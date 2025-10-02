Vào tháng 1/2025, Phương Trinh Jolie đã hạnh phúc chào đón nhóc tỳ thứ 3. Chỉ sau đó ít lâu, nữ ca sĩ sinh năm 1988 gây bất ngờ khi tuyên bố triệt sản. Lý do cô quyết định thực hiện việc này vì muốn toàn tâm toàn ý lo cho 3 con và cả gia đình.

Mới đây, Phương Trinh Jolie nhận được sự quan tâm khi xuất hiện cùng ông xã Lý Bình trong một sự kiện thời trang. Ngoài sự tự tin khi catwalk, cô còn gây bất ngờ với màn về dáng ngoạn mục. Sau khi sinh con, nữ ca sĩ hiện đã quay trở về hình thể chuẩn của mình.

"Sau khi sinh bé thứ 3, Trinh từng chạm mốc gần 69kg. Hiện tại Trinh giữ cân nặng quanh mức 54kg với số đo 3 vòng cân đối. Tức là Trinh đã giảm khoảng 15kg trong khoảng hơn nửa năm. Không chỉ là giảm cân đâu, mà quan trọng hơn là giữ cho cơ thể săn chắc, khỏe mạnh và gương mặt tươi tắn. Trinh tin rằng phụ nữ nào cũng xứng đáng được nhìn thấy phiên bản đẹp nhất của chính mình, cho dù đã trải qua bao nhiêu lần sinh nở", Phương Trinh Jolie nói thêm.

Phương Trinh Jolie và Lý Bình cùng xuất hiện tại một sự kiện thời trang (Nguồn: Đi soi sao đi)

Nữ ca sĩ sinh năm 1988 được khen ngợi visual mặn mà, lấy lại được vóc dáng sau khi sinh con thứ 3

Được biết, Phương Trinh Jolie đã giảm thành công khoảng 15kg

Nói về bí quyết giữ dáng của mình, bà mẹ 3 con cho biết quan trọng là kỷ luật. Phương Trinh Jolie duy trì tập luyện đều đặn, ăn uống khoa học và ngủ đúng giờ. "Chính điều đó giúp Trinh vừa giữ dáng, vừa có thêm năng lượng để làm việc và chăm sóc gia đình.

Điều quan trọng nhất là Trinh muốn truyền cảm hứng cho các chị em: hãy yêu bản thân, hãy chăm sóc bản thân trước khi chăm sóc bất cứ ai. Khi bạn đẹp và khỏe, bạn mới lan tỏa được sự tự tin và năng lượng tích cực đến mọi người", cô bày tỏ.

Sau khi sinh em bé thứ 3, Phương Trinh Jolie đã quyết định triệt sản. Ca sĩ nói muốn dành thời gian để nuôi dạy các bé nên người

Thời gian qua bên cạnh việc kinh doanh và chăm sóc gia đình, Phương Trinh Jolie trở lại sân khấu đi hát cho đỡ nhớ nghề. Ngoài ra, cô cũng thường xuyên hát và trò chuyện với fan trên các nền tảng MXH. Diễn viên Dù gió có thổi hứa hẹn sẽ trở lại với âm nhạc mạnh mẽ trong thời gian tới.

Phương Trinh Jolie từng đoạt giải cao tại Tiếng hát Truyền hình An Giang, Ngôi sao Tiếng hát truyền hình TP.HCM, Hãy nghe tôi hát. Ngoài ca hát, cô đóng nhiều phim truyền hình. Năm 2022 cô về chung nhà với Lý Bình, công khai con riêng - bé Mia. Cặp sao có thêm bé Tyga vào tháng 6/2023 và bé Loka vào tháng 1/2025.