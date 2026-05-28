3 phụ nữ tuổi 40 kể về bài học tiền bạc khiến họ thay đổi hẳn cách sống: Luôn phải có "2 ví tiền"

Không còn quá hào hứng với việc mua thật nhiều đồ, cũng không còn nghĩ “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”. Sau vài lần biến cố, áp lực hoặc đơn giản là những tháng cuối tháng phải ngồi tính từng khoản chi, nhiều người bắt đầu rút ra một bài học rất thực tế:

Phụ nữ nên có “2 ví tiền”.

Một ví để sống cho hiện tại. Một ví để giữ sự an tâm cho tương lai.

Nghe đơn giản, nhưng với 3 người phụ nữ dưới đây, đó là thay đổi khiến cuộc sống của họ nhẹ đầu hơn rất nhiều.

“Tôi từng đi làm hơn 10 năm mà tài khoản gần như bằng 0”

Chị Hồng (42 tuổi, Hà Nội) làm kế toán cho một công ty nội thất. Thu nhập khoảng hơn 20 triệu đồng/tháng, chồng làm kỹ thuật tự do.

Nhiều năm liền, chị nghĩ gia đình mình không hề nghèo. Hai vợ chồng đều đi làm, tháng nào cũng có tiền vào. Nhưng điều khiến chị stress là dù làm bao lâu, trong nhà vẫn không có khoản dự phòng rõ ràng.

Tiền cứ trôi đi theo những việc rất quen thuộc: Tiền học thêm của con, đám cưới, sinh nhật, đồ gia dụng hỏng, vài chuyến du lịch ngắn ngày, vài lần “thưởng cho bản thân” sau những tháng làm việc mệt mỏi.

“Có thời điểm tôi mở tài khoản ra mà hoảng thật sự. Đi làm cả chục năm nhưng không có cảm giác mình đang tích lũy được gì”, chị kể.

Sau dịch Covid-19, chị bắt đầu thay đổi.

Ngay khi nhận lương, chị chuyển riêng 5 triệu đồng sang một tài khoản khác. Tài khoản này không dùng mua sắm, không thanh toán online, cũng không liên kết ví điện tử.

Chị gọi đó là “ví thứ 2”.

“Ví đầu tiên để sống. Ví thứ 2 để mình không hoảng loạn nếu có chuyện xảy ra”, chị nói.

Ban đầu chị nghĩ sẽ rất khó duy trì. Nhưng sau khoảng 6 tháng, chị nhận ra mình vẫn sống bình thường, chỉ bớt các khoản tiêu theo cảm xúc.

Hiện sau gần 4 năm, khoản tích lũy của chị đã hơn 300 triệu đồng.

“Không phải số tiền quá lớn, nhưng cảm giác an toàn khác hẳn”, chị chia sẻ.

“Tôi từng tiêu tiền để giải tỏa áp lực”

Nếu nhìn bên ngoài, chị Mai (45 tuổi, TP.HCM) từng là mẫu phụ nữ khá “biết hưởng thụ”.

Chị làm trong ngành mỹ phẩm, thu nhập khoảng 30 triệu đồng/tháng. Quần áo mới, cà phê cuối tuần, skincare đắt tiền hay những chuyến du lịch ngắn gần như là phần thưởng quen thuộc sau mỗi giai đoạn làm việc căng thẳng.

Nhưng càng lớn, chị càng thấy mình rơi vào trạng thái lạ: Kiếm được nhưng không giữ được.

“Tôi từng nghĩ tiết kiệm là sống khổ. Sau này mới hiểu có nhiều kiểu tiêu tiền thực ra chỉ để giải tỏa cảm xúc”, chị kể.

Bước ngoặt đến khi một người bạn thân thất nghiệp gần một năm và phải vay mượn liên tục để xoay xở chi phí sinh hoạt.

Chị bắt đầu tự hỏi: “Nếu chuyện đó xảy ra với mình thì sao?”.

Từ đó, chị áp dụng nguyên tắc chia tiền thành 2 phần.

Một phần dành cho cuộc sống hiện tại. Một phần dành cho “tương lai của mình sau này”.

Hiện mỗi tháng chị tự động chuyển khoảng 30% thu nhập sang tài khoản tiết kiệm và gần như không đụng tới. Điều khiến chị bất ngờ là chất lượng cuộc sống không hề giảm xuống như mình từng tưởng.

“Tôi vẫn ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi với bạn bè. Chỉ là giờ tôi tiêu tỉnh táo hơn”, chị nói.

“Ly hôn khiến tôi hiểu phụ nữ cần có tiền riêng”

Trong 3 người, chị Thủy (41 tuổi, Đà Nẵng) là người thay đổi mạnh nhất về tư duy tiền bạc.

Chị từng có thời gian gần như phụ thuộc tài chính vào chồng. Khi hôn nhân đổ vỡ sau gần 15 năm chung sống, chị mới thấy việc không có khoản tiền riêng khiến mình bị động đến mức nào.

“Có những lúc trong tài khoản chỉ còn vài trăm nghìn mà tôi không dám nói với ai”, chị kể.

Sau ly hôn, chị bắt đầu bán hàng online và nhận thêm việc nhập liệu buổi tối. Thu nhập hiện khoảng 18–20 triệu đồng/tháng.

Không quá cao, nhưng chị đặt cho mình một nguyên tắc gần như bắt buộc: Dù tháng đó có khó khăn thế nào cũng phải giữ lại ít nhất 15%.

“Tôi không muốn quay lại cảm giác phụ thuộc hay phải lo sợ vì tiền”, chị nói.

Ngoài khoản dự phòng gần 200 triệu đồng, chị còn bắt đầu mua vàng tích lũy từng ít một.

“Mỗi lần mua được một chỉ vàng, tôi thấy mình bình tĩnh hơn hẳn”, chị kể.

Sau tuổi 40, nhiều phụ nữ không còn muốn sống kiểu “tiêu hết rồi tính tiếp”

Điều thú vị là cả 3 người phụ nữ này đều không theo đuổi kiểu tiết kiệm cực đoan.

Họ vẫn chi tiêu cho gia đình, chăm sóc bản thân, đi ăn với bạn bè hay mua thứ mình thích khi cần.

Nhưng khác ở chỗ: Họ không để toàn bộ tiền nằm trong cùng một “chiếc ví”.

Một ví để sống hôm nay.

Một ví để giữ cho mình cảm giác an toàn ngày mai.

Với nhiều phụ nữ tuổi 40, “ví thứ 2” đôi khi không chỉ là tiền tiết kiệm. Nó còn là cảm giác chủ động, tự tin và bớt sợ hãi hơn trước những biến cố của cuộc sống.

Và có lẽ, đó cũng là bài học tiền bạc mà nhiều người chỉ thực sự hiểu ra sau rất nhiều năm đi làm, lo cho gia đình và từng vài lần áp lực vì tiền.