Ngay lúc này, cái tên Hyeri đang viral trên mạng xã hội. Cụ thể, mọi chuyện bắt đầu từ những hình ảnh mới được hé lộ của cô nàng trong bộ phim Dream To You sắp chiếu. Ở tác phẩm này, Hyeri có một số phân cảnh đóng vai nữ sinh cấp 3. Dù đã 32 tuổi, thế nhưng Hyeri vẫn vào vai cực mượt, hoàn toàn thuyết phục khán giả rằng đây chính là một cô gái 17 tuổi.

Hyeri đóng vai nữ sinh cấp 3 trong phim mới Dream To You.

Đáng chú ý, cũng vì việc này mà những hình ảnh năm 17 tuổi của cô nàng được người hâm mộ chia sẻ lại. Người này còn nhận xét rằng khi Hyeri thực sự 17 tuổi thì trông nữ diễn viên như chỉ mới 12. Tất nhiên, ý kiến này được nhiều người đồng tình.

Khi 32 tuổi trong Hyeri như 17 tuổi. Còn khi 17 tuổi thì cô nàng trông như mới 12 tuổi.

Bình luận của netizen về vẻ trẻ đẹp khó tin của Hyeri:

- Năm 17 tuổi đóng vai tiểu học tui cũng tin, huhu.

- 30 tuổi nhìn giống 17 tuổi hơn cả 17 tuổi.

- Tưởng AI không á.

- Cái mặt này 17 tuổi ai tin. 10 tuổi, 11 tuổi thì còn tin, haha.

- Bởi vậy hồi ở New York chị bị check ID, không được đưa rượu vì tưởng chưa đủ tuổi.

Quả thực, không quá khi nói Hyeri chính là một trong những mỹ nhân có khả năng "hack tuổi" đỉnh nhất nhì showbiz Hàn Quốc. Có thể bạn chưa biết, nhưng chính Hyeri từng chia sẻ một kỷ niệm rất thú vị liên quan đến tuổi tác của mình. Theo đó trong một lần đi chơi tại New York, Hyeri và bạn đã gọi rượu cho cả đoàn. Thế nhưng khi ly được mang ra, 2 cô nàng lại không có gì. Sau đó, Hyeri thắc mắc và nhận được câu trả lời rằng "Em còn nhỏ mà". Lúc Hyeri nói rằng thực ra mình đã 30 tuổi, mọi người ở đó vẫn không tin, khiến cô và bạn mình phải mang giấy tờ ra để chứng thực.

Hyeri từng bị từ chối bán rượu vì tưởng chưa đủ tuổi.

Nói thêm về Dream To You, đây là bộ phim hài - lãng mạn do Hyeri và Hwang In Youp đóng chính. Câu chuyện phim xoay quanh tình yêu của cặp đôi Woo Soo Bin cùng với Joo Yi Jae.

Hyeri đảm nhận vai nữ chính Joo Yi Jae, từng là một thiếu nữ tràn đầy nhiệt huyết. Thế nhưng ở tuổi ngoài 20, những sóng gió cuộc đời giống như cú đánh trời giáng vào tâm hồn của cô nàng. Giờ đây ở tuổi ngoài 30, cô dường như đã quên đi những hoài bão, ước mơ và chấp nhận sống cuộc đời tầm thường.

Trái ngược với Joo Yi Jae là Woo Soo Bin. Anh từng bị cha mẹ kìm kẹp đến nghẹt thở, nhưng đã thoát khỏi ràng buộc và giờ đây trở thành một đạo diễn nổi tiếng. Woo Soo Bin quay lại tìm Joo Yi Jae, tìm kiếm tình yêu và đánh thức giấc mơ ngủ quên trong lòng cô.

Bộ phim Dream To You sẽ lên sóng từ ngày 13/7 sắp tới, hứa hẹn sẽ là một tác phẩm đáng xem với những ai thích những câu chuyện tình yêu chữa lành, ngọt ngào.

nguồn: X, ENA