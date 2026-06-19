Mỹ nhân yêu cả showbiz ai "lụy" cũng ra hit tỷ view: Nhan sắc 15 lần lọt top đẹp nhất thế giới, nay trồi sụt khó nhận ra

Từ ngôi sao tuổi teen của Disney đến nữ tỷ phú tự thân trẻ tuổi, Selena Gomez là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Hollywood duy trì được sức hút suốt gần hai thập kỷ. Cô thành công ở cả âm nhạc, điện ảnh, kinh doanh lẫn truyền hình. Nhưng bên cạnh sự nghiệp rực rỡ, Selena còn nổi tiếng bởi một điều đặc biệt khác: những người đàn ông từng bước qua cuộc đời cô dường như đều để lại những bản hit đình đám nhất sự nghiệp sau chia tay.

Selena Gomez là một trong những nghệ sĩ hiếm hoi của Hollywood duy trì được sức hút suốt gần hai thập kỷ

Tình trường dài dằng dặc toàn hit-maker

Không ít người gọi vui Selena Gomez là "bạch nguyệt quang của Hollywood". Bởi từ Justin Bieber, Charlie Puth cho đến The Weeknd, mỗi mối quan hệ với Selena đều trở thành chất liệu cảm xúc tạo nên những ca khúc tỷ view, làm rung chuyển làng nhạc thế giới.

Mối tình nổi tiếng nhất của Selena chắc chắn là Justin Bieber

Mối tình nổi tiếng nhất của Selena chắc chắn là Justin Bieber. Chuyện tình hợp rồi tan kéo dài gần một thập kỷ từng là tâm điểm của truyền thông toàn cầu. "Jelena" được xem là cặp đôi vàng của thế hệ khán giả tuổi teen những năm 2010. Thế nhưng chính những đổ vỡ liên tiếp giữa hai người lại trở thành nguồn cảm hứng cho loạt sản phẩm âm nhạc đình đám.

Năm 2015, Justin Bieber phát hành What Do You Mean? , ca khúc nhanh chóng debut ở vị trí số 1 Billboard Hot 100 và hiện đã vượt mốc 2,3 tỷ lượt xem trên YouTube. Người hâm mộ tinh ý phát hiện cái tên "Selena" xuất hiện dưới dạng graffiti trong MV, được cho là một lời nhắn gửi dành cho tình đầu của anh.

Justin Bieber - Love Yourself

Không lâu sau đó, Justin tiếp tục tung ra Sorry . Ca khúc trở thành hiện tượng toàn cầu, giữ vị trí số 1 Billboard Hot 100 trong 3 tuần liên tiếp và hiện đã vượt 4 tỷ lượt xem. Nhiều người tin rằng đây chính là lời xin lỗi Justin gửi tới Selena sau những tổn thương trong mối quan hệ của cả hai. Bản thân nam ca sĩ cũng từng thừa nhận trên chương trình của Ellen DeGeneres rằng nhiều ca khúc trong giai đoạn đó được viết từ cảm xúc thật anh trải qua với Selena Gomez.

Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà giai đoạn nhiều biến động tình cảm nhất cũng là thời kỳ âm nhạc của Justin Bieber thăng hoa nhất. Và Selena luôn xuất hiện như nguồn cảm hứng lớn nhất đằng sau những bản hit ấy.

Charlie Puth và Selena Gomez quen nhau ngắn ngủi nhưng để lại nhiều ồn ào

Nếu Justin Bieber là câu chuyện thanh xuân ồn ào, thì Charlie Puth lại là một chương ngắn ngủi nhưng đầy dư âm. Năm 2016, Selena Gomez và Charlie Puth kết hợp trong bản hit We Don't Talk Anymore . Màn hợp tác thành công nhanh chóng làm dấy lên tin đồn hẹn hò. Dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ, Charlie sau đó thừa nhận anh từng dành cho Selena những cảm xúc rất đặc biệt.

Charlie Puth - Attention

Năm 2017, nam ca sĩ phát hành Attention . Ca khúc leo lên vị trí thứ 5 Billboard Hot 100 và hiện đã vượt 1,7 tỷ lượt xem trên YouTube. Charlie chưa từng nói rõ bài hát viết về ai, nhưng những chia sẻ đầy ẩn ý của anh khiến công chúng nhanh chóng liên hệ đến Selena Gomez. Câu hát nổi tiếng: "You just want attention, you don't want my heart" (tạm dịch: Em chỉ cần sự chú ý, không cần tình cảm của anh) được người hâm mộ liên tục nhắc đến như lời mỉa mai về cảm xúc của Selena.

