“Phi thường” bắt đầu từ 4 chữ “nhà mình có nhau” BÀI VIẾT: BẢO TÍN · THIẾT KẾ: QUANG LÊ CUỘN XUỐNG ↓

Một lá thư viết cho đứa con mới 23 tuần tuổi, một căn bếp đỏ lửa mỗi chiều thứ Sáu, một bé gái nặng 900 gram từng bị trả về bốn lần. Mùa đầu tiên của WeFamily Awards 2026 khép lại sau 2.099 hồ sơ và 228.690 lượt bình chọn, để lại một điều giản dị: phi thường không chỉ đo bằng nghịch cảnh.

“Con yêu à, vậy là hôm nay con đã cùng mẹ đi được 23 tuần rồi”

Lá thư của mẹ bầu Nguyễn Huyền gửi về WeFamily Awards 2026 mở đầu như thế. Trong thư không có biến cố nào, cũng chẳng có giọt nước mắt nào, chỉ có một người mẹ ngồi đếm từng tuần con lớn lên trong bụng, như người ta đếm những bậc thang dẫn về nhà. Chị viết rằng 23 tuần chưa phải một chặng đường quá dài, nhưng đã đủ để mẹ thay đổi rất nhiều.

Lá thư ấy là một trong 2.099 hồ sơ mà Hội đồng thẩm định WeFamily Awards 2026 lần lượt đọc qua. Hội đồng quy tụ những gương mặt từ báo chí, tâm lý học lâm sàng, công tác xã hội đến lĩnh vực mẹ và bé.

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH Ông Phí Quốc Thuyên Tổng Biên tập Báo Phụ nữ Việt Nam, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam Nhà báo Trần Mai Anh Nhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact PGS.TS Trần Thu Hương Trưởng Bộ môn Tâm lý học Lâm sàng, Trường ĐH KHXH&NV Hà Nội Bà Đỗ Thị Duyến Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kids Plaza Bà Dương Thị Ngọc Linh Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển - Giám đốc Trung tâm Trợ giúp xã hội Ngôi nhà Bình Yên Bà Hà Thanh Thủy Trưởng ban Truyền thông Thương hiệu aFamily

Nhìn lại cả mùa giải, Hội đồng có chung một nhận định giản dị: ở lĩnh vực của mình, ai cũng có thể làm được những điều rất giỏi, nhưng thử làm đúng những việc ấy khi trong bụng có một sinh linh đang lớn lên xem. Có những đêm người ta gồng đến kiệt sức, sáng mai vẫn còn được nghỉ, còn người mẹ thì không: con vẫn lớn, cơ thể vẫn đổi thay, rồi đến những ngày cận sinh nặng nề, hồi hộp, chẳng có ngày nghỉ nào cho một hành trình như thế.

“Một người phụ nữ - sự đánh giá, định nghĩa phi thường ấy không nằm ở địa vị cuộc sống hoặc một gia đình khá giả hay chưa khá giả. Khó khăn của mỗi con người luôn nằm ở những khía cạnh rất khác nhau” NHÀ BÁO TRẦN MAI ANHNhà sáng lập Chương trình Thiện Nhân & Social Impact, thành viên Hội đồng thẩm định

“Phi thường trong hành trình làm mẹ đôi khi không phải là làm được những điều quá lớn lao, mà là có thể làm những điều rất bình thường bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên trì” BÀ DƯƠNG THỊ NGỌC LINH Giám đốc Trung tâm Phụ nữ và Phát triển, thành viên Hội đồng thẩm định

Vì vậy, phi thường không cần phải đợi đến nghịch cảnh mới được gọi tên. Đôi khi nó chỉ là một người mẹ ngồi viết thư cho đứa con chưa chào đời, ở tuần thứ 23.

01 Một nghìn câu chuyện trong 24 giờ

Ngày 8/9, cổng đề cử WeFamily Awards 2026 mở ra. Người Việt vốn ngại kể chuyện nhà mình với người lạ, vậy mà chỉ sau 24 giờ, hơn 1.000 lượt đề cử đã gửi về. Có người tự đề cử chính mình. Có người đề cử vợ, đề cử mẹ, đề cử cô bạn thân vừa sinh con. Như thể bao nhiêu năm nay, rất nhiều người vẫn đang chờ một nơi để kể ra những điều mà ở nhà mình chẳng ai gọi tên bao giờ.

1.000 + lượt đề cử gửi về chỉ sau 24 giờ

Chín ngày sau, khi vòng đề cử khép lại, con số dừng ở 2.099 hồ sơ hợp lệ: 802 hồ sơ “Mẹ bầu thảnh thơi”, 520 hồ sơ “Phi thường mẹ ơi”, 459 hồ sơ “Nhà mình có nhau” và 318 kênh sáng tạo nội dung ở hạng mục “Mẹ bé triệu view”. Mười ngày bình chọn tiếp theo, từ 23/9 đến 2/10, mang về 228.690 lượt bình chọn. Mỗi lượt là một người đã dừng lại đọc câu chuyện của một người mẹ mình chưa từng gặp, rồi thấy trong đó có bóng dáng mẹ mình, vợ mình, hoặc chính mình.

