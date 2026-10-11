"Nhìn con lớn" từ những điều bình dị: Điều quý giá nhất cha mẹ mang đến cho con là thời gian và sự đồng hành

Chiều 10/10/2026, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức đã mang đến một không gian vui chơi, khám phá dành cho các em nhỏ nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Nhưng trước cả khi những tiết mục nghệ thuật bắt đầu, câu chuyện về việc nuôi dạy con đã hiện lên qua những lời chia sẻ giản dị của các bậc phụ huynh. Có người bất ngờ khi thấy con hào hứng trước một sân chơi mới, có người mong con hiểu hơn về lịch sử và cuộc sống xung quanh, cũng có người dành từng cơ hội để giúp con vượt qua sự rụt rè của chính mình.

Khi cha mẹ bước cùng con ra thế giới rộng lớn hơn

Với chị Hằng, sống tại phường Yên Sở, Hà Nội, chuyến đi đến "Chắp cánh tuổi thơ" có phần khác với những gì chị hình dung ban đầu. Chị kể rằng trước khi đến, mình nghĩ đây có lẽ chỉ là một chương trình tương tự như đi xem phim. Thế nhưng, khi tận mắt chứng kiến không gian đông vui với nhiều em nhỏ cùng độ tuổi con mình, chị cũng bất ngờ và hào hứng hơn.

Chị Hằng (Yên Sở, Hà Nội) cùng con trai đến chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

"Đúng cùng với lứa tuổi con mình nên là cũng thấy rất vui", chị Hằng chia sẻ. Vì đây là lần đầu tham gia một chương trình như vậy, chị chưa biết cụ thể các hoạt động sẽ diễn ra thế nào, nhưng điều khiến chị mong đợi là sự háo hức của con và hy vọng chương trình đủ hấp dẫn để gia đình có thể tiếp tục tham gia những dịp sau.

Sự thay đổi trong cảm nhận của người mẹ bắt đầu từ một điều rất nhỏ: Khi con được đặt vào một không gian mới, có những người bạn cùng trang lứa và những trải nghiệm khác với sinh hoạt thường ngày, chính cha mẹ cũng có cơ hội nhìn thấy một khía cạnh khác của con. Một chuyến đi tưởng như đơn giản có thể mở ra thêm những câu chuyện để cả gia đình cùng trò chuyện, cùng nhớ lại sau khi trở về nhà.

Với chị Thủy, sống tại Xuân Đỉnh, việc đưa con gái Bùi Bích Khuê đến các chương trình cộng đồng đã trở thành một cách để con tiếp xúc với nhiều hoạt động bổ ích. Chị cho biết gia đình thường tham gia một số chương trình do các đơn vị nhà nước tổ chức. Theo chị, những sân chơi như vậy tạo cơ hội để trẻ tìm hiểu thêm kiến thức, giao lưu với các bạn ở nhiều độ tuổi và có thêm trải nghiệm ngoài môi trường quen thuộc.

Chị Thủy (sống tại Xuân Đỉnh) cùng các con tham dự "Chắp cánh tuổi thơ".

"Mình thấy bây giờ khá là nhiều sân chơi cho các con ấy, với cả có nhiều hoạt động bổ ích… Các con có thể hiểu biết nhiều hơn và cũng có thể đến đây giao lưu với các bạn đủ các độ tuổi với nhau. Rất là vui. Các con rất là hào hứng", chị Thủy chia sẻ.

Bé Khuê vui vẻ khi được nhận quà tại các gian hàng tại chương trình.

Trong nhịp sống bận rộn, cha mẹ thường phải cân đối giữa công việc, việc nhà và vô số trách nhiệm khác. Vì thế, những dịp đưa con đến một sự kiện không chỉ đơn thuần là dành cho trẻ vài giờ vui chơi. Đó còn là cơ hội để người lớn tạm bước ra khỏi guồng quay quen thuộc, cùng con quan sát, trải nghiệm và trò chuyện về thế giới xung quanh. Trẻ có thể học được điều mới từ một tiết mục biểu diễn, một hoạt động tương tác hay cuộc gặp gỡ với bạn bè; còn cha mẹ có thêm cơ hội lắng nghe xem con đang tò mò điều gì, thích điều gì và phản ứng ra sao trước những trải nghiệm mới.