Tiếp đó, How Long ra đời với nhiều chi tiết được cho là tiếp tục lấy cảm hứng từ bóng dáng một cô gái giống Selena. Dù sự thật phía sau vẫn còn là dấu hỏi, công chúng vẫn tin rằng Selena chính là nàng thơ đã góp phần tạo nên những bản pop buồn nhưng cực kỳ cuốn hút của Charlie Puth.

Năm 2017, Selena Gomez và The Weeknd công khai hẹn hò

Một cái tên khác không thể bỏ qua là The Weeknd. Năm 2017, Selena Gomez và The Weeknd công khai hẹn hò. Mối quan hệ kéo dài khoảng 10 tháng và từng được xem là quãng thời gian chữa lành của Selena sau nhiều năm sóng gió với Justin Bieber.

The Weeknd - Call Out My Name

Tuy nhiên, chuyện tình này cũng sớm khép lại. Sau chia tay, The Weeknd phát hành album My Dear Melancholy , trong đó nổi bật nhất là ca khúc Call Out My Name . Bản hit đạt vị trí thứ 4 Billboard Hot 100 và hiện đã vượt mốc 1 tỷ lượt xem trên YouTube. Lời bài hát đầy đau đớn, cùng những đồn đoán xoay quanh việc nam ca sĩ từng muốn hiến thận cho Selena khiến công chúng gần như mặc định đây là sản phẩm được lấy cảm hứng từ cuộc tình giữa hai người. Không cần những lời xác nhận trực tiếp, cảm xúc trong Call Out My Name đủ để biến nó thành một trong những ca khúc chân thật và tổn thương nhất sự nghiệp The Weeknd.

Từ Justin Bieber, Charlie Puth đến The Weeknd, mỗi người đàn ông bước qua cuộc đời Selena Gomez đều để lại ít nhất một bản hit lớn

Từ Justin Bieber, Charlie Puth đến The Weeknd, mỗi người đàn ông bước qua cuộc đời Selena Gomez đều để lại ít nhất một bản hit lớn. Trùng hợp thay, những ca khúc ấy đều đạt thành tích ấn tượng về cả thứ hạng lẫn lượt xem. Nhiều người đùa rằng Selena là "trap girl quyền lực nhất làng nhạc". Nhưng nhìn ở góc độ khác, cô đơn giản là người sống hết mình trong tình yêu. Chính sự chân thật ấy đã vô tình trở thành nguồn cảm hứng cho những tác phẩm âm nhạc chạm đến hàng triệu khán giả trên toàn thế giới.

Selena Gomez đã tìm được bến đỗ mới bên nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco

Hôn lễ cử hành năm 2025

Hiện tại, Selena Gomez đã tìm được bến đỗ mới bên nhà sản xuất âm nhạc Benny Blanco. Cặp đôi chính thức kết hôn vào năm 2025, khép lại hành trình tình cảm nhiều sóng gió kéo dài suốt nhiều năm của nữ ca sĩ. Selena Gomez và Benny Blanco cũng hợp tác với nhau nhiều trong âm nhạc. Album chung mang tên I Said I Love You First của Selena Gomez và Benny Blanco đã chính thức ra mắt vào ngày 21/03/2025. Đây được xem như một "nhật ký âm thanh" ghi lại toàn bộ hành trình yêu của cặp đôi, trước khi họ chính thức tổ chức đám cưới vào cuối tháng 09/2025. Ca khúc Ojos Tristes viral năm 2025 là một trong những bản tình ca đẹp nhất của cặp đôi.

Selena Gomez, benny blanco - Ojos Tristes

Mỹ nhân 15 lần lọt top đẹp nhất thế giới

Sinh năm 1992, Selena Gomez bước ra từ lò đào tạo sao nhí Disney Channel với vai Alex Russo trong series đình đám Wizards of Waverly Place. Sau khi thoát khỏi hình tượng công chúa tuổi teen, cô dần xây dựng vị thế ngôi sao đa năng hàng đầu Hollywood. Trong âm nhạc, Selena không sở hữu chất giọng quá xuất sắc về mặt kỹ thuật.

Tuy nhiên, cô luôn được đánh giá cao nhờ tư duy chọn bài, khả năng định hướng hình ảnh và gu âm nhạc bắt kịp xu hướng. Những ca khúc như Come & Get It, Good For You, Hands To Myself, The Heart Wants What It Wants hay Lose You To Love Me đều tạo được tiếng vang lớn trên các bảng xếp hạng quốc tế, thu về hàng tỷ lượt nghe trực tuyến.

Sinh năm 1992, Selena Gomez bước ra từ lò đào tạo sao nhí Disney Channel với vai Alex Russo trong series đình đám Wizards of Waverly Place

Song song với ca hát, Selena còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực diễn xuất và sản xuất với series ăn khách O nly Murders in the Building. Thành công ở nhiều lĩnh vực giúp cô trở thành một trong những nghệ sĩ nữ có tầm ảnh hưởng lớn nhất mạng xã hội trong suốt hơn một thập kỷ.

