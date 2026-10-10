Trên sân khấu, khán giả nhìn thấy một Ali Thục Phương tự tin, hoạt bát, sẵn sàng bước vào những trải nghiệm mới của nghệ thuật. Nhưng phía sau mỗi lần em xuất hiện trước công chúng là những buổi tập kéo dài, những lần cùng nhau sửa từng chi tiết, những chuyến đi được sắp xếp cẩn thận và cả những cảm xúc không dễ gọi thành tên.

Trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, Thục Phương không nhắc quá nhiều đến hào quang hay thành tích. Điều cô bé muốn nói trước tiên là mình may mắn vì có bố mẹ ở bên. Với nghệ sĩ nhí sinh năm 2013, bố mẹ không đi thay con trên con đường nghệ thuật, mà là những người chắp cho con đôi cánh để tự tin bay về phía ước mơ.

Từ sân khấu " Chắp cánh tuổi thơ " đến câu chuyện của người đứng sau ánh đèn

Chiều 10/10/2026, chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" do Báo Nhân Dân tổ chức đã chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội) nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô. Với chủ đề "Hành trình của ước mơ và những khám phá diệu kỳ", chương trình lấy thiếu nhi làm trung tâm, kết nối âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và tương tác trong một câu chuyện xuyên suốt. Không gian nghệ thuật này đưa các em đến gần hơn với thế giới xung quanh, những giá trị của gia đình, quê hương và tinh thần học tập, rèn luyện để theo đuổi ước mơ.

Trong không gian ấy, sự xuất hiện của Ali Thục Phương gợi ra câu chuyện rất riêng về hành trình trưởng thành của một cô bé theo đuổi nghệ thuật từ sớm. Khán giả nhìn thấy sự tự tin khi em đứng trước đám đông, nhưng đằng sau khoảnh khắc ấy là cả một quá trình học hỏi, tích lũy trải nghiệm cùng sự chăm chút của người thân phía sau cánh gà.

Ali Thục Phương, tên thật là Nguyễn Đỗ Thục Phương, được khán giả biết đến qua ca hát, diễn xuất và các nội dung số giàu năng lượng. Biệt danh "Ali" đã gắn bó với em từ trước khi bước vào con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Ở độ tuổi còn nhỏ, em đã có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường sáng tạo, gặp gỡ nhiều người và thử sức trong những trải nghiệm không phải bạn bè đồng trang lứa nào cũng có. Dù vậy, Ali không xem mình là người duy nhất tạo nên những gì đang có. Em hiểu rằng để một đứa trẻ theo đuổi đam mê, bên cạnh nỗ lực cá nhân còn cần rất nhiều sự nâng đỡ từ gia đình.

"Thực sự em thấy mình rất là may mắn và hạnh phúc khi trên con đường theo đuổi nghệ thuật có bố mẹ kề bên. Em biết là ngoài kia có rất là nhiều các bạn khác tài năng và các bạn cũng có ý chí nỗ lực nhiều hơn em, nhưng vì một số điều kiện về gia đình hay môi trường sống mà chưa thể theo đuổi ước mơ của mình thì em thấy bản thân mình may mắn khi mình còn có những người thân, có gia đình ở bên cạnh để hỗ trợ", Thục Phương chia sẻ.

Đó là lời chia sẻ giản dị nhưng cho thấy sự thấu hiểu và trân trọng của cô bé đối với những gì mình đang nhận được. Với Phương, sự đồng hành của bố mẹ không chỉ là việc đưa đón hay tạo điều kiện học tập, mà là quỹ thời gian quý báu họ dành cho con: Cùng tập luyện, sửa từng câu hát và dạy con những bài học cuộc sống.

" Bố mẹ là người chắp cho em đôi cánh "

Nói về gia đình, Thục Phương dùng một hình ảnh rất đẹp: "Bố mẹ em là người chắp cho em đôi cánh để em có thể bay với ước mơ của mình". Cô bé có chút ngập ngừng, tự hỏi cách diễn đạt ấy có hơi già dặn hay không, nhưng chính sự ngập ngừng đó lại khiến lời bộc bạch trở nên chân thật. Em có thể xuất hiện trên truyền hình từ năm lên 3 tuổi, tự tin trước sân khấu, nhưng khi nói về tình cảm dành cho bố mẹ, em vẫn có những bối rối rất đỗi trẻ thơ.

