Nhiều người thức khuya vẫn ăn món này mà không biết đang âm thầm “bức tử” làn da, khiến bạn già nhanh mà không hay

Nhiều người đầu tư hàng triệu đồng cho mỹ phẩm chống lão hóa, chăm chỉ skincare mỗi ngày nhưng lại bỏ qua một yếu tố quan trọng: chế độ ăn uống. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, những gì chúng ta ăn, đặc biệt là thói quen ăn đêm, có thể tác động trực tiếp đến tốc độ lão hóa da. Thậm chí, có một loại thực phẩm quen thuộc trong các bữa ăn khuya được xem là "thủ phạm" khiến da xuống cấp nhanh hơn mà nhiều người vẫn vô tư sử dụng.

Ăn khuya món nhiều dầu mỡ – "kẻ thù" âm thầm khiến làn da già đi

Theo chuyên gia dinh dưỡng, lão hóa da không chỉ đến từ tuổi tác mà còn bị ảnh hưởng mạnh bởi lối sống và dinh dưỡng. Những thói quen như hút thuốc, uống rượu bia, ngủ muộn hoặc ăn uống thiếu cân bằng đều có thể khiến làn da mất đi độ đàn hồi, xuất hiện nếp nhăn và xỉn màu sớm hơn.

Trong đó, ăn khuya các món chiên rán, nhiều dầu mỡ và đường được xem là yếu tố nguy cơ đáng chú ý. Những thực phẩm này khi được tiêu thụ vào buổi tối có thể gây rối loạn quá trình trao đổi chất, làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể và thúc đẩy stress oxy hóa – nguyên nhân chính khiến collagen suy giảm nhanh chóng.

Khi collagen và elastin – hai thành phần giúp da săn chắc – bị phá vỡ, làn da sẽ dần xuất hiện tình trạng chảy xệ, lỗ chân lông to và mất đi độ căng mịn tự nhiên. Không chỉ vậy, thói quen ăn khuya còn làm gián đoạn giấc ngủ, khiến quá trình tái tạo tế bào da vào ban đêm bị ảnh hưởng, từ đó đẩy nhanh quá trình lão hóa.

Muốn da trẻ lâu, cơ thể cần được "nuôi dưỡng" bằng 6 nhóm dưỡng chất quan trọng

Các chuyên gia cho rằng chăm sóc da từ bên ngoài là chưa đủ. Để duy trì làn da khỏe mạnh và làm chậm quá trình lão hóa, cơ thể cần được bổ sung đầy đủ các nhóm dưỡng chất thiết yếu.

Vitamin B2 – Giúp duy trì làn da khỏe mạnh

Vitamin B2 đóng vai trò quan trọng trong việc bảo vệ tế bào da và hỗ trợ quá trình phục hồi tổn thương. Việc thiếu hụt dưỡng chất này có thể khiến da dễ bị kích ứng, khô ráp hoặc nổi mụn.

Vitamin B2 thường có trong sữa và các sản phẩm từ sữa, rau lá xanh đậm, nấm và lòng đỏ trứng.

Protein chất lượng cao – "Nguyên liệu" tạo nên collagen

Protein là thành phần quan trọng giúp cơ thể tổng hợp collagen – yếu tố quyết định độ đàn hồi và săn chắc của làn da. Nếu cơ thể thiếu protein, da có thể trở nên mỏng, yếu và dễ hình thành nếp nhăn.

Nguồn protein tốt có thể tìm thấy trong trứng, cá, thịt nạc, đậu và các loại hạt.

Vitamin C: Chất chống oxy hóa giúp da sáng mịn

Vitamin C không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch mà còn kích thích sản xuất collagen và bảo vệ da trước tác động của các gốc tự do.

Dưỡng chất này có nhiều trong các loại trái cây và rau củ tươi như ổi, cam, kiwi, đu đủ, cà chua bi và ớt chuông. Các chuyên gia khuyến khích nên ăn sống hoặc chế biến nhẹ để hạn chế thất thoát vitamin C.

Vitamin A: Hỗ trợ tái tạo và duy trì độ ẩm cho da

Vitamin A giúp điều chỉnh quá trình tái tạo tế bào da, đồng thời hỗ trợ duy trì độ ẩm tự nhiên. Việc bổ sung vitamin A đầy đủ có thể giúp làn da trở nên mịn màng và khỏe mạnh hơn.

Vitamin A thường có trong lòng đỏ trứng, bí đỏ, khoai lang, cà chua và đu đủ. Khi sử dụng các thực phẩm chứa vitamin A, nên kết hợp với một lượng chất béo lành mạnh để tăng khả năng hấp thu.

Vitamin E: "Lá chắn" chống lão hóa và giữ ẩm da

Vitamin E nổi tiếng với khả năng chống oxy hóa, giúp bảo vệ tế bào da khỏi tác động của môi trường và làm chậm sự hình thành nếp nhăn. Đồng thời, dưỡng chất này còn hỗ trợ duy trì độ ẩm và cải thiện tình trạng da xỉn màu.

Vitamin E có nhiều trong các loại hạt, dầu thực vật như dầu ô liu, dầu bơ và dầu gạo lứt.

Phytochemical: Hợp chất thực vật giúp da chống lại gốc tự do

Phytochemical là nhóm hợp chất tự nhiên trong thực vật có khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ. Trong đó, anthocyanin – thường có trong việt quất, bắp cải tím, cà tím và cherry – được đánh giá cao nhờ khả năng bảo vệ da và giảm tổn thương do tia UV.

Không chỉ ăn uống, giấc ngủ và vận động cũng quyết định tốc độ lão hóa da

Ngoài chế độ dinh dưỡng, lối sống cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì làn da trẻ trung.

Các chuyên gia khuyến nghị nên ngủ đủ từ 6–8 tiếng mỗi ngày và cố gắng đi ngủ trước 23 giờ để giúp cơ thể cân bằng hormone và tối ưu quá trình tái tạo da. Bên cạnh đó, việc duy trì hoạt động thể chất khoảng 150 phút mỗi tuần, kết hợp giữa các bài tập aerobic và tập sức mạnh, cũng giúp tăng cường tuần hoàn máu và cải thiện sức khỏe làn da.

Uống đủ nước mỗi ngày cũng là yếu tố không thể bỏ qua. Nước giúp duy trì độ ẩm cho da và hỗ trợ quá trình trao đổi chất trong cơ thể.

Chăm sóc da thực sự bắt đầu từ thói quen hằng ngày

Các chuyên gia nhấn mạnh rằng lão hóa da là quá trình tự nhiên nhưng có thể làm chậm nếu duy trì lối sống lành mạnh. Việc hạn chế ăn khuya, đặc biệt là các món nhiều dầu mỡ và đường, kết hợp với chế độ ăn giàu dưỡng chất, ngủ đủ giấc và vận động thường xuyên chính là "bí quyết" giúp làn da duy trì sự tươi trẻ lâu dài.

Trong hành trình giữ gìn nhan sắc, những thay đổi nhỏ trong thói quen sinh hoạt đôi khi lại mang đến hiệu quả lớn hơn nhiều so với việc phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm chăm sóc da bên ngoài.