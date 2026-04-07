Nhìn mỹ nhân này khóc còn buồn cười hơn xem 100 bộ phim hài, méo mó mặt mày không có nổi 1 giọt nước mắt

Trần Đô Linh đang được chú ý với bộ phim cổ trang Nguyệt Lân Ỷ Kỷ . Trong phim, cô thể hiện vai cửu vĩ hồ ly ngàn năm Vu Vọng Ngôn xinh đẹp quyến rũ, thông minh nhìn thì dịu dàng thân thiện nhưng thực chất lại đầy âm mưu.

Vu Vọng Ngôn vốn là một hồ ly tại Vô Tướng Nguyệt, tuy nhiên vì không muốn phải thực hiện những nhiệm vụ giết người của Vô Tướng Nguyệt, nàng âm thầm làm việc cho Long Thần, muốn giết người được chọn là Long Thần mới cũng chính là Võ Thập Quang. Vì vậy, ngay từ đầu Vu Vọng Ngôn cố ý tiếp cận và gây thương nhớ cho Võ Thập Quang. Tuy nhiên, sau nhiều hành trình cùng nhau, cả hai dần nảy sinh tình cảm.

Trần Đô Linh lại bị than phiền khóc mà như cười

Cả hai cùng rơi vào mộng cảnh và sống như vợ chồng trong nhiều năm. Thế nhưng, dù có tình cảm sâu đậm với nhau, vì để thực hiện nhiệm vụ, Vu Vọng Ngôn vẫn quyết tâm giết đi người thầy mà Võ Thập Quang kính trọng. Tuy nhiên, vì quá đau khổ, nàng bật khóc trước lời chất vấn của Võ Thập Quang.

Cảnh phim vốn dĩ rất bi thương khi Vu Vọng Ngôn không thể tự làm chủ bản thân, phải làm tổn thương người mình yêu. Tuy nhiên, diễn xuất cảnh khóc của Trần Đô Linh không đẹp mắt khiến khán giả bật cười, cảm xúc của cảnh quay mất hết.

Cảnh khóc gây tranh cãi của Trần Đô Linh

Đây không phải lần đầu Trần Đô Linh bị chê khóc xấu. Trước đó, trong Đại Mộng Quy Ly , nữ diễn viên cũng bị chê kém sắc khi diễn cảnh khóc, cô gào tới mặt mày méo mó nhưng không đem lại cảm xúc đau lòng cho người xem. Thực tế, Trần Đô Linh thường bị chê là "bình hoa di động", có sắc nhưng không có hương vì đẹp nhưng diễn xuất còn yếu.

Cảnh khóc của cô bị chê chỉ gào lên nhưng không có nước mắt

Không những vậy, khẩu hình của Trần Đô Linh trong cảnh khóc khá xấu

Khán giả bật cười khi thấy nữ diễn viên khóc

Khán giả nhận xét Trần Đô Linh có một kiểu khóc không thay đổi qua nhiều phim dù vẫn bị chê. Khuôn miệng của nữ diễn viên khi khóc không đẹp, thường mím chặt, mặt nhăn nheo, đặc biệt là đôi mắt thiếu cảm xúc, thậm chí còn không rơi được giọt nước mắt nào, vì vậy không tạo được đồng cảm với người xem.

Trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ , đạo diễn Quách Kính Minh cũng nhận thấy điểm yếu trong diễn xuất của Trần Đô Linh nên thường chỉ quay cảnh cô rơi nước mắt nhưng không có nhiều biểu cảm khi khóc. Tuy nhiên, cách diễn này chỉ hợp với một số tâm trạng và hoàn cảnh nhất định, khi cảm xúc lên cao, nhân vật không thể đơ mặt chỉ khẽ rơi nước mắt, vì vậy Trần Đô Linh mới lộ cảnh khóc xấu.

Trần Đô Linh được ưu ái trong Nguyệt Lân Ỷ Kỷ với tạo hình đẹp

Theo 163 , diễn xuất của Trần Đô Linh không thuộc dạng xuất sắc, nhưng cô có gương mặt đẹp sinh ra để đóng phim cổ trang, khí chất trang nhã thanh thoát như tiểu thư xuất thân trong gia đình phú quý. Do đó, mỗi khi xuất hiện trên màn ảnh, Trần Đô Linh đều nhận được lời khen của khán giả. Song, cảnh khóc lại là điểm yếu dễ nhận thấy của Trần Đô Linh.

Cảnh khóc của Trần Đô Linh còn từng được lan truyền như meme

Khán giả cho rằng Trần Đô Linh cần cải thiện diễn xuất

Với diễn viên, cảnh khóc là phân cảnh dễ nhất để bộc lộc cảm xúc nhân vật, lấy nước mắt người xem, đẩy nhịp điệu phim lên cao trào. Thế nhưng, mỗi lần Trần Đô Linh khóc, khán giả chỉ cảm thấy buồn cười, điều này ảnh hưởng nhiều đến trải nghiệm xem phim. Vì vậy, để sự nghiệp lâu dài, người đẹp vẫn cần chú ý nâng cao khả năng diễn xuất.

Trần Đô Linh để lại dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Thất Nguyệt và An Sinh, Ngọc lâu xuân, Tam xoa kích, Vân Chi Vũ, Trường Nguyệt Tẫn Minh, Cảnh Đẹp Ngày Vui Biết Bao Giờ, Cô Chu, Đại Mộng Quy Ly, Liên Hoa Lâu, Vĩnh Dạ Tinh Hà...

Tạo hình cổ trang của Trần Đô Linh luôn được khen ngợi. Nữ diễn viên sở hữu chiều cao 1,68m cùng thân hình thon gọn mỏng manh rất hợp để mặc những bộ trang phục nhiều lớp.

Bên cạnh đó, Trần Đô Linh sở hữu khí chất thanh tao trang nhã, mỗi cử chỉ đều thanh lịch giống như tiểu thư gia tộc quyền quý được đào tạo lễ nghi từ khi còn nhỏ.

Nguyệt Lân Ỷ Kỷ do nhà văn Quách Kính Minh làm đạo diễn là dự án cổ trang đình đám có kịch bản được lấy cảm hứng từ câu chuyện về nàng Vấn Tâm, đồ đệ của Tiểu Duy trong Liêu Trai Chí Dị . Nội dung phim kể về hành trình tìm kiếm sức mạnh Long Thần và tiêu diệt yêu quái Cửu Anh của 4 nhân vật Lộ Vu Y, Võ Thập Quang, Vụ Vọng Ngôn cùng với Ký Linh.

Lộ Vu Y (Cúc Tịnh Y) và chị gái Vụ Vọng Ngôn (Trần Đô Linh) đang trong hành trình truy tìm đại yêu Tiểu Duy thì gặp ba nhân vật khác còn có Võ Thập Quang (Tăng Thuấn Hy đóng) pháp sư dùng yêu thân họa bì, mang mối thù máu không đội trời chung và Ký Linh (Điền Gia Thuỵ đóng) pháp sư của Tự Lân Tông, bề ngoài ngây thơ nhưng thân phận lại đáng ngờ, tất cả đều nhắm đến sức mạnh Long Thần nhưng với mục đích khác nhau (bảo vệ hoặc tiêu diệt).

Phong thái cổ trang của Trần Đô Linh được khen ngợi đẹp nhất trong lứa diễn viên trẻ hiện tại.