Đôi cánh ấy được tạo nên từ những điều dung dị thường ngày. Bố mẹ đưa đón em đi học, đi tập, sắp xếp lịch trình để em cân bằng giữa việc học và nghệ thuật. Những việc tưởng như nhỏ bé ấy khi ghép lại tạo thành một điểm tựa vững chãi, giúp em không phải tự mình xoay xở với áp lực khi còn quá nhỏ.

Phương kể, trước các buổi diễn quan trọng, bố mẹ thường cùng em tập lại. Có những lần, không gian luyện tập chỉ vỏn vẹn ba người: Con biểu diễn trước mặt bố mẹ, còn bố mẹ chăm chú quan sát rồi góp ý từng chi tiết. Em nhớ mãi buổi tập tại Nhà hát Hồ Gươm, khi cả nhà cùng ngồi rà soát lại tiết mục trước ngày diễn. Đó không phải khoảnh khắc rực rỡ trước ống kính, nhưng lại là kỷ niệm mà cô bé luôn khắc ghi.

Để một tiết mục trọn vẹn, người biểu diễn phải làm chủ cảm xúc và bình tĩnh xử lý sự cố. Với một đứa trẻ, điều ấy càng cần sự kiên nhẫn định hướng. Bố mẹ không thể đứng trên sân khấu thay con, nhưng có thể cùng con chuẩn bị để con bước ra ánh đèn với sự vững vàng nhất.

Trong gia đình Phương, vai trò của bố và mẹ có sự phân chia tự nhiên: Bố dạy em đàn, bồi đắp kiến thức âm nhạc; còn mẹ hướng dẫn con cách đối nhân xử thế, cách ứng xử và lễ phép trong giao tiếp. Một người rèn giũa kỹ năng nghệ thuật, người còn lại uốn nắn nhân cách. Hai điểm tựa ấy song hành giúp em không chỉ biểu diễn tốt mà còn biết cách sống chan hòa với mọi người.

Dù dạn dĩ trên sân khấu, Thục Phương không né tránh những lần mình chưa làm tốt. Em kể có những lúc bản thân đã dồn rất nhiều công sức tập luyện, bố mẹ cũng dành nhiều thời gian chuẩn bị cùng con, nhưng khi lên sân khấu, vì quá run nên em quên mất những điều đã tập. Kết quả không như mong đợi khiến em buồn, nhất là khi nghĩ đến công sức của cả nhà.

"Những lúc mình đã cố gắng quá, mình đã cố gắng hết sức của mình nhưng mà chỉ là mình chưa đạt được đến cái mức đấy hơn", Phương tâm sự về cảm giác khi nhận những lời góp ý sau một lần biểu diễn chưa như ý.

Cô bé thừa nhận từng có lúc giận hờn bố mẹ. Vừa trải qua cảm giác thất vọng, những lời nhắc nhở thẳng thắn đôi khi khiến em tủi thân và ước gì được bố mẹ động viên nhiều hơn. Đó là phản ứng tự nhiên của một đứa trẻ đang học cách đối diện với kỳ vọng.

Phương xúc động chia sẻ rằng khi em lớn hơn, bố mẹ cũng nhận ra con gái đang ở tuổi dậy thì nên cần được lắng nghe nhiều hơn thay vì đặt nặng áp lực thành tích. Sự đồng hành trong gia đình vì thế đã được điều chỉnh theo từng giai đoạn phát triển của con. Bố mẹ học cách lựa chọn thời điểm góp ý nhẹ nhàng, còn con học cách tiếp nhận để hoàn thiện bản thân, hiểu rằng một lần vấp ngã không làm mất đi giá trị của những nỗ lực trước đó.

Bố mẹ không đi thay phần đường của con

Dù được gia đình hậu thuẫn tối đa, Phương đang từng bước học cách tự lập. Khi còn nhỏ, phần lớn quyết định đều do bố mẹ sắp đặt. Nhưng hiện tại, cô bé đã được tham gia bày tỏ nguyện vọng, tự cân nhắc cơ hội và lựa chọn sân chơi mình muốn thử sức.

