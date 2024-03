Nhiệt Ba bị tố cố tình bắt chước khoảnh khắc sexy gây sốt của Han So Hee, netizen chê "khí chất không bằng bản gốc"

Ngày 8/3, China Times đưa tin Địch Lệ Nhiệt Ba bất ngờ trở thành tâm điểm tranh cãi trên mạng xã hội. Cô bị nghi bắt chước hành động ngậm nắp bút viral khắp cõi mạng thời gian qua của minh tinh Hàn Quốc Han So Hee.

Được biết, nghi vấn này bắt nguồn từ video ghi lại cảnh Địch Lệ Nhiệt Ba rời khỏi địa điểm ghi hình chương trình Bắt Đầu Suy Luận Nào. Nữ diễn viên đã bước ra ngoài với biểu cảm lạnh lùng, miệng ngậm 1 thanh kẹo socola.

Khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm socola trên miệng khi xuất hiện trước người hâm mộ gây chú ý trên mạng xã hội

Hành động của Địch Lệ Nhiệt Ba khiến nhiều người liên tưởng tới hình ảnh Han So Hee ngậm nắp bút giữa vòng vây khán giả tại show diễn của Dior trong khuôn khổ Paris Haute Couture. Nhiều netizen cho rằng để không mang tiếng bắt chước minh tinh người Hàn Quốc, Địch Lệ Nhiệt Ba đổi từ ngậm nắp bút như bản gốc thành ngậm đồ ăn vặt.

Trên mạng xã hội, không cư dân mạng đã đặt 2 nữ diễn viên lên bàn cân so sánh. Trong đó 1 bộ phận dân mạng đánh giá hình ảnh ngậm kẹo của Địch Lệ Nhiệt Ba trông như dàn dựng từ trước và thiếu tự nhiên. Nếu so với Han So Hee, người đẹp Ngự giao ký cũng không thu hút bằng.

"Có cảm giác như Địch Lệ Nhiệt Ba đang bắt chước người khác", "1 người phóng khoáng, tự nhiên, còn 1 người là cố ý", "Địch Lệ Nhiệt Ba học theo Han So Hee", "Nhiệt Ba có ăn socola thật không vậy, hay ngậm làm màu trước khán giả thôi?", "Hành động của cô ấy trông gượng gạo quá và cũng chẳng thu hút như Han So Hee", "Tôi chỉ muốn nói với Nhiệt Ba rằng khí chất là thứ không thể bắt chước", "Chiêu trò mới của cô ấy à?", netizen chê bai mỹ nhân Tân Cương.

Sau khi xem khoảnh khắc Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm socola, nhiều cư dân mạng liên tưởng ngay tới hình ảnh ngậm nắp bút để rảnh tay ký tặng fan của Han So Hee

Địch Lệ Nhiệt Ba bị cư dân mạng cho rằng cố tình ngậm thức ăn, tạo ra khoảnh khắc na ná Han So Hee để gây chú ý

Cư dân mạng đặt hình ảnh của Địch Lệ Nhiệt Ba và Han So Hee lên bàn cân so sánh. Họ đánh giá Han So Hee có khí chất, sự quyến rũ áp đảo mỹ nhân Tân Cương

Tuy nhiên, cũng có không ít người lên tiếng bênh vực Địch Lệ Nhiệt Ba và cho rằng cư dân mạng đã làm quá mọi chuyện, kiếm cớ chỉ trích nữ diễn viên sinh năm 1992. Theo người hâm mộ, việc Địch Lệ Nhiệt Ba ngậm thức ăn trên miệng là rất bình thường, không loại trừ khả năng người đẹp tranh thủ nạp năng lượng trong lúc di chuyển trước khi bắt đầu lịch trình tiếp theo. Do đó, không thể vì hành động này mà nghi ngờ Địch Lệ Nhiệt Ba cố tình nhái khoảnh khắc viral của Han So Hee.

Bên cạnh những lời chê bai, cũng có không ít ý kiến bênh vực Nhiệt Ba và cho rằng hành động ngậm đồ ăn trong miệng của mỹ nhân Tân Cương vô tình giống Han So Hee, không phải chiêu trò gây chú ý từ nữ diễn viên sinh năm 1992

