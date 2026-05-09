Đến ngày tận thế cũng chẳng tìm ra ai đẹp hơn mỹ nhân này: Visual 20 năm bất bại, trót mê là mê suốt đời

Tâm điểm của làng giải trí Hàn Quốc hiện tại đang đổ dồn về lễ trao giải Baeksang 2026. Đây là sự kiện quy tụ những ngôi sao hàng đầu cũng như những người có tiếng nói trong Kbiz. Trong số các nghệ sĩ góp mặt tại đêm hội có cả Yoona - mỹ nhân suốt 2 thập kỷ qua vẫn luôn được xem là tường thành nhan sắc của xứ sở Kim Chi.

Xuất hiện tại sự kiện, cô diện chiếc đầm đen quây màu đen đơn giản nhưng lại rất tinh tế, sang trọng, giúp tôn lên vóc dáng cực chuẩn cùng nhan sắc trên đỉnh showbiz của cô nàng. Ngắm nhìn Yoona, tin rằng nhiều người phải thốt lên rằng tại sao trên đời lại có một tuyệt tác như vậy, có lẽ đến ngày tận thế cũng chẳng tìm ra ai đẹp hơn.

Thật khó để tin Yoona đã chuẩn bị bước sang tuổi 36 khi trông cô quá trẻ trung và xinh đẹp.

Bình luận của netizen về Yoona:

- Yoona đẹp sáng bừng bừng bừng mê quá.

- Cổ đẹp điên luôn.

- Rất xinh đẹp, cô ấy luôn xinh đẹp ở mọi lễ trao giải.

- Cổ có phải là ma cà rồng không trời? Từ hồi tôi còn học đại học trông đã đẹp thế này rồi, giờ tôi già luôn rồi cô ấy vẫn trẻ vậy.

- Yoona à, hãy cứ mặc đơn giản thế này và đẹp như một thiên thần nhé.

Không chỉ gây ấn tượng nhờ vẻ ngoài, Yoona còn được vinh danh tại Baeksang 2026 ở hạng mục Diễn viên được yêu thích nhất (cùng với Park Ji Hoon). Đây là thành quả xứng đáng cho nữ diễn viên khi mà trong năm vừa qua, cô đã có những dấu ấn đáng chú ý trong sự nghiệp phim ảnh. Cụ thể, mỹ nhân sinh năm 1990 đã cùng đàn em Lee Chae Min gây sốt toàn cầu nhờ bộ phim lãng mạn Ngự Trù Của Bạo Chúa chiếu trên nền tảng Netflix.

Yoona nhận giải Diễn viên được yêu thích trong sự chúc mừng của các đồng nghiệp và người hâm mộ trên toàn thế giới.

Đáng chú ý, không chỉ Yoona mà bạn diễn của cô trong Ngự Trù Của Bạo Chúa là Lee Chae Min cũng giành giải Nam diễn viên mới xuất sắc. Và trước rất nhiều khác mời, anh đã công khai dành những lời cảm ơn chân thành đến Yoona.

Không chỉ gây sốt trên màn ảnh nhỏ, cô còn có màn tái xuất màn ảnh rộng với tác phẩm Em Xinh Tinh Quái đóng cùng Ahn Bo Hyun. Giống như Ngự Trù Của Bạo Chúa, đây là một bộ phim thuộc thể loại hài hước - lãng mạn và cũng nhận được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong phim, Yoona vào vai một cô nàng dính một lời nguyền bí ẩn, ban ngày thì như một nàng thơ nhưng ban đêm lại trở thành "nữ quỷ" khiến người khác phải đau đầu không thôi.