Bố mẹ Phương luôn tâm niệm không đi thay phần đường của con, mà giữ cho con một mái nhà bình yên để tự tin bước đi. Khi cân nhắc một lời mời biểu diễn hay đóng phim, gia đình luôn đặt sức khỏe, việc học văn hóa và thời gian nghỉ ngơi của con lên hàng đầu. Không phải cơ hội nào cũng cần nắm lấy, bởi có những thời điểm, điều một đứa trẻ cần nhất là một buổi tối nghỉ ngơi hoặc những giờ vui chơi hồn nhiên bên bạn bè.

Được tự mình lựa chọn cũng đồng nghĩa với việc học cách chịu trách nhiệm. Phương hiểu rằng nghệ thuật là con đường em chủ động dấn thân, vì vậy em cần có trách nhiệm với thời gian và công sức của chính mình.

Khi tình yêu thương được đáp lại bằng hành động

Chia sẻ về hành trình nghệ thuật, Phương trải lòng: "Khi em được hoạt động trong hành trình nghệ thuật thì có rất nhiều trải nghiệm mới mẻ, mỗi ngày của em sẽ là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ. Trong hành trình đấy luôn có bố mẹ đồng hành. Em nghĩ mỗi chặng đường mình đi được có bố mẹ kề bên thì bố mẹ cũng đang trải qua những trải nghiệm đó cùng với mình. Mỗi sân khấu em đi qua đều có cảm xúc và kỷ niệm riêng của em với bố mẹ. Em nghĩ sau này mình sẽ cố gắng bồi đắp cho bản thân để có thể trưởng thành tốt hơn, để bố mẹ đỡ phải thức đêm cùng mình luyện tập nữa".

Ở tuổi 13, Ali Thục Phương hiểu sâu sắc những vất vả thầm lặng của bố mẹ. Cô bé thừa nhận mình không giỏi nói ra những lời ngọt ngào: "Nếu phải đứng trước bố mẹ nói trực tiếp rằng mình yêu bố mẹ rất nhiều, em thấy hơi gượng gạo, khó diễn đạt thành lời. Em nghĩ hành động sẽ có ý nghĩa hơn lời nói".

Thay vì nói, Phương chọn cách viết thiệp vào các dịp lễ, chuẩn bị những món quà nhỏ bất ngờ, tự giác phụ giúp mẹ việc nhà và nỗ lực tập luyện nghiêm túc. Và đôi khi, một lời cảm ơn chưa nói thành câu không có nghĩa tình yêu thương chưa đủ đầy. Điều quan trọng là đứa trẻ có thể nhận ra những gì mình được trao, học cách trân trọng và dần tìm được cách đáp lại bằng sự quan tâm chân thành.

Phương không chỉ gửi lời cảm ơn đến bố mẹ. Em nhắc đến ông bà, chú dì, những người thân trong gia đình và cả khán giả đã yêu thương mình. Cô bé hiểu rằng hành trình hiện tại không phải kết quả của nỗ lực từ một người duy nhất. Mỗi người góp một phần, có thể bằng việc đưa đón, chăm sóc em trai khi bố mẹ bận, giúp em chuẩn bị cho một buổi diễn hoặc đơn giản là dành cho em sự động viên đúng lúc.

Ước mơ cần cả đôi cánh và một nơi để trở về

"Chắp cánh tuổi thơ" là câu chuyện về những ước mơ và sự trưởng thành của con trẻ. Sự xuất hiện của Phương tại chương trình nghệ thuật "Chắp cánh tuổi thơ" vì vậy không chỉ gợi nhắc về một cô bé theo đuổi đam mê. Đó còn là câu chuyện về cách một gia đình cùng con đi qua những bước đầu tiên của hành trình ấy: Hỗ trợ nhưng không làm thay, định hướng nhưng không quyết định tất cả, khuyến khích con tiến bộ nhưng vẫn dành chỗ cho những cảm xúc rất trẻ thơ.

Và có lẽ, điều đẹp nhất mà bố mẹ có thể trao cho một đứa trẻ không phải lời hứa rằng con sẽ luôn thành công, mà là niềm tin rằng con có thể thử sức, có thể vấp ngã, có thể tiếp tục học hỏi và vẫn luôn có một gia đình ở phía sau. Để khi bước ra sân khấu lớn, Ali Thục Phương có thể tự tin bay về phía chân trời ước mơ của mình, nhưng vẫn nhớ rằng phía sau đôi cánh ấy là một mái nhà luôn dõi theo, chờ con trở về.