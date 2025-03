Nhiều trường đại học tăng học phí, cao nhất 900 triệu đồng/năm

Năm nay, trường Đại học Bách khoa (Đại học Quốc gia TP.HCM) áp dụng học phí mới. Theo đó, mức học phí thấp nhất 30 triệu đồng/năm, áp dụng cho các chương trình đào tạo hệ tiêu chuẩn, hệ tài năng và kỹ sư chất lượng cao Việt - Pháp.

Với chương trình định hướng Nhật Bản, học phí khoảng 60 triệu đồng/năm học; chương trình dạy và học bằng tiếng Anh khoảng 80 triệu đồng/năm học.

Với chương trình chuyển tiếp quốc tế (Nhật Bản), học phí 2,5 năm đầu 60 triệu đồng/năm học; 2 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác Nhật, học phí khoảng 91 triệu đồng/năm.

Với chương trình chuyển tiếp quốc tế (Australia, Mỹ, New Zealand), đào tạo 15 ngành, chuyên ngành, dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, học phí 2 - 2,5 năm đầu khoảng 80 triệu đồng/năm; 2-2,5 năm cuối chuyển tiếp sang đại học đối tác, học phí khoảng 560-900 triệu đồng/năm.

So với năm 2024, mức học phí của chương trình chuyển tiếp quốc tế tăng từ 28 - 101 triệu đồng/năm (năm 2024 là 532 - 799 triệu đồng/năm).

Nhiều trường đại học dự kiến tăng học phí năm 2025. (Ảnh minh hoạ)

Theo đề án tuyển sinh mới công bố, trường Đại học Sài Gòn dự kiến điều chỉnh học phí có ngành tăng 1,5 lần so với các khóa trước đó.

Cụ thể, đa số các ngành năm trước có học phí 65,8 - 70,1 triệu đồng/khóa, chất lượng cao từ 109 - 114 triệu đồng/khóa 4 năm. Năm nay, học phí các ngành này từ 92 - 129 triệu đồng/khóa.

Các ngành đào tạo 4,5 năm có học phí từ 87 - 147 triệu đồng/khóa. Năm nay dự kiến học phí từ 150 - 167 triệu đồng/khóa.

Theo đại diện nhà trường, trường buộc phải tự chủ và đã xây dựng đề án trình UBND TP.HCM. Nếu đề án tự chủ của trường được duyệt, trường mới thực hiện mức thu học phí dự kiến này. Mức học phí mới chỉ áp dụng cho khóa tuyển sinh 2025, không ảnh hưởng đến các khóa trước.

Trường Đại học Mở TP.HCM cũng điều chỉnh học phí năm 2025, với mức tăng từ 1,5 - 2 triệu đồng/năm tùy ngành.

Nhóm ngành công nghệ và kỹ thuật: Công nghệ sinh học, công nghệ thực phẩm, khoa học máy tính, trí tuệ nhân tạo, học phí 28,5 triệu đồng/năm (tăng 1,5 triệu đồng).

Nhóm ngành kinh tế, quản lý, ngôn ngữ: Quản trị kinh doanh, tài chính - ngân hàng, logistics, luật, ngôn ngữ Anh, Nhật, Trung, Hàn, học phí 27,5 triệu đồng/năm (tăng 1,5 triệu đồng).

Nhóm ngành khoa học xã hội: Kinh tế, công tác xã hội, Đông Nam Á học, tâm lý học, học phí 24 triệu đồng/năm (tăng 2 triệu đồng). Các chương trình chất lượng cao hầu hết thu học phí 46,5 triệu đồng.

Các ngành Khoa học máy tính, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Hệ thống thông tin quản lý, Công nghệ thông tin, học phí lên đến 49,5 triệu đồng.

So với năm ngoái học phí các chương trình đào tạo tại Đại học Kinh tế TP.HCM tăng hơn 200.000 đồng/tín chỉ.

Theo đó, học phí các chương trình tiên tiến quốc tế (đã kiểm định quốc tế) học phí tiếng Việt là 1,3 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2. Học phí chương trình tích hợp chứng chỉ nghề nghiệp quốc tế (ACCA và ICAEW) tiếng Việt là 1,3 triệu đồng/ tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ.

Các chương trình tiên tiến (khối ngành III, VII) tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ, tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2. Các chương trình tiên tiến (khối ngành V) tiếng Việt là 1,2 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh x 1,4; thực hành x 1,2; Cử nhân tài năng tiếng Việt là 1,1 triệu đồng/tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng/tín chỉ.

Chương trình Asean Coop tiếng Việt là 1,1 triệu đồng /tín chỉ; tiếng Anh là 1,9 triệu đồng /tín chỉ; Mode Coop là 3,29 triệu đồng/tín chỉ. Lộ trình tăng học phí mỗi năm không quá 10%/năm.

Các chương trình đào tạo tại cơ sở Vĩnh Long có mức học phí thấp hơn 40% so với cơ sở tại TP.HCM, với mức tăng không quá 5%/năm.

Trường Đại học Công Thương TP.HCM , học phí năm nay sẽ được điều chỉnh tối đa 10% so với mức học phí của khóa 2024 - 2028. Cụ thể, mức học phí tối đa cho khóa 2025 - 2029 dự kiến tối đa khoảng 132 triệu đồng cho toàn khóa (các khoa có thể ít hơn, do số tín chỉ thực hành ít) tăng khoảng 12 triệu đồng so với khóa trước.