Một trong những yếu tố giúp Selena Gomez nổi tiếng toàn cầu chính là nhan sắc. Cô có tới 15 lần liên tiếp góp mặt trong danh sách Top 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn. Thành tích này cho thấy sức hút bền bỉ của nữ nghệ sĩ giữa một Hollywood luôn thay đổi từng ngày. Vẻ đẹp của Selena là sự pha trộn giữa nét quyến rũ Latin nóng bỏng và sự ngọt ngào, thân thiện. Cô không sở hữu vẻ đẹp sắc lạnh kiểu siêu mẫu nhưng luôn tạo được thiện cảm nhờ đường nét hài hòa cùng thần thái gần gũi.

Nhan sắc thời hoàng kim của Selena Gomez:

Tuy nhiên, ở tuổi 34, Selena lại tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán bởi ngoại hình có nhiều thay đổi thất thường. Mới đây, nữ ca sĩ bất ngờ đăng tải loạt hình ảnh mới trên mạng xã hội. Điều khiến công chúng chú ý không phải khoảnh khắc hậu trường mà chính là diện mạo khác lạ đến mức nhiều người phải nhìn kỹ mới nhận ra.

Trong những bức ảnh được chia sẻ, Selena xuất hiện với mái tóc xoăn ngang vai nhuộm đỏ ánh đồng, hoàn toàn khác với mái tóc nâu sẫm vốn đã gắn liền với hình ảnh của cô nhiều năm qua. Kết hợp cùng phong cách trang điểm mắt khói và son hồng cánh sen, tổng thể visual của Selena trở nên lạ lẫm hơn hẳn.

Hình ảnh mới của Selena Gomez

Selena Gomez thường bị soi nhan sắc trồi sụt

Sự thay đổi này nhanh chóng gây tranh cãi trên mạng xã hội. Không ít ý kiến cho rằng kiểu tóc mới khiến nữ ca sĩ trông già dặn và kém cuốn hút hơn hình ảnh sang trọng, thanh lịch mà công chúng quen thuộc. Theo một số nguồn tin, Selena buộc phải thay đổi diện mạo để phục vụ quá trình ghi hình mùa thứ 6 của series Only Murders in the Building .

Phần lớn khán giả vẫn nhớ đến hình ảnh Selena Gomez rạng rỡ trong vài năm trở lại đây. Sau khi giảm cân thành công, nữ ca sĩ liên tục nhận được lời khen nhờ vóc dáng thanh thoát cùng phong cách thời trang ngày càng tinh tế, quyến rũ.

Tác dụng phụ từ thuốc điều trị cùng những đợt bệnh tái phát khiến cơ thể Selena nhiều lần bị sưng phù, cân nặng thay đổi thất thường

Selena từng trải qua giai đoạn vô cùng khó khăn vì căn bệnh lupus ban đỏ. Năm 2017, cô phải thực hiện ca ghép thận để duy trì sức khỏe. Tác dụng phụ từ thuốc điều trị cùng những đợt bệnh tái phát khiến cơ thể Selena nhiều lần bị sưng phù, cân nặng thay đổi thất thường và trở thành mục tiêu của những lời miệt thị ngoại hình trên mạng xã hội.

Bất chấp tất cả, Selena Gomez vẫn tiếp tục phát triển sự nghiệp với tốc độ đáng kinh ngạc. Từ tháng 9/2024, cô chính thức gia nhập hàng ngũ tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới với khối tài sản ròng khoảng 1,3 tỷ USD. Đáng chú ý, khoảng 80% giá trị tài sản này đến từ thương hiệu mỹ phẩm Rare Beauty do chính cô sáng lập.

Từ một công chúa Disney, biểu tượng nhan sắc nhiều năm liền lọt top đẹp nhất thế giới, đến nữ tỷ phú tự thân của Hollywood, Selena Gomez đã trải qua gần như mọi cung bậc của danh vọng

Từ một công chúa Disney, biểu tượng nhan sắc nhiều năm liền lọt top đẹp nhất thế giới, đến nữ tỷ phú tự thân của Hollywood, Selena Gomez đã trải qua gần như mọi cung bậc của danh vọng. Và dù ngoại hình có lúc thăng lúc trầm, cô vẫn là một trong những ngôi sao hiếm hoi khiến cả sự nghiệp, tình yêu lẫn những câu chuyện đời tư đều luôn đủ sức khiến công chúng quan tâm. Trong mắt nhiều người, Selena không chỉ là chủ nhân của những bản hit tỷ lượt nghe, mà còn là nàng thơ đã góp phần tạo nên cả một chương đáng nhớ của nhạc pop thế giới.

Ảnh: X, IGNV