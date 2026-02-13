Cảnh báo gấp: Bác sĩ chỉ ra 3 thói quen khiến “cậu nhỏ” ngắn lại, nguy cơ teo vĩnh viễn nếu để lâu

Mới đây, bác sĩ Hứa Lan Phương, chuyên gia y học tình dục tại Đài Loan (Trung Quốc), chia sẻ trên truyền hình rằng hiện tượng này có thể chỉ là tạm thời, nhưng cũng có trường hợp trở thành tổn thương vĩnh viễn nếu duy trì các hành vi nguy cơ.

Theo bác sĩ, sự thay đổi kích thước có thể chia thành hai nhóm: do yếu tố sinh lý nhất thời và do tổn thương cấu trúc kéo dài.

Trong điều kiện bình thường, dương vật có thể trông nhỏ lại vì thời tiết lạnh khiến mạch máu co lại, hoặc do căng thẳng làm giảm lưu lượng máu. Việc tập luyện cường độ cao tại phòng gym cũng khiến máu dồn về các nhóm cơ lớn, khiến dương vật tạm thời “lép vế”. Đây đều là phản ứng sinh lý tự nhiên, khi cơ thể trở về trạng thái ổn định thì kích thước cũng hồi phục.

Điều đáng lo là những thói quen gây ảnh hưởng lâu dài, có thể làm tổn thương mô và cấu trúc bên trong, dẫn đến teo ngắn khó phục hồi.

- Lạm dụng hormone để tăng cơ: Một số nam giới sử dụng thuốc nội tiết để phát triển cơ bắp nhanh chóng. Tuy nhiên, việc can thiệp vào hệ nội tiết có thể làm rối loạn trục hormone sinh dục, ảnh hưởng trực tiếp đến tinh hoàn và dương vật, khiến kích thước giảm và có nguy cơ trở thành biến đổi vĩnh viễn.

- Hút thuốc lá và uống rượu bia quá mức: Nicotine và cồn gây tổn hại mạch máu, làm suy giảm lưu thông máu đến cơ quan sinh dục. Về lâu dài, điều này không chỉ ảnh hưởng khả năng cương mà còn khiến mô cương thiếu oxy, dẫn tới co rút và giảm kích thước.

- Chấn thương do quan hệ hoặc thủ dâm quá mạnh: Quan hệ tình dục thô bạo, tư thế không phù hợp hoặc kích thích quá mức có thể gây tổn thương vi mô trong mô cương, hình thành xơ sẹo. Khi sẹo phát triển, dương vật có thể bị cong, biến dạng và ngắn lại.

Ngoài ra, béo phì cũng là yếu tố dễ bị bỏ qua. Lớp mỡ vùng bụng dưới dày lên sẽ che lấp phần gốc dương vật, khiến nhìn bên ngoài có cảm giác ngắn hơn. Thiếu ngủ kéo dài cũng làm giảm các đợt cương sinh lý ban đêm, vốn cần thiết để duy trì độ đàn hồi và sức khỏe mô cương.

Các chuyên gia nhấn mạnh, nếu nhận thấy thay đổi kích thước, nam giới không nên hoảng loạn mà cần đánh giá lại nguyên nhân. Nếu chỉ do lạnh, stress hoặc vận động nặng thì có thể hồi phục. Nhưng nếu có các thói quen nguy cơ như hút thuốc, uống rượu nhiều hay sử dụng hormone, cần điều chỉnh càng sớm càng tốt để tránh tổn thương khó đảo ngược.

Sức khỏe sinh lý không chỉ phụ thuộc vào kích thước, mà còn là tổng hòa của hệ tim mạch, nội tiết và lối sống. Những thay đổi nhỏ hôm nay có thể quyết định chất lượng cuộc sống nhiều năm sau.

Nguồn và ảnh: ETToday