Dâu hào môn khổ nhất showbiz tiết lộ sốc: Chưa từng ăn thịt lợn từ lúc 10 tuổi!

Vào ngày 7/5, nữ diễn viên Go Hyun Jung đã xuất hiện trên kênh YouTube của ca sĩ Kang Min Kyung. Trong video, con dâu cũ của gia tộc Samsung đã thực hiện thử thách ăn thịt lợn lần đầu tiên sau khoảng 50 năm.

Kang Min Kyung đưa Go Hyun Jung đến quán thịt ba chỉ nướng yêu thích của cô, với hy vọng đàn chị sẽ thích thú với trải nghiệm ăn thịt lợn đầu tiên sau nửa thế kỷ. Kang Min Kyung hào hứng: "Không có mùi khó chịu nào, và kim chi thì rất ngon, nên có lẽ chúng ta sẽ thành công. Tôi thực sự hy vọng chị ấy sẽ thích bữa ăn này, vì chị ấy ốm yếu quá kể từ sau khi đổ bệnh".

Go Hyun Jung thử thách bản thân ăn thịt lợn sau 50 năm. Ảnh: Koreaboo

Sau cơn bạo bệnh phải phẫu thuật vào cuối năm 2024, Go Hyun Jung trông tiều tụy và vẫn chưa lấy lại được trạng thái tốt nhất. Cựu Á hậu Hàn Quốc thú nhận: "Hãy nhìn đôi mắt của chị này. Sáng sớm nay chúng đau quá. Ngày xưa, nếu chị xuất hiện ở nơi công cộng với vẻ ngoài như thế này, mọi người sẽ phát điên lên mất".

Vì đây là lần đầu tiên Go Hyun Jung ăn thịt lợn sau khoảng 50 năm, cô không giấu nổi sự hồi hộp. Sau khi hít một hơi thật sâu, con dâu cũ gia tộc Samsung ăn một miếng thịt lợn nướng cuộn với xà lách và kim chi.

"Không tệ chút nào. Thật sự rất ngon. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không hề có mùi thịt lợn khó chịu như chị tưởng. Chị chưa bao giờ thử thịt ba chỉ đông lạnh trước đây, và chị đã từng ăn thịt ba chỉ tươi một lần, nhưng kinh khủng lắm. Từ đó, chị không ăn thịt lợn nữa. Tất cả chuyện đó xảy ra trước khi chị 10 tuổi. Từ giờ trở đi, chị sẽ không ăn gì khác ngoài thịt ba chỉ đông lạnh" - Go Hyun Jung đã vượt qua được nỗi ám ảnh trong nhiều năm,

Nữ diễn viên đón nhận món ăn một cách ngon lành. Ảnh: Koreaboo

Nghe vậy, Kang Min Kyung nói thêm: "Chị ấy sợ nhiều thứ. Chị ấy còn quá trẻ con. Có vẻ như việc vượt qua quá trình này rất khó khăn đối với chị ấy". Đáp lại, Go Hyun Jung thừa nhận: “Có rất nhiều thứ chị không biết. Lẽ ra chị nên thử khi ở độ tuổi 20, 30, nhưng chị đã không làm vậy. Đây là lần đầu tiên chị ăn thịt lợn sau hơn 50 năm”...

Ở cuối video, Kang Min Kyung tiết lộ thêm vài tuần sau, họ đã hẹn gặp nhau để ăn thịt ba chỉ nướng. Cư dân mạng Hàn Quốc bày tỏ sự cảm thông với nữ diễn viên, đồng tình rằng cũng có những loại thực phẩm mà họ không thể ăn: “Tôi không thể ăn bánh rán phủ đường bột trong 20 năm nay vì bị đau bụng sau khi ăn chúng”, “Sau khi bị đau bụng một lần, tôi không thể ăn mì gói hay thịt lợn nữa”, “Bà tôi cũng không ăn thịt…Tôi hiểu mà”, “Trước đây tôi không thể ăn súp kem sau khi ăn ở một quán có mùi khó chịu… Nhưng giờ thì tôi ăn được rồi”, “Tôi hoàn toàn hiểu”...

Nhiều cư dân mạng bày tỏ sự thông cảm với Go Hyun Jung. Ảnh: Koreaboo

Go Hyun Jung sinh năm 1971, đạt ngôi vị Á hậu tại cuộc thi Hoa hậu Hàn Quốc 1989. Nhờ danh hiệu có được, cô đã thuận lợi bước chân vào Kbiz. Tới năm 1995 khi đang vô cùng nổi tiếng sau bộ phim Đồng Hồ Cát, Go Hyun Jung bất ngờ kết hôn với Jung Young Jin - Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae kiêm cháu trai người sáng lập tập đoàn Samsung Lee Byung Chul. Tài sản của Jung Young Jin vào thời điểm cưới Go Hyun Jung lên tới khoảng 1,3 tỷ USD (tương đương 34,3 nghìn tỷ đồng).

Trong thời gian làm dâu, Go Hyun Jung phải chịu đủ nỗi tủi hờn. Cô từng bị gia đình nhà chồng khinh miệt ra mặt. Khi ở nhà, nhà chồng đều sử dụng tiếng Anh để giao tiếp, riêng Go Hyun Jung không hiểu tiếng nên không dám hé răng nửa lời. Sau khi quyết tâm học và có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, nhà chồng lại chuyển sang trò chuyện bằng tiếng Pháp.

Cuộc hôn nhân hào môn chỉ đem lại cho Go Hyun Jung nước mắt. Ảnh: Koreaboo

Tuy mang danh là vợ ngài Phó chủ tịch nhưng trên thực tế, Go Hyun Jung chỉ được xem như người giúp việc trong nhà. Sau khi sinh 2 con, cô bị nhà chồng ép phải ly hôn. Số tài sản mà nữ diễn viên nhận được hậu ly hôn là 1,5 tỷ won (khoảng 27 tỷ đồng) nhưng cô lại mất quyền nuôi con, thậm chí còn bị nhà chồng cấm gặp con và ngăn cản tái xuất showbiz. Trải qua thời gian dài chật vật, Go Hyun Jung mới lấy lại được vị thế trong giới giải trí qua loạt phim ăn khách như Nữ Hoàng Seon Deok, Mask Girl, Daemul...

Nữ diễn viên đóng phim trở lại "để con có thể nhìn thấy mẹ trên tivi". Ảnh: Koreaboo

Vào cuối năm 2024, Go Hyun Jung đột ngột đổ bênh nặng và phải trải qua phẫu thuật. Hình ảnh Á hậu Hàn Quốc tiều tụy, hốc hác trên giường bệnh khiến công chúng xót xa. Đại diện của Go Hyun Jung cũng khiến khán giả hoang mang khi tuyên bố cô liên tục bị ngất, gục ngã trên phim trường nhưng vẫn “sống sót nhờ sức mạnh tinh thần và cuối cùng phải đến phòng cấp cứu”. Kể từ đó đến nay, nữ diễn viên đã quay trở lại hoạt động nhưng vẫn chưa hoàn toàn khỏe mạnh.

Go Hyun Jung đổ bệnh vào cuối năm 2024. Ảnh: Koreaboo

Cô vẫn còn rất gầy gò, ốm yếu. Ảnh: Koreaboo

Nguồn: Koreaboo