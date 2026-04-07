Đại mỹ nhân là NSƯT nổi tiếng miền Nam một thời: Giờ cứ xuất hiện là netizen đòi phải trả giá

Bộ phim truyền hình ngắn Vì Mẹ Anh Phán Chia Tay do Lê Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy đóng chính nhận được sự yêu mến của khán giả. Sau những hiểu lầm trong quá khứ, cả hai dần mở lòng ra với đối phương, thế nhưng cuộc tình của họ không suôn sẻ khi "Cậu Sáu" (do NSƯT Mỹ Duyên thể hiện) luôn bày mưu tính tế để con gái Hoàn Mỹ (Thùy Anh) được gả vào hào môn.

Vai diễn "Cậu Sáu" của Mỹ Duyên khiến khán giả sợ hãi

Nhân vật ma mị đến bạn diễn cũng sợ

Cậu Sáu là nhân vật khiến người xem luôn sợ hãi mỗi khi xuất hiện vì nắm giữ quyền lực thao túng tâm lý cực lớn trong gia tộc. Vì tạo ra "mối nhân duyên tiền định" giữa Hoàn Mỹ và Triệu Phú (Võ Điền Gia Huy đóng), cậu Sáu đưa ra lời phán rằng Phú sắp gặp vận xui, liên quan tới tính mạng, cần một cô gái được xem là "hợp mệnh" để giải xui.

Nhân vật này luôn thúc ép bà và mẹ của Triệu Phú, từ đó trở thành rào cản cho mối tình của Phú và Tâm. Với lối diễn sắc lạnh, NSƯT Mỹ Duyên khắc họa thành công một nhân vật vừa ma mị vừa tham vọng, trở thành ác mộng của người xem. Khán giả luôn mong chờ Cậu Sáu sẽ có ngày phải trả giá cho những hành động của mình.

Cậu Sáu là người thao túng tâm lý mẹ và bà nam chính. Là nhân vật lợi dụng tâm linh để âm mưu chiếm đoạt gia sản

Khán giả muốn nhân vật Cậu Sáu trả giá

Dù Cậu Sáu chỉ là một nhân vật phụ trong bộ phim dài 16 tập, NSƯT Mỹ Duyên cũng rất tận tâm nghiên cứu để hoàn thành vai diễn tốt nhất. Để nhập vai, NSƯT Mỹ Duyên cho biết cô đã dành thời gian tìm hiểu các hình thức bói toán, tâm linh. "Thoại có những câu từ rất khó, phải học chính xác chứ không thể nắm ý rồi nói được nên tôi bị mụ luôn. Gần như 'lên đồng' thật sự nên tôi bị kiệt sức", cô chia sẻ.

Chính sự yêu nghề của NSƯT Mỹ Duyên đã khiến các đồng nghiệp nể phục. NSND Lan Hương cũng không giấu nổi sự ngưỡng mộ trước năng lượng sáng tạo "thăng hoa" của đàn em.

"Tôi rất nể và yêu Mỹ Duyên, bạn có sức sáng tạo mãnh liệt, thăng hoa mỗi khi vào nhân vật. Một người có năng lượng và sức làm việc như vậy thì tôi rất ngưỡng mộ. Cậu Sáu là nhân vật rất hay ho, tôi rất thích và muốn đóng. Vai này khác xa với tôi ngoài đời nên tôi muốn được thử sức với hình tượng không gần với mình", NSND Lan Hương cho biết.

Ngay cả những đồng nghiệp dày dạn kinh nghiệm như nghệ sĩ Hồng Ánh cũng phải thừa nhận bị "thao túng tâm lý": "Kể cả là người tỉnh táo đến đâu, không gian ‘rợn rợn’, cộng với lời lẽ đầy ma mị của chị Duyên đã khiến tôi cảm thấy điều Cậu Sáu nói là có thật. Tôi mang cả cảm giác đó về nhà luôn".

Mỹ Duyên diễn nhập tâm đến mức khán giả sợ hãi

Công chúa của sân khấu Việt

NSƯT Mỹ Duyên sinh năm 1972, là một gương mặt quen thuộc với khán giả Việt Nam. Trong hơn 30 năm hoạt động nghệ thuật, cô chinh chiến ở cả trên sân khấu, điện ảnh lẫn truyền hình Việt.

Trong đó, Mỹ Duyên thường xuyên đảm nhận vai diễn công chúa trong loạt kịch cổ tích Ngày Xửa Ngày Xưa của sân khấu IDECAF. Mỗi lần xuất hiện trên sân khấu, cô như bước ra từ truyện cổ tích, từ váy áo rực rỡ đến phong thái, cách nói chuyện, từng cử chỉ nhỏ của Mỹ Duyên đều khiến người xem tin rằng cô thực sự sinh ra để đóng vai diễn này.

Mỹ Duyên là mỹ nhân nức tiếng của màn ảnh Việt

Mỹ Duyên được đánh giá là có gương mặt như truyện tranh với dáng mặt nhỏ, đôi mắt nai to tròn, miệng chúm chím, làn da trắng sáng. Nữ diễn viên còn có khí chất nhẹ nhàng, mềm mại, giọng nói ngọt ngào, cử chỉ thanh lịch, vì vậy, cô rất hợp với vai diễn những nàng công chúa sang trọng được sinh ra và lớn lên trong nhung lụa. Trong sự nghiệp, Mỹ Duyên từng đóng công chúa Mê Ly, công chúa Ba Tun Mu, Bạch Tuyết, Mỵ Nương, Tiểu Phụng, Hoa Hồng, Chích Chòe,...

Nữ diễn viên có cốt cách sang trọng, thường xuyên đóng vai công chúa

Nhan sắc hoàn hảo thời trẻ của Mỹ Duyên

Khán giả yêu thích Mỹ Duyên ở lối diễn xuất tự nhiên, đôi mắt sáng, long lanh như biết nói. Ánh mắt trong veo của Mỹ Duyên khiến người đối diện không nỡ đối xử tệ hay to tiếng với cô. Nữ diễn viên còn có nụ cười lém lỉnh đáng yêu, tạo cảm giác vui vẻ như nắng xuân. Nhiều người thậm chí còn gọi Mỹ Duyên là "huyền thoại nhan sắc" của màn ảnh Việt.

Trên màn ảnh rộng, Mỹ Duyên cũng từng có cho mình nhiều tác phẩm kinh điển đình đám như Gái Nhảy, Tháng Năm Rực Rỡ, Siêu Lừa Gặp Siêu Lầy, Bằng Chứng Vô Hình, Tình Nhỏ Làm Sao Quên, Lương Tâm Bé Bỏng, Cây Táo Nở Hoa ...

Hiện tại, nữ diễn viên vẫn miệt mài hoạt động nghệ thuật. Mỗi vai diễn của cô đều mới lạ, dù là vai phụ cũng ghi dấu ấn mạnh mẽ với khán giả.

Mỹ Duyên có nhiều vai diễn nổi bật