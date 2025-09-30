Xem phim Trung Quốc này còn sướng hơn bắt được vàng: Cả cõi mạng dán mắt vào nữ chính, sao có người đẹp thế hả trời

Trong số các tác phẩm phát hành tư liệu trong đại hội chiêu thương năm nay của iQIYI, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa là tác phẩm nhận được phản hồi tốt bậc nhất từ khán giả. Trailer phim chỉ mới được tung ra vài ngày đã nhanh chóng phá mốc 1 triệu tim trên nền tảng Douyin và con số này vẫn đang tiếp tục tăng, cho thấy sự mong chờ lớn của người xem.

Sau khi tung trailer ở đại hội chiêu thương iQIYI, Còn Ra Thể Thống Gì Nữa đang ghi nhận phản hồi vô cùng tích cực từ khán giả.

Còn Ra Thể Thống Gì Nữa có sự góp mặt của mỹ nhân đẹp hàng đầu Cbiz đương đại là Vương Sở Nhiên trong vai nữ chính Dữu Vãn Âm. Vốn là một nữ nhân viên văn phòng rất đỗi bình thường, thế nhưng cuộc sống của cô hoàn toàn thay đổi khi trở thành quý phi Dữu Vãn Âm, nhân vật vốn được định sẵn thuộc phe phản diện và có cái kết bi thảm.

Kết hợp với Vương Sở Nhiên là Thừa Lỗi. Trong phim, anh đảm nhận vai nam chính Hạ Hầu Đạm. Giống như Dữu Vãn Âm, Hạ Hầu Đạm cũng chẳng thuộc về thể giới này mà là một tổng tài từ hiện đại xuyên không đến, sống với thân phận một vị bạo quân khiến người người e sợ. Ở nơi xa lạ, cặp đôi chung cảnh ngộ tìm thấy sự đồng điệu tâm hồn, cuối cùng viết nên một câu chuyện tình yêu tuyệt đẹp.

Sau khi xem xong trailer của Còn Ra Thể Thống Gì Nữa, khán giả cho rằng phim giữ được chất "tẻn tẻn" như bản hoạt hình và điều đó khiến cho nó trở nên đáng mong chờ.

Tất nhiên, không phải ngẫu nhiên mà Còn Ra Thể Thống Gì Nữa lại nhận được nhiều kỳ vọng tới vậy. Dù chỉ là một đoạn trailer không quá dài, thế nhưng phải nói rằng tác phẩm này đã mang đến quá nhiều điều. Khán giả thấy hào hứng với nội dung mới mẻ của bộ phim so với các tác phẩm khác cùng thể loại, khi mà không chỉ nữ chính hay nam chính mà cả hai đều là người hiện đại xuyên không. Những màn quậy banh nóc chốn hoàng cung của cặp đôi khiến ai nấy đều phải bật cười vui vẻ. Thêm vào đó, phần nhìn của phim thực sự ấn tượng, từ bối cảnh, trang phục cho đến nhan sắc của cặp đôi chính. Đặc biệt, có không ít khán giả cho biết đã xem bản hoạt hình và cảm thấy Còn Ra Thể Thống Gì Nữa rất đáng để mong chờ.

Trailer phim Còn Ra Thể Thống Gì Nữa (vietsub: fanpage Đảo Phim Trung)

Chẳng những tại Trung Quốc mà ở Việt Nam, không ít "mọt phim" cũng tỏ ra rất phấn khích vì bộ phim này. Dưới đây là một vài bình luận đáng chú ý:

- Vương Sở Nhiên đẹp tuyệt luôn á trời. Hóng bộ này nhất. - Tạo hình của Vương Sở Nhiên đẹp điên. - 1 người xuyên không đã rối rồi 2 người thì banh luôn. - Chưa thấy bộ nào mà nhan sắc nam nữ chính lại xứng đôi, đẹp đều, đẹp điên, đỉnh nóc kịch trần như bộ này. - Được nha, giữ được cái chất tẻn tẻn như phim hoạt hình là tui ưng nha. - Phim này bản manhua cực hay, thấy cái live-action này cũng ổn ghê, chấm hóng hehehe. - Đã Vương Sở Nhiên lại còn Thừa Lỗi. Huhu, mê. - Trông đáng mong chờ đây, xem bản hoạt hình rồi thấy đôi này hợp nha

Xem thêm một vài tạo hình đẹp của Vương Sở Nhiên và Thừa Lỗi trong Còn Ra Thể Thống Gì Nữa: