với gương mặt gần như không thay đổi, khiến nhiều người ngỡ như đang xem lại Goblin của năm 2016 chứ không phải 2026.

Dàn cast Goblin hội ngộ trong chương trình đặc biệt Goblin 10th Anniversary Journey

Kim Go Eun gây chú ý với visual trẻ trung

Trong đoạn video được chia sẻ, Kim Go Eun còn thực hiện lại phân cảnh kinh điển từng gắn liền với nhân vật Ji Eun Tak năm nào: "Chú ơi, vào lúc 12 giờ bắt đầu từ ngày 1 tháng 1, tôi sẽ chính thức trưởng thành". Dù có chút ngại ngùng nhưng từ nụ cười, ánh mắt, cử chỉ tay chân cho đến biểu cảm tự nhiên của đều gợi cảm giác thân thuộc như bộ phim mới chỉ kết thúc ngày hôm qua.

Cảnh phim năm xưa

Được tái hiện lại sau 10 năm

Điều khiến cư dân mạng bất ngờ hơn cả là visual đỉnh cao của mỹ nhân sinh năm 1991. Dù hiện tại đã chạm ngưỡng 35 tuổi, nụ cười híp mí cùng nụ cười rạng rỡ đặc trưng của cô không hề khác biệt so với thời đóng vai cô nữ sinh 19 tuổi Ji Eun Tak. Diện trang phục giản dị và trang điểm nhẹ nhàng, cô vẫn toát lên vẻ trẻ trung, trong trẻo như thời mới đóng Goblin. Đặt Kim Go Eun năm 2016 và 2026 cạnh nhau, phải thừa nhận là thời gian dường như đã bỏ quên mỹ nhân này rồi.

Nói 25 tuổi cũng tin

10 năm cũng chỉ như cái chớp mắt với visual của mỹ nhân này thôi

Cư dân mạng bày tỏ sự ngỡ ngàng trước visual của Kim Go Eun: - Đây là 2016 và 2026 thật sao? Không thấy khác gì luôn - Thời gian bỏ quên Kim Go Eun rồi - Nhìn cô ấy lại nhớ cả thanh xuân - Mười năm trôi qua mà Ji Eun Tak vẫn ở đó - Visual này nói 25 tuổi cũng tin

Chuyến đi kỷ niệm 10 năm phát sóng Goblin này quy tụ đầy đủ bộ tứ huyền thoại: Gong Yoo, Kim Go Eun, Lee Dong Wook, Kim Go Eun và Yoo In Na. Show gồm 4 tập, ghi lại hành trình dàn cast cùng đi du lịch tại Gangneung, cùng ngồi lại xem thước phim cũ và chia sẻ những câu chuyện hậu trường chưa từng bật mí.

Những thước phim cảm xúc

Cho thấy Goblin sau 10 năm vẫn là tượng đài màn ảnh Hàn

Chỉ những hình ảnh đầu tiên được hé lộ cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ bồi hồi bởi Goblin không chỉ là một bộ phim truyền hình ăn khách mà còn là ký ức thanh xuân của rất nhiều khán giả châu Á. Chương trình dự kiến lên sóng vào ngày 4/7, hứa hẹn sẽ lấy đi không ít nước mắt hoài niệm của khán giả.

Theo: Soompi