Chu Ân xuất hiện trong sự kiện tại Bắc Kinh với chiếc váy xanh cắt yếm, phối cùng trang điểm nhẹ nhàng và mái tóc rủ mềm. Từ thần thái đến thần sắc, cô vẫn thể hiện được vẻ kiêu bạc, quý phái mà không gồng lên quá mức.





Đó là điều mà người hâm mộ vẫn yêu mến: Vẻ đẹp từ sự tự tin, từ phong thái chứ không chỉ từ trang phục lộng lẫy. Nhưng khi xem ảnh được chia sẻ trên mạng khi ánh đèn flash, góc chụp, xử lý hậu kỳ đóng vai trò quyết định, nhiều người nhanh chóng nhận ra: Những ảnh này không "đẹp hoàn hảo" như mong đợi.

Có bức lộ vùng đùi đen hơn hẳn, bức khác phần cổ tay hoặc nách có chút "bo mờ" khó hiểu. Có bình luận còn thẳng thắn: "Chụp đẹp thì đẹp từ bản sắc, chớ chỉnh photoshop quá tay lại thành mất tự nhiên".





Nhìn kỹ hơn, có thể thấy: Ảnh này gặp vấn đề về ánh sáng và góc chụp. Đèn flash mạnh chiếu trực diện dễ làm nổi bật phần bụng, vốn dĩ kiểu váy này đã kén người mặc. Một số ảnh góc hơi thấp khiến vùng đùi, vốn là phần dễ "hớ hênh" khi chụp ảnh bị lộ mà da lại không đều màu Ngoài ra, phần xử lý hậu kỳ (retouch) nếu làm quá tay hoặc không đồng đều sẽ khiến phần tiếp giáp giữa da và váy bị "lộ miếng vá", khiến bức ảnh thiếu liền mạch, mất tự nhiên.





Nhưng điều quan trọng là: Dù ảnh có khuyết điểm, Chu Ân vẫn toát lên thần thái và khí chất riêng. Không phải cứ ảnh hoàn hảo mới thu hút, đôi khi, chính những chi tiết "không hoàn hảo" ấy lại khiến khán giả thấy con người thật hơn, dễ đồng cảm hơn. Trong làng giải trí, không cần đến ảnh như poster quảng cáo, mà chỉ cần thần sắc vẫn rạng, nụ cười vẫn ấm, là đủ để gây chú ý.

Tóm lại, loạt ảnh mới của Chu Ân dù không hoàn hảo tuyệt đối vẫn là hình ảnh đẹp, đẹp vì thần thái, đẹp vì sự tự tin. Và nếu bạn muốn mỗi ảnh của mình cũng khiến người khác "ui chao, đẹp quá", thì đừng quên: Ánh sáng tốt góc chụp khéo makeup retouch vừa phải = công thức đơn giản mà hiệu quả.