2.099 hồ sơ hợp lệ 228.690 lượt bình chọn 10 ngày bình chọn, từ 23/9 đến 2/10

Bốn hạng mục, hai cách đọc HỒ SƠ HỢP LỆ MẸ BẦU THẢNH THƠI Mẹ bầu thảnh thơi 802 Phi thường mẹ ơi 520 Nhà mình có nhau 459 Mẹ bé triệu view 318 Mẹ bầu thảnh thơi 802 Phi thường mẹ ơi 520 Nhà mình có nhau 459 Mẹ bé triệu view 318 Phần hồ sơ trong tổng số 2.099 ~38% Phần bình chọn trong tổng số 228.690 ~53% Phần hồ sơ trong tổng số 2.099 ~38% Phần bình chọn trong tổng số 228.690 ~53% Số liệu theo Ban tổ chức WeFamily Awards 2026. Với “Mẹ bé triệu view”, con số vòng đề cử là số kênh sáng tạo nội dung.

Những con số ấy cũng tự kể chuyện theo cách của chúng. “Mẹ bầu thảnh thơi” chiếm khoảng 38% số hồ sơ nhưng gom tới gần 53% tổng lượt bình chọn, tức 121.121 lượt. Hóa ra cộng đồng đang khát một hình ảnh thai kỳ được nâng niu, được sẻ chia, chứ không phải thai kỳ của những người mẹ cắn răng chịu đựng như cái nếp đã được mặc định từ bao đời nay.

Còn hạng mục mang tên chính của giải thưởng, “Phi thường mẹ ơi”, lại là hạng mục lặng lẽ nhất, với 29.904 lượt. Có lẽ những điều phi thường nhất thường cũng là những điều ít ồn ào nhất. Chính vì thế, kết quả cuối cùng được tính 50% từ cộng đồng và 50% từ Hội đồng thẩm định, để những câu chuyện không có hàng triệu người theo dõi không bị chìm xuống chỉ vì tiếng nói của họ nhỏ hơn.

50% từ cộng đồng + 50% từ Hội đồng thẩm định

02 Những người mẹ từ độc giả trở thành người kể chuyện

Suốt nhiều năm làm nội dung về gia đình và làm mẹ, aFamily có một đặc ân là được ngồi ở hàng ghế đầu để chứng kiến, từng ngày, sự thay đổi của người phụ nữ Việt. Đã có thời hình ảnh người mẹ “bỉm sữa” gắn với một đời sống thu hẹp quanh con: gác ước mơ, gác công việc, gác cả chính mình, như thể phải hy sinh đến kiệt sức mới là yêu con. Rồi lối nghĩ ấy dịch chuyển, rất lặng lẽ, từ những thay đổi nhỏ. Một người mẹ nói thẳng ra rằng yêu con không đo bằng mức độ mình kiệt sức. Một người định nghĩa lại chữ “toàn năng”: không phải một mình gánh hết, mà là dám nhờ giúp đỡ. Một người đem cả những ngày mệt mỏi, lóng ngóng của mình lên mạng kể thật, để hàng triệu người mẹ khác thấy mình không lẻ loi. Những người mẹ từng ngồi đọc bài trên điện thoại lúc ba giờ sáng, một tay bế con, giờ đã trở thành những “leading mom”, người kể chuyện cho những người mẹ đến sau.

Vidhia Rahma là một người như thế. Với hơn 128.000 người theo dõi trên Facebook và hơn 9 triệu lượt theo dõi trên TikTok, chị kể những câu chuyện gia đình Việt Nam và dẫn đầu hạng mục “Mẹ bé triệu view” với 22.527 lượt bình chọn, con số cao nhất của một đề cử trong toàn mùa giải. Theo sau chị là Lê Hoài Quyên, người đứng sau cộng đồng “Mẹ Sâu Săn Deal” (6.255 lượt), rồi đến Trox & Lacci, Gia đình Simple và Linda Ngô.

22.527 lượt bình chọn cho Vidhia Rahma, cao nhất của một đề cử trong toàn mùa giải

Vidhia Rahma và chồng Đạt Villa trong khán phòng lễ Vinh danh.

03 Phi thường là điều người mẹ chọn, không phải điều số phận ném vào

Nói đến hai chữ “phi thường”, người ta thường nghĩ ngay đến nghịch cảnh: một biến cố, một căn bệnh, một lần ngã đau rồi gượng dậy. Nhưng nghịch cảnh là thước đo nhẹ nhất để biết ai là người phi thường, vì nó chỉ đo được người ta đã chịu đựng bao nhiêu chứ chưa đo được người ta đã chọn làm gì. Những người mẹ của hạng mục “Phi thường mẹ ơi”, mỗi người là một lựa chọn khác nhau.

Ca sĩ Ngọc Khuê chọn bắt đầu lại. Ở tuổi 42, đúng 18 năm sau khi sinh con trai đầu lòng, chị đón tin vui. Khi ai cũng nghĩ chương làm mẹ của chị đã khép lại từ lâu, chị lại học từ đầu: những đêm thức, những cữ bú, một cơ thể không còn như tuổi đôi mươi. Chị được xướng tên ở hạng mục với 18.107 lượt bình chọn, và đêm ấy chị hát “Lời mẹ ru”.