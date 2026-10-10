“Chắp cánh tuổi thơ” - Món quà nghệ thuật ý nghĩa dành tặng thiếu nhi Thủ đô dịp 10/10

Rộn ràng không gian trải nghiệm trước giờ khai màn

Ngay từ 14h30, không khí tại sảnh Trung tâm Hội nghị Quốc gia đã vô cùng náo nhiệt với chuỗi hoạt động trải nghiệm mang tên “Hành trình tuổi thơ”. Cầm trên tay tấm vé được thiết kế độc đáo như một chiếc “thẻ lên tàu”, các bạn nhỏ hào hứng khám phá ba trạm tương tác đặc sắc:

Trạm Báo Nhân Dân với các trò chơi đố vui nhận quà và thử thách thắt khăn quàng đỏ; Trạm Vườn rừng diệu kỳ với không gian check-in rực rỡ sắc màu cổ tích; và Ga Chắp cánh ước mơ - nơi các em nắn nót viết điều ước, tự tay gấp những chiếc máy bay giấy để mang vào khán phòng.

Đến 15h30, tiếng trống lân rộn rã mở màn cho Cuộc diễu hành Cổ tích và Hoạt hình. Dàn nhân vật hóa trang ngộ nghĩnh, quen thuộc bước ra chào đón, giao lưu và trao tặng những món quà bất ngờ, tiếp thêm niềm háo hức cho các em nhỏ trước khi bước vào khán phòng chính thức lúc 16h.

Khám phá “Hành trình diệu kỳ” trên sân khấu nghệ thuật

Bước vào khán phòng, câu chuyện nghệ thuật được mở ra qua hình tượng “Trang giấy diệu kỳ” - hình ảnh thân thuộc bên bàn học của mỗi bạn nhỏ. Đồng hành cùng hai nhân vật dẫn dắt duyên dáng là Sao Đỏ (Mạc Văn Khoa) và Sao Băng (Hoàng Kim Ngọc), khán giả nhí được hòa mình vào 3 chương trình diễn công phu:

Chương 1 - “Miền ký ức”: Đưa các em trở về với những giá trị nuôi dưỡng tuổi thơ qua tình cảm kính yêu Bác Hồ, mái trường, khăn quàng đỏ, hạt gạo và cánh đồng quê hương, khơi gợi tình yêu đất nước từ những điều bình dị nhất.

Chương 2 - “Vườn rừng diệu kỳ”: Không gian bùng nổ sắc màu khi chiếc máy bay giấy hóa thành con thuyền, đưa các em lạc vào khu rừng muôn thú. Sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, xiếc, nghệ thuật rối, mascot và vũ đạo đã biến cả khán phòng thành sân chơi tương tác đầy phấn khích.

Chương 3 - “Bầu trời ước mơ”: Dẫn dắt các em chuyển từ câu hỏi “Thế giới có gì?” sang “Mình muốn làm điều gì?”. Qua đó, chương trình gửi gắm thông điệp: ước mơ chỉ có thể bay cao khi có điểm tựa từ gia đình, thầy cô và sự kiên trì, nỗ lực rèn luyện mỗi ngày.

Sự góp mặt của các nghệ sĩ Hoàng Bách, LyLy, Izara Thiên Nga, Phương Thảo cùng dàn tài năng nhí (Ali Thục Phương, Cao Phú Quý, Hạo Khang...), Trường Trung cấp Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ Việt Nam, Cung Thiếu nhi Hà Nội đã tạo nên những tiết mục biểu diễn mãn nhãn. Đặc biệt, sự xuất hiện của NSND Xuân Bắc, NSND Tự Long trong vai trò khách mời giao lưu, cùng màn tâng bóng nghệ thuật và câu chuyện vượt khó của kỷ lục gia Nguyễn Ngọc Phát (Phát Freestyle) đã mang lại nhiều tiếng cười và bài học nghị lực sâu sắc.

Xúc động đại cảnh máy bay giấy cất cánh

Khoảnh khắc lắng đọng và bùng nổ nhất diễn ra ở phần kết của chương trình, khi khán giả nhỏ tuổi từ vị trí người xem đã trở thành một phần của tác phẩm nghệ thuật.

Hàng nghìn chiếc máy bay giấy do chính tay các em gấp tại sảnh chờ, mang theo những ước mơ và hoài bão trong sáng, đã đồng loạt được phóng lên không gian khán phòng. Hình ảnh những cánh bay giấy hòa cùng hiệu ứng sân khấu hiện đại đã tạo nên đại cảnh “Chắp cánh tuổi thơ” ngập tràn cảm xúc, gửi gắm niềm tin vào thế hệ mầm non đang lớn khôn từng ngày.

Nuôi dưỡng ước mơ và thế hệ bạn đọc tương lai

Không chỉ dừng lại ở một chương trình nghệ thuật giải trí, “Chắp cánh tuổi thơ” còn khẳng định tâm huyết của Báo Nhân Dân trong việc đồng hành, chăm sóc đời sống tinh thần cho trẻ em.

Chia sẻ về ý nghĩa của sự kiện, đồng chí Quế Đình Nguyên - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh rằng chăm lo cho thiếu nhi là trách nhiệm chung của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.

Bằng thế mạnh của báo chí, văn hóa và nghệ thuật, Báo Nhân Dân mong muốn đóng góp những sản phẩm lành mạnh, giàu tính giáo dục và nhân văn, phù hợp với cách tiếp nhận của con trẻ. Việc tạo ra một không gian nghệ thuật riêng biệt như “Chắp cánh tuổi thơ” không chỉ mang lại niềm vui tức thời, mà sâu xa hơn chính là cách Báo Nhân Dân nuôi dưỡng thế hệ bạn đọc tương lai, khơi dậy niềm đam mê đọc, tinh thần chủ động khám phá và bồi đắp nhân cách để đồng hành cùng các em trên hành trình trưởng thành.

Chương trình cũng được phát trực tiếp (livestream) trên các nền tảng số của Báo Nhân Dân, lan tỏa trọn vẹn thông điệp yêu thương và chắp cánh ước mơ đến đông đảo thiếu nhi cùng các gia đình trên khắp mọi miền Tổ quốc.