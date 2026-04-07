Mỹ nhân được đề cử đẹp nhất thế giới 2026: Công chúa showbiz "ám ảnh center", càng bị ghét càng nổi tiếng

Danh sách đề cử 100 gương mặt đẹp nhất thế giới do TC Candler bình chọn luôn là đề tài thu hút sự chú ý. Mới đây sự xuất hiện của Jang Wonyoung trong đường đua năm 2026 tiếp tục trở thành tâm điểm bàn tán. Nữ thần tượng sinh năm 2004 từng nhiều lần góp mặt tại bảng xếp hạng này, vươn từ vị trí thứ 88 vào năm 2018 lên hạng 28 năm 2024 và hạng 26 năm 2025. Việc liên tục thăng hạng trên đấu trường quốc tế minh chứng cho mức độ nhận diện rộng rãi của thành viên nhóm IVE.

Đi cùng với nhan sắc nổi bật cái tên Jang Wonyoung luôn gắn liền với những luồng dư luận trái chiều. Thời gian gần đây mạng xã hội tại Việt Nam liên tục lan truyền các đoạn clip xoay quanh chủ đề center của cô. Nhiều bài đăng tập trung mổ xẻ những khoảnh khắc nữ ca sĩ đảm nhận vai trò center trên sân khấu khiến từ khóa “Jang Wonyoung center” trở nên viral trên khắp mạng xã hội.

Bên cạnh đó các biểu cảm gương mặt hay cử chỉ sinh hoạt của cô trên các chương trình truyền hình cũng thường xuyên bị cắt ghép và nhận về ý kiến cho thiếu tự nhiên. Dù liên tục đối mặt với làn sóng săm soi khắt khe nhưng chính những tranh cãi này lại tạo ra một hiệu ứng truyền thông đặc biệt. Lượng bàn luận mổ xẻ càng nhiều độ phủ sóng của Jang Wonyoung càng tăng vọt minh chứng cho sức hút từ xu hướng càng bị ghét càng nổi tiếng.

Jang Wonyoung bắt đầu nhận được sự chú ý từ công chúng khi tham gia chương trình sống còn Produce 48 vào năm 2018. Dù mới 14 tuổi cô xuất sắc giành hạng nhất chung cuộc và đảm nhận vai trò center của IZ*ONE. Jang Wonyoung cùng IZ*ONE sở hữu loạt ca khúc gây tiếng vang lớn như La Vie en Rose , Violeta và Fiesta đồng thời liên tục thiết lập các kỷ lục doanh số album của nhóm nữ thời điểm đó. Nhóm cũng gặt hái nhiều giải thưởng lớn bao gồm giải tân binh và các giải thưởng khác tại các sự kiện âm nhạc thường niên.

Đến tháng 12 năm 2021 nữ thần tượng tái debut với đội hình IVE trực thuộc Starship Entertainment. Ngay khi ra mắt nhóm liên tục thống trị các bảng xếp hạng nhạc số nội địa thông qua chuỗi bản hit đình đám như Eleven, Love Dive, After LIKE và I AM . Đặc biệt ca khúc Love Dive đã càn quét các nền tảng âm nhạc và mang về cho nhóm hàng loạt giải thưởng Daesang Bài hát của năm tại các lễ trao giải uy tín như MAMA, MMA hay Golden Disc Awards. Loạt thành tích nhạc số cùng doanh số album bán ra khổng lồ giúp IVE nhanh chóng vươn lên vị thế top đầu trong dàn nhóm nhạc nữ thế hệ thứ tư của Kpop.

Không giới hạn các hoạt động âm nhạc, Jang Wonyoung chứng minh sức ảnh hưởng khổng lồ trên thị trường thời trang và và các quảng cáo thương mại. Tính đến năm 2026 cô sở hữu hàng loạt hợp đồng quảng cáo đồ sộ với nhiều thương hiệu lớn. Cô đảm nhận vai trò đại sứ toàn cầu cho nhà mốt Miu Miu, đại sứ thương hiệu Bulgari và mở rộng phạm vi hợp tác sang các nhãn hàng làm đẹp danh tiếng như Miu Miu Beauty, Innisfree và Amuse. Cô thường xuyên xuất hiện với tư cách khách mời VIP tại các tuần lễ thời trang quốc tế điển hình là các show diễn thuộc Paris Fashion Week.

Tại thị trường nội địa Hàn Quốc nữ thần tượng phủ sóng mạnh mẽ khi nắm giữ vai trò đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn. Đồng thời, việc Jang Wonyoung liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số danh tiếng thương hiệu cá nhân hàng tháng là minh chứng rõ ràng cho giá trị thương mại của cô.

Có thể thấy dù liên tục vướng vào nhiều tai tiếng và tranh cãi, danh tiếng của Jang Wonyoung vẫn không hề có dấu hiệu hạ nhiệt. Việc nữ thần tượng tiếp tục lọt vào danh sách đề cử nhan sắc của TC Candler càng củng cố thêm sức hút truyền thông. Bất chấp những luồng ý kiến trái chiều, các số liệu thực tế từ doanh số bán album, lượng hợp đồng quảng cáo cho đến mức độ nhận diện công chúng đều duy trì đà tăng trưởng qua từng ngày. Điều đó càng khẳng định độ nổi tiếng của Jang Wonyoung và vị trí vững chắc của cô trên bản đồ Kpop hiện tại.