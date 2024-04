Nhiều người bị suy gan do uống thuốc nam không rõ nguồn gốc

Trường hợp thứ nhất là ông N.N.D (64 tuổi, ở Bắc Giang). Ông D. phát hiện viêm gan B cách đây 30 năm, 3 năm gần đây đã điều trị thuốc kháng virus. Tuy nhiên, 5 tháng trở lại đây, ông đã uống thuốc nam.

Một tháng trước, ông D. xuất hiện mệt mỏi, vàng da tăng dần nên đến cơ sở y tế điều trị, sau 1 tuần ông được xuất viện. Khi về nhà, ông D. thấy mệt mỏi hơn, chán ăn, tiểu ít, có màu vàng sẫm, đại tiện phân táo. Gia đình đưa bệnh nhân vào bệnh viện điều trị. Một ngày sau ông D. được chuyển đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

Ông D. nhập viện trong tình trạng da và mắt vàng đậm, được chẩn đoán: Suy gan cấp - xơ gan - viêm gan B mạn. Các bác sĩ đã giải thích cho người nhà bệnh nhân về tình trạng bệnh, tiên lượng rất nặng, nguy cơ hôn mê gan.

Trường hợp thứ hai là ông T.N.T (64 tuổi, ở Hưng Yên). Bệnh nhân không mắc bệnh mạn tính, không bị viêm gan B,C, không uống rượu bia. Khoảng 3 năm trở lại đây, ông T. có uống thuốc nam, bắc (uống từng đợt mỗi năm khoảng 2 đợt).

Trước khi nhập viện khoảng 3 tuần, bệnh nhân có uống thuốc nam 10 ngày để điều trị sỏi túi mật. Sau khi uống thuốc, thấy mệt mỏi, ăn uống kém, bệnh nhân đã nhập viện và được điều trị tại viện 2 tuần. Sau khi ra viện, bệnh nhân lại mệt mỏi. Gia đình đã đưa bệnh nhân nhập Khoa Viêm Gan, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương để điều trị. Bệnh nhân được chẩn đoán: Theo dõi viêm gan nhiễm độc, có viêm gan cấp.

Theo bác sĩ Chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Trưởng khoa Khám bệnh Cơ sở Kim Chung, suy gan có nghĩa là các chức năng của gan đã bị suy giảm, không đảm bảo được các chức năng bình thường. Khi các chức năng của gan bị suy thì cơ thể sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như hội chứng não gan, bệnh nhân có thể hôn mê do gan, hội chứng gan thận tức là suy thận do gan. Nếu suy gan quá nặng, tiên lượng tử vong có thể lên đến 50-70%. Còn viêm gan nhiễm độc là viêm gan do các chất độc gây ra, các chất độc này có thể là rượu, có thể là thuốc hoặc có thể là hóa chất... Khi những chất độc này vào cơ thể, chúng làm hủy hoại tế bào gan, dần dần làm suy giảm chức năng gan. Khi gan không đảm bảo được các chức năng bình thường thì dẫn đến suy gan, suy đa tạng như hội chứng não gan, hội chứng gan thận. Khi đó bệnh nhân có thể rơi vào hôn mê gan, tiên lượng tử vong cao.

Bác sĩ Nguyễn Nguyên Huyền khuyến cáo, đối với bệnh nhân viêm gan virus B đang điều trị phải tuyệt đối tuân thủ thuốc kháng virus, không được ngừng thuốc trừ khi có chỉ định của bác sĩ.

Khi người dân uống bất kỳ một thứ thuốc gì đều phải tìm hiểu rõ nguồn gốc, không được uống thuốc hoặc các chế phẩm không rõ nguồn gốc. Nếu uống các loại thuốc không rõ nguồn gốc mà có biểu hiện mệt mỏi, khó chịu, tiểu vàng thì phải đi khám ngay tại cơ sở y tế gần nhất để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.