Không chỉ vui chơi, mà còn là cách giúp con hiểu hơn về quê hương

Với chị Thảo, sống tại Bắc Từ Liêm, ý nghĩa của chương trình còn nằm ở cơ hội để trẻ tìm hiểu về lịch sử và những sự kiện của đất nước. Chị đánh giá "Chắp cánh tuổi thơ" là chương trình có quy mô, được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô, đồng thời bày tỏ sự trân trọng với những đơn vị đã tạo ra sân chơi dành cho các em nhỏ.

"Chị cũng rất là cảm ơn các bên đã tổ chức chương trình hay như này. Với các chương trình tương tự, nếu có được vé chị vẫn cho con tham gia để biết được các sự kiện và các hoạt động hiện tại trên đất nước đang như nào kể cả khi các con còn bé", chị Thảo chia sẻ.

Gia đình chị Thảo đưa con trải nghiệm tại chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Với nhiều phụ huynh, việc giáo dục con không chỉ diễn ra trong lớp học hay qua những bài học được chuẩn bị sẵn. Những chuyến đi, sự kiện văn hóa và hoạt động cộng đồng cũng có thể trở thành dịp để trẻ tiếp xúc với các giá trị lịch sử, văn hóa và đời sống xã hội theo cách gần gũi hơn. Khi cha mẹ cùng tham gia, những điều trẻ nhìn thấy có thể tiếp tục được giải thích và trò chuyện sau đó, giúp trải nghiệm không dừng lại ở vài giờ vui chơi.

Điều đáng quý là cha mẹ không nhất thiết phải biến mọi chuyến đi thành một bài học nghiêm túc. Đôi khi, chỉ cần cùng con quan sát một điều mới, trả lời câu hỏi con đặt ra hoặc khuyến khích con kể lại điều mình thích nhất, người lớn đã giúp trẻ kết nối trải nghiệm với hiểu biết của bản thân.

"Muốn cho con đến để bạn ấy mạnh dạn hơn"

Trong số những câu chuyện được ghi nhận tại chương trình, lời chia sẻ của chị Chung, sống tại Khâm Thiên để lại nhiều suy ngẫm về sự kiên trì của cha mẹ trên hành trình cùng con trưởng thành.

Chị Chung (sống tại Khâm Thiên) đưa con đến "Chắp cánh tuổi thơ" để con có thể hòa nhập cùng các bạn.

Đến với "Chắp cánh tuổi thơ" cùng hai con, trong đó có một người con có nhu cầu đặc biệt, chị mong muốn con có thêm cơ hội tiếp xúc với môi trường bên ngoài. Chị cho biết con nhận được vé thông qua Hội Khuyết tật TP. Hà Nội. Với chị, điều quan trọng không chỉ là đưa con đến một sự kiện đông vui, mà còn là giúp con dần cởi mở hơn.

"Chị muốn cho bạn ấy đến để cho bạn ấy mạnh dạn hơn chứ ở nhà bạn ấy cứ thu mình ở trong góc", chị tâm sự.

Đằng sau mong muốn ấy là sự đồng hành đòi hỏi nhiều thời gian và kiên nhẫn. Chị cho biết phần lớn thời gian của mình dành cho người con cần được hỗ trợ nhiều hơn, nhất là khi có những sự kiện hoặc hoạt động phù hợp để đưa con ra ngoài. Chị cũng hiểu rằng việc dành nhiều thời gian cho một người con không có nghĩa là yêu người con còn lại ít hơn, nhưng hoàn cảnh của mỗi đứa trẻ khiến cách cha mẹ chăm sóc và đồng hành đôi khi phải khác nhau.

Một em nhỏ "đặc biệt" cùng mẹ đến trải nghiệm "Chắp cánh tuổi thơ".

Câu chuyện của chị không cần những lời lẽ lớn lao để cho thấy sự vất vả của việc làm cha mẹ. Có những gia đình phải dành nhiều thời gian hơn cho một đứa trẻ "đặc biệt" để con từng bước thích nghi, tự tin và tham gia vào các hoạt động cộng đồng. Một buổi đi chơi mà người khác có thể xem là bình thường đôi khi lại là một cơ hội đáng quý đối với gia đình ấy.

