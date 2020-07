Nhiếp ảnh gia người nước ngoài vào tận bài đăng của Vũ Khắc Tiệp đòi quyền tác giả khi ông bầu up ảnh về địa điểm du lịch này “sống ảo” khiến dân mạng phản ứng kịch liệt

Vũ Khắc Tiệp đã thực sự trở thành một travel blogger rồi, khi mà những thước phim của ông bầu đang được cư dân mạng đón nhận rất nhiệt thành. Trên trang cá nhân của mình, Vũ Khắc Tiệp cũng rất thường xuyên đăng tải những hình ảnh đẹp ở khắp nơi trên thế giới. Tuy nhiên, mới đây nhất, ông bầu lại bị dính "phốt" khi một nhiếp ảnh gia người nước ngoài đã vào tận comment của Tiệp để đòi quyền tác giả.

Theo đó, trên Instagram, Vũ Khắc Tiệp có đăng tải một số bức ảnh rất đẹp chụp một dòng sông có màu xanh ngắt cùng caption: "Trên dòng sông sắc đẹp đầy cá sấu, đá ngầm và tôm tép. Tiệp một mình bơi chiếc thuyền nan chở khách qua sông". Nhiều người chắc sẽ tưởng đây là địa điểm mà ông bầu đã đến để review và chỉ còn chờ cho ra video trong thời gian tới thôi.

Bài đăng của Vũ Khắc Tiệp.

Nhưng mà không, ở phía dưới comment bỗng xuất hiện một tài khoản tên là @mattcnewey vào bình luận: "Please credit the photographers. The last 3 photos are mine" (Xin hãy ghi tên tác giả. 3 bức ảnh cuối cùng là của tôi). Và như sợ Vũ Khắc Tiệp không hiểu mình nói gì, người này còn dịch hẳn yêu cầu của mình ra tiếng Việt để nhắn đến ông bầu.

Một tài khoản nước ngoài tự nhận là tác giả của những bức ảnh mà Vũ Khắc Tiệp đăng lên.

Các bức ảnh về khu du lịch tuyệt đẹp.

Đây quả là một sự bất ngờ không hề nhẹ đối với cư dân mạng. Ngay sau khi tài khoản @mattcnewey xuất hiện, rất nhiều ý kiến đã vào bình luận cùng. Người thì cho rằng vốn dĩ post ảnh thì nên ghi nguồn, mà đặc biệt hơn Vũ Khắc Tiệp lại là người nổi tiếng nữa thì điều đó lại càng phải chú ý. Một số khác cho rằng nếu thấy ảnh đẹp trên mạng thì mang về up cũng không vấn đề gì, miễn sao không dùng nó với mục đích thương mại là được. Dẫu vậy, phần đa ý kiến vẫn cho rằng Vũ Khắc Tiệp vẫn nên chỉnh sửa lại nguồn tên của tác giả để đảm bảo quyền lợi của họ.

Vũ Khắc Tiệp có vẻ cũng không đồng ý ghi nguồn.

Về phía @mattcnewey thì đúng là trên trang cá nhân của người này cũng xuất hiện 3 bức ảnh giống của Vũ Khắc Tiệp thật. Bài đăng của người này lên vào ngày 19/6 còn bài của Vũ Khắc Tiệp thì xuất bản vào hôm nay, 13/7.

Bài đăng của tài khoản người nước ngoài @mattcnewey.

Được biết, địa điểm mà bức ảnh ghi lại là vùng bình nguyên muối có tên là Bonneville nằm ở Utah. Đây là địa điểm du lịch được nhiều người yêu mến bởi không gian rộng lớn, bầu trời tương phản rất đẹp với những bãi muối có màu trắng tinh khôi và trải dài vô tận. Ngoài ra, Bonneville còn là một đường đua dành cho các du khách đam mê tốc độ và ưa thích sự mạo hiểm.