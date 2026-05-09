Nhìn mỹ nhân này đầu nảy số "nguyện làm gió lớn, tiễn chàng đi vạn dặm": Đẹp vậy mà chê thì không khen ai được nữa

Mới đây, Lưu Tá Ninh đã "đốn tim" người hâm mộ với loạt ảnh đẹp nao lòng trên phim trường Quy Lương Thần. Trong loạt ảnh đang được fan chia sẻ trên mạng xã hội, Lưu Tá Ninh mặc bộ y phục màu đỏ, đứng giữa trời tuyết. Cô mang đến dáng vẻ của một nữ tử vừa mạnh mẽ, vừa yếu lòng lại vừa bi tráng.

Đây là khung cảnh trưởng công chúa Mộ Dung Uyển Uyển tiễn biệt Nam Uyển vương Vũ Văn Lương Thời ra trận. Dưới khung cảnh tuyết phủ trắng trời, cả hai trao nhau nụ hôn đầy cảm xúc, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ.

Với phân cảnh này, Lưu Tá Ninh nhận được nhiều những lời tán tụng. Và quả thực, nữ diễn viên sinh năm 1996 xứng đáng với sự ca ngợi ấy. Cô khắc họa hình tượng một mỹ nhân cổ trang đẹp nao lòng, đến độ người hâm mộ hoàn toàn có thể nghĩ rằng nếu mỹ nhân đẹp vậy mà còn bị chê thì chẳng thể nào khen ai được nữa.

Phân cảnh tiễn biệt này thực sự khiến khán giả càng dành thêm nhiều sự mong chờ cho Quy Lương Thần.

Bên cạnh đó, cần phải khẳng định thêm rằng Lý Quân Nhuệ cũng rất đẹp và khí chất trong tạo hình tướng quân. Cả hai cùng nhau tạo ra khung cảnh giống như "nguyện làm gió lớn, tiễn chàng đi vạn dặm" - câu nói được biết đến rộng rãi trong giới ngôn tình, xuất hiện ở bộ tiểu thuyết/phim nổi tiếng Trường Phong Độ.

Bình luận khen ngợi người hâm mộ dành cho Lưu Tá Ninh:

- Quá xuất sắc, nhìn ảnh leak cỡ này thì hy vọng với phim cực kỳ cao.

- Mình tin Mộ Dung Uyển Uyển và Quy Lương Thần sẽ làm nên chuyện.

- Công chúa xinh xỉu.

- Hôm nay Tá Ninh siêu cuốn.

- Chúng ta đã đợi rất lâu để thấy một Lưu Tá Ninh rực rỡ trong một cảnh quay lớn, trong một bộ phim em đóng nữ chính.

Nói thêm về Quy Lương Thần, đây là dự án ngôn tình cổ trang được chuyển thể từ tiểu thuyết Kim Ngân Thác do Vưu Tứ Tỷ sáng tác. Trong phim, Lưu Tá Ninh đảm nhận vai nữ chính Mộ Dung Uyển Uyển. Nàng rơi vào vòng xoáy tình yêu và tranh đấu chính trị đầy bi kịch với phiên vương Vũ Văn Lương Thời (Lý Quân Nhuệ), khi mà Vũ Văn Lương Thời yêu nàng nhưng cũng không thể buông bỏ mối thù năm xưa, một lòng muốn tiêu diệt hoàng tộc để mưu đồ thiên hạ.

Được biết, Mộ Dung Uyển Uyển là một nhân vật có thiết lập hay, bản thân Lưu Tá Ninh dù xuất thân là idol nhưng ngày càng cho thấy nhiều sự tiến bộ trong diễn xuất. Chính vì vậy, người hâm mộ kỳ vọng rằng vai diễn trong Quy Lương Thần sẽ giúp cô bật lên, trở thành gương mặt nổi bật trong hàng ngũ tiểu hoa 95 Cbiz.

Thu Phong

nguồn: Weibo, Douyin