Điều quan trọng trong sự đồng hành không phải là so sánh con mình với những đứa trẻ khác, càng không phải ép con phải thay đổi thật nhanh. Với mỗi đứa trẻ, quá trình trưởng thành có một nhịp độ riêng. Có em dễ dàng hòa vào đám đông, có em cần nhiều thời gian để làm quen; có em chủ động khám phá, cũng có em cần người thân ở bên để cảm thấy an toàn. Cha mẹ hiện diện, quan sát và kiên nhẫn tạo cơ hội cho con chính là cách giúp trẻ có thêm điều kiện để phát triển theo khả năng của mình.

Câu chuyện ấy cũng nhắc người lớn về một điều không dễ thực hiện trong đời sống bận rộn: dành thời gian cho con không chỉ là ở cùng một không gian, mà còn là thực sự chú ý đến những gì con cần. Đôi khi, cha mẹ phải điều chỉnh kế hoạch, kiên nhẫn chờ đợi hoặc dành thêm thời gian cho những tiến bộ nhỏ mà người ngoài khó nhận ra. Nhưng chính những khoảnh khắc ấy có thể trở thành nền tảng để trẻ dần tự tin hơn.

"Nhìn con lớn" bắt đầu từ việc cha mẹ thực sự có mặt

Sau chương trình, chị Ngọc Hà, sống tại Đại Mỗ nhận xét các tiết mục ấn tượng, ý nghĩa, phù hợp với lứa tuổi thiếu nhi và có sức thu hút từ đầu đến cuối. Chị Kim Oanh, phường Tây Tựu, Hà Nội, cũng đánh giá không khí chương trình vui tươi, với nhiều tiết mục hấp dẫn và thú vị.

Chị Ngọc Hà cùng các con thấy ấn tượng với các tiết mục tại chương trình.

Những cảm nhận này cho thấy sức hấp dẫn của một sân chơi dành cho trẻ em không chỉ nằm ở nội dung biểu diễn, mà còn ở cơ hội để các em được vui chơi và trải nghiệm trong một không gian phù hợp.

Nhưng nếu chỉ dừng ở những tiết mục hay hay một buổi chiều vui vẻ, ý nghĩa của việc đồng hành vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ. Trẻ lớn lên từng ngày, và không phải cột mốc nào cũng được đánh dấu bằng thành tích nổi bật hay một sự kiện đặc biệt. Đó có thể là lần đầu con chủ động bắt chuyện với một người bạn, lần đầu dám thử một hoạt động mới, hay đơn giản là lúc con kể cho cha mẹ nghe về điều mình vừa khám phá.

Chị Kim Oanh cùng con trải nghiệm chương trình "Chắp cánh tuổi thơ".

Thông điệp "Nhìn con lớn" vì thế có thể bắt đầu từ những điều gần gũi như vậy. Cha mẹ không chỉ chứng kiến con trưởng thành theo năm tháng, mà còn có cơ hội hiểu hơn về tính cách, nhu cầu và thế giới riêng của con qua từng trải nghiệm. Khi thực sự hiện diện, người lớn có thể nhận ra những thay đổi nhỏ mà nếu quá bận rộn, họ dễ dàng bỏ qua.

"Chắp cánh tuổi thơ" mang đến cho các em nhỏ một không gian khám phá, nhưng những câu chuyện của phụ huynh tại sự kiện cũng gợi mở một ý nghĩa rộng hơn: Hành trình trưởng thành của trẻ không chỉ được tạo nên bởi những điều lớn lao, mà còn từ sự quan tâm bền bỉ của những người thân yêu. Không phải cha mẹ nào cũng có thể dành cho con thật nhiều thời gian mỗi ngày, nhưng mỗi khoảnh khắc được ở bên con với sự chú tâm và chân thành đều có giá trị riêng.

Bởi sau cùng, nhìn con lớn không chỉ là nhìn thấy con cao thêm, biết thêm nhiều điều hay đạt được một cột mốc mới. Đó còn là hành trình cha mẹ học cách hiểu con, tôn trọng nhịp phát triển của con và cùng con bước qua những trải nghiệm đầu đời. Đôi khi, món quà quý giá nhất không phải điều cha mẹ trao cho con, mà chính là sự hiện diện để con biết rằng trên hành trình khám phá thế giới, mình luôn có người đồng hành.