Ngô Thanh Vân sau 8 tháng sinh con: Ngủ gục trên ghế, xót xa thừa nhận "kỳ tích sinh học" tàn phá cơ thể thế nào?

Hành trình làm mẹ của Ngô Thanh Vân vốn dĩ chưa bao giờ là một con đường trải đầy hoa hồng. Ở độ tuổi ngoài 40, nữ diễn viên cùng ông xã Huy Trần đã phải trải qua quá trình thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) vô cùng gian nan.

Quá trình "tìm con" ấy đánh đổi bằng biết bao mũi tiêm, sự thay đổi nội tiết tố ròng rã và cả những giọt nước mắt hy vọng lẫn lo âu. Những tưởng sau khi vượt qua cánh cửa IVF để thành công đón bé Gạo, mọi sóng gió sẽ lùi lại phía sau. Thế nhưng, hiện thực của chặng đường "bỉm sữa" mới thực sự là thử thách hao mòn tâm sức nhất.

Mới đây, trên trang cá nhân, bà xã Huy Trần khiến nhiều người nghẹn ngào khi đăng tải bức ảnh ngủ gục trên chiếc ghế sofa, ôm trọn con nhỏ trong lòng cùng dòng chú thích rứt ruột: "Mẹ không phải là siêu nhân". Không còn những bộ cánh lộng lẫy hay thần thái ngút ngàn trên thảm đỏ, Ngô Thanh Vân giờ đây mang khuôn mặt mộc nhợt nhạt, bộc lộ rõ sự mệt nhoài ngấm vào tận cùng cơ thể vì thiếu ngủ triền miên.

Trong bài viết dài đầy tâm trạng, Ngô Thanh Vân gọi việc tạo ra, nuôi dưỡng và sinh một đứa trẻ là "kỳ tích sinh học" lớn nhất của người phụ nữ.

Thế nhưng, để đổi lấy kỳ tích ấy, cơ thể người mẹ phải chịu đựng sự tàn phá nặng nề: Từ những cơn co thắt tử cung đau đớn, sự rối loạn hormone sâu rộng, cho đến sự tiêu hao năng lượng và thể chất kéo dài mà không một quá trình tự nhiên nào có thể so sánh được.

Bằng chính trải nghiệm của một người mẹ vừa trải qua muôn vàn vất vả từ lúc làm IVF cho đến khi chăm con mọn, "đả nữ" thẳng thắn đập tan định kiến và ảo tưởng về việc mẹ bỉm phải "hồi phục ngay lập tức" hay lấy lại vóc dáng thần tốc. Cô vạch ra một sự thật sinh học trần trụi khiến nhiều người phải giật mình: Phụ nữ cần ít nhất 6 tháng để lành những tổn thương bên trong, 1 năm để thể chất lấy lại sự ổn định và có khi phải mất từ 2 đến tận 5 năm để hệ nội tiết thực sự cân bằng, tìm lại được chính mình.

Thay vì gồng mình lên để làm một người mẹ hoàn hảo vô thực, Ngô Thanh Vân chọn cách đối diện với sự yếu đuối và gửi lời nhắn nhủ đầy bao dung đến các chị em bỉm sữa khác: "Có những ngày mẹ mệt, mẹ yếu lòng, mẹ thấy mình không đủ tốt… cũng không sao cả. Hãy cho phép mình chậm lại một chút. Nghỉ ngơi khi cần. Nhận sự giúp đỡ khi có thể".

Lời thú nhận xót xa nhưng vô cùng chân thật của Ngô Thanh Vân hiện đang nhận được "cơn mưa" đồng cảm từ cộng đồng mạng. Bức ảnh ngủ gục của cô không hề xấu xí, ngược lại, nó là minh chứng đẹp đẽ và thiêng liêng nhất cho sự hy sinh vô bờ bến của những người làm mẹ.