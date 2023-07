Nhiều người lựa chọn uống trà matcha mỗi ngày, vừa tăng tập trung lại giải độc cơ thể, bảo vệ gan

Trong những năm gần đây, trà matcha trở nên phổ biến trong chế độ ăn uống hàng ngày của nhiều người, kể cả những người nổi tiếng, đam mê sức khỏe. Trang Boldsky làm thống kê và ghi nhận, từ diễn viên trẻ như Alia Bhatt đến diễn viên gạo cội Ranbir Kapoor, Priyanka Chopra Jonas... ở Ấn Độ đều bày tỏ tình yêu với loại đồ uống này.



Rất nhiều người nổi tiếng ở Ấn Độ đều yêu thích trà matcha.

Trước đó, trà matcha cũng được nhiều người nổi tiếng ở Việt Nam dùng đều. Đặc biệt, đây còn là thức uống được người Nhật, nơi có "vùng xanh" tuổi thọ, vô cùng ưa chuộng.

Tìm hiểu công dụng của loại trà này, nhiều người sẽ hiểu vì sao nhiều người lại thích đến vậy.

Minh Hằng từng chia sẻ trà matcha là đồ uống yêu thích hàng ngày của mình.

1. Giàu chất chống oxy hóa

Một trong những lý do chính khiến các chuyên gia sức khỏe tin tưởng vào trà matcha là hàm lượng chất chống oxy hóa cao. Theo Healthline, trà matcha chứa nhiều catechin. Đây là một loại chất chống oxy hóa, giúp bảo vệ và sửa chữa các tế bào khỏi bị hư hại do các gốc tự do gây ra.

Chúng cũng rất giàu EGCG. Đây là một nguồn dinh dưỡng thực vật phong phú, chẳng hạn như polyphenol, axit amin, vitamin C và rutin (flavonoid). Dùng đều trà matcha giúp loại bỏ độc tố, tăng cường khả năng miễn dịch và giảm viêm...

2. Tăng cường năng lượng và sự tập trung

Trà matcha có chứa một loại axit amin độc đáo gọi là L-theanine. Chúng giúp thúc đẩy sự thư giãn và tỉnh táo. Không giống như cà phê, trà matcha đem đến nguồn năng lượng bền vững, sự bình tĩnh mà không gây cảm giác bồn chồn.

Điều này làm cho trà matcha trở thành lựa chọn lý tưởng của những người tìm kiếm nguồn năng lượng tự nhiên giúp tập trung tốt hơn để làm việc, học tập.

Trà matcha đem đến nguồn năng lượng bền vững, sự bình tĩnh mà không gây cảm giác bồn chồn.

3. Tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân

Nếu bạn đang muốn giảm vài cân, trà matcha có thể là loại đồ uống tốt nhất nên đồng hành cùng. Nó được chứng minh giúp tăng cường trao đổi chất, tăng phân hủy chất béo, giúp giảm cân nhanh.

Theo trang Style Craze, trà matcha có lượng calo thấp, 1g có 3 calo. Trong khi chúng rất giàu dinh dưỡng như vitamin A, khoáng chất, sắt... Do đó bạn hoàn toàn có thể uống để giảm mỡ, lại không gây hại sức khỏe.

4. Giải độc cơ thể

Trà Matcha nổi tiếng với đặc tính giải độc. Nó giúp loại bỏ độc tố khỏi cơ thể, thúc đẩy sức khỏe tổng thể. Chất diệp lục có trong trà matcha hỗ trợ làm sạch và thanh lọc cơ thể, tăng cường quá trình giải độc tự nhiên. Đặc biệt là giúp làm sạch máu, loại bỏ kim loại nặng ra khỏi cơ thể.

5. Bảo vệ gan

Gan rất quan trọng đối với sức khỏe và đóng vai trò trung tâm trong việc loại bỏ độc tố, chuyển hóa thuốc và xử lý chất dinh dưỡng.

Một số nghiên cứu phát hiện trà matcha có thể giúp bảo vệ gan. Trang Healthline chia sẻ, một đánh giá năm 2015 qua 15 nghiên cứu cho thấy, uống trà matcha giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan. Đặc biệt, nó rất có lợi cho người mắc bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu (NAFLD).

Uống trà matcha giúp giảm nguy cơ mắc bệnh gan.

6. Tăng cường chức năng não bộ

Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng, trà matcha có nồng độ caffeine cao hơn trà xanh. Nó chứa L-theanine, làm thay đổi tác dụng của caffeine, thúc đẩy sự tỉnh táo và tránh sụt giảm mức năng lượng có thể xảy ra sau khi tiêu thụ caffeine.

7. Làm dịu tâm trí, giảm căng thẳng

Ngày nay, thật khó để tìm thấy những khoảnh khắc bình yên và tĩnh lặng. May mắn là một số loại trà như trà matcha, có đặc tính làm dịu, có thể giúp bạn đạt được điều đó.

L-theanine có trong trà matcha cũng thúc đẩy thư giãn và giảm căng thẳng, cho phép bạn khôi phục lại sự cân bằng bên trong.

Với vô số lợi ích sức khỏe và sự chứng thực của người nổi tiếng, trà matcha thực sự là món đồ uống xứng đáng để bạn thử trong mùa hè này.