Nhiều trường hợp phụ nữ vi phạm nồng độ cồn khi lái xe

Theo thống kê của Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội, từ ngày 14/12/2022 đến 6/2/2023, lực lượng CSGT Công an TP đã kiểm tra, xử lý hơn 10.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, phạt tiền hơn 57 tỷ đồng; tạm giữ hơn 10.000 phương tiện các loại, trong đó có 1.578 ô tô. Số lượng người vi phạm ở mức vượt quá 0,4 mg/L khí thở (mức kịch khung) là 1.524 trường hợp (chiếm 15,1%). Đáng chú ý, tại nhiều địa phương, lực lượng chức năng ghi nhận các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là nữ giới.

Tối 10/2, theo chân Tổ công tác Y14/141, Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn tại nút giao Quán Sứ - Tràng Thi (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), phóng viên Báo Tin tức ghi nhận tất cả người điều khiển phương tiện có biểu hiện đã sử dụng rượu, bia đều được lực lượng CSGT xử lý nghiêm.

Thiếu tá Nguyễn Văn Khương, Đội phó Đội CSGT đường sắt, Tổ trưởng Y14/141 cho biết, đơn vị được quán triệt xử lý nghiêm, không có chuyện xin xỏ, bỏ qua vi phạm, đặc biệt liên quan đến nồng độ cồn và người điều khiển phương tiện là nữ giới. Riêng đợt cao điểm vừa qua, tổ công tác của đơn vị cũng đã ghi nhận hơn 10 trường hợp vi phạm là phụ nữ điều khiển phương tiện khi đã sử dụng rượu, bia.

Video phóng viên ghi nhận tại chốt kiểm tra nồng độ cồn vào tôi 10/2 tại Hà Nội:

Thông tin thêm về các trường hợp vi phạm nồng độ cồn là nữ giới, Thiếu tá Đào Việt Long, Phó trưởng Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội khẳng định:

"Đã có trường hợp nữ lái xe gây tai nạn giao thông mà trong hơi thở có nồng độ cồn. Dù là nam hay nữ, khi đã sử dụng rượu bia mà vẫn lái xe thì nguy cơ gây tai nạn giao thông đều ngang nhau và hậu quả sẽ lường.

Vì lẽ đó, trong các cuộc họp, Phòng CSGT Hà Nội quán triệt việc xử lý vi phạm nồng độ cồn phải được thực hiện nghiêm chỉnh, quyết liệt, kể cả người điều khiển là nữ giới cũng không bỏ qua”.

Nói về mức độ gia tăng tỷ lệ nữ giới vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện, bà Ngô Thị Ngọc Anh, Trung tâm nghiên cứu Giới, Gia đình và Phát triển cộng đồng cho rằng, lâu nay các chiến dịch truyền thông hạn chế tác hại của bia rượu thường hướng đến nam giới, mà chưa có những kế hoạch cụ thể hướng đến đối tượng là phụ nữ.

Từ thực tế kết quả kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng đối với hành vi vi phạm nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện cơ giới cho thấy, đã đến lúc, các kế hoạch tuyên truyền, xử lý vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông không còn là “đặc quyền” của nam giới.

Tối 10/2, Tổ công tác Y14/141, Công an TP Hà Nội lập chốt kiểm tra vi phạm nồng độ cồn trên tuyến đường Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm.

Thiết bị ghi hình chuyên dụng được gắn trên người các chiến sĩ trong mỗi ca làm việc.





Biển thông báo chốt đo nồng độ cồn, hàng cọc tiêu, dây phản quang… được lực lượng chức năng bố trí.

Quy trình kiểm tra nồng độ cồn được thực hiện theo hai bước. Khi mới dừng phương tiện, lái xe được kiểm tra bằng phương pháp định tính.

Lúc này, máy kiểm tra nồng độ cồn ở chế độ kiểm tra nhanh, lái xe chỉ cần thổi một lượng hơi nhỏ vào máy để phát hiện cồn. Cả quá trình kiểm tra định tính chỉ diễn ra trong khoảng 1 - 2 phút.

Khi phát hiện lái xe có cồn, lực lượng CSGT sẽ yêu cầu lái xe xuống xe để kiểm tra định lượng.

Đáng chú ý, trong tối 10/2, khi bị lực lượng chức năng phát hiện vi phạm nồng độ cồn và tiến hành giữ phương tiện theo đúng quy định, 2 người đàn ông này tỏ thái độ bất mãn, tuyên bố lại xe máy...

Hơn 1 tháng Công an TP Hà Nội mở đợt cao điểm kiểm tra nồng độ cồn, lượng lái xe vi phạm lỗi này đã giảm rõ rệt.

Nhiều người cho rằng có sức khỏe tốt, vẫn tỉnh táo, nên cố tình điều khiển xe về nhà sau khi sử dụng rượu, bia. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông.

Theo thống kê của Phòng CSGT (Công an TP Hà Nội), trong năm 2022, trên địa bàn thành phố xảy ra 42 vụ tai nạn giao thông liên quan đến nồng độ cồn, khiến 22 người chết và 32 người bị thương.

Mặc dù chưa có thống kê cụ thể về tỷ lệ nữ giới vi phạm khi điều khiển phương tiện, song ngày càng có nhiều trường hợp phụ nữ vi phạm nồng độ cồn.

Phụ nữ sử dụng rượu, bia càng làm tăng nguy cơ tai nạn giao thông.

Công an huyện Ba Vì khẳng định không bỏ qua vi phạm đối với trường hợp lái xe là nữ giới.

Trước đó vào tháng 6/2022, Bộ Công an và Cục CSGT đã triển khai Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng. Kế hoạch gây ra một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ của quần chúng nhân dân khi có nhiều vụ tai nạn giao thông thảm khốc xảy ra trên địa bàn cả nước, mà nguyên nhân do lái xe trước đó sử dụng rượu, bia. Cho đến nay, kế hoạch này vẫn đang được Công an các đơn vị triển khai.

Người dân cả nước đánh giá cao đợt tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, nhất là vi phạm về nồng độ cồn trong các dịp lễ, Tết, làm cơ sở góp phần bảo đảm an toàn giao thông. Đây cũng là kết quả từ quyết tâm, nỗ lực của lực lượng CSGT, góp phần rất tích cực trong kéo giảm tai nạn giao thông nói chung và tai nạn giao thông liên quan tới hành vi lái xe sau sử dụng rượu, bia nói riêng.