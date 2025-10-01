Cuộc sống tuổi 42 của nữ MC xinh đẹp lấy chồng 2 là tình đầu, làm phó giám đốc nhưng vừa xin rời vị trí

Đan Lê sinh năm 1983 tại Hà Nội, từng là gương mặt quen thuộc của Bản tin Thời tiết trên sóng VTV. Giọng nói nhẹ nhàng, lối dẫn duyên dáng giúp cô nhanh chóng trở thành một trong những MC được yêu thích. Ngoài công việc truyền hình, cô còn thử sức ở nhiều lĩnh vực nghệ thuật như ca hát, điện ảnh.

Năm 2008, Đan Lê quyết định rời VTV để chuyển sang Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Tại đây, cô đảm nhiệm vai trò MC, BTV cho nhiều bản tin, đặc biệt gắn bó lâu dài với chương trình “Chào buổi tối”.

Đan Lê gắn bó với VTC suốt gần 18 năm, cho đến khi nhà đài chính thức ngừng phát sóng vào tháng 1/2025. Trong lễ chia tay khán giả, cô xúc động bật khóc, thừa nhận: “VTC 20 tuổi và mình đã có mặt ở đây đến 18 năm".

Đan Lê và Khải Anh thời trẻ.

Trước khi đến với Khải Anh, Đan Lê từng có cuộc hôn nhân ngắn ngủi kéo dài hơn một năm rồi chia tay. Sau đổ vỡ, cô tình cờ nối lại mối duyên xưa với đạo diễn Khải Anh – bạn học cấp 3, cũng là mối tình đầu của mình.

Năm 2011, cả hai chính thức nên duyên vợ chồng. Họ hiện có hai con trai. Trải qua hơn 14 năm gắn bó, gia đình nhỏ của Đan Lê – Khải Anh được công chúng ngưỡng mộ bởi sự gắn kết và bình yên.

Trong mắt khán giả, Đan Lê vừa là người vợ dịu dàng, vừa là hậu phương để chồng toàn tâm với công việc. Nữ MC từng chia sẻ, vì chồng làm nghề đạo diễn nên thường xuyên xa nhà, cô chọn cách đặt niềm tin thay vì kiểm soát, để giữ sự cân bằng cho hôn nhân.

Cặp đôi đang có cuộc sống viên mãn.

Đầu tháng 9/2025, chồng Đan Lê - đạo diễn Khải Anh gây bất ngờ khi tuyên bố rời VFC sau 25 năm gắn bó với nhiều vị trí, trong đó có Phó giám đốc Trung tâm Sản xuất phim truyền hình.

Quyết định này nhận được sự quan tâm của đồng nghiệp và khán giả. Nhiều lời chúc đã gửi tới vợ chồng Khải Anh – Đan Lê, bày tỏ hy vọng cả hai sẽ tiếp tục đồng hành, gặt hái thành công ở chặng đường mới.

Ở tuổi ngoài 40, Đan Lê vẫn giữ được thần thái rạng rỡ. Trên mạng xã hội, cô thường chia sẻ hình ảnh đời thường giản dị bên chồng con. Sau nhiều biến cố, nữ MC chọn cách sống an yên, trân trọng những giá trị gia đình.