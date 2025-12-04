Sự kết hợp nguyên liệu trong món ăn này thật hoàn hảo, ăn cùng cơm mang lại cảm giác ngon miệng tuyệt đối!

Những ngày mùa đông, thời tiết lạnh giá, chúng ta luôn thích những món ăn nóng hổi được bày trên bàn ăn. Canh là một trong những món không thể thiếu trong bữa cơm gia đình mỗi ngày. Khi trời càng lạnh, được xì xụp húp một bát canh ấm nóng với những nguyên liệu giàu dinh dưỡng không chỉ mang lại cảm giác khoan khoái dễ chịu mà còn giúp chúng ta ngon miệng, tốt cho sức khỏe. Hôm nay chúng tôi chia sẻ với bạn một công thức nấu canh tận dụng những nguyên liệu dân dã, rẻ tiền nhưng bổ dưỡng và ngon miệng: Trứng gà và mộc nhĩ trắng.

Theo Đông y và y học hiện đại thì mộc nhĩ trắng có tác dụng bổ sung chất dinh dưỡng, hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hệ miễn dịch và tiêu hóa. Nó giúp hạ huyết áp, giảm mỡ máu, làm mát máu, cầm máu và nhuận phế. Ngoài ra, mộc nhĩ trắng còn có tác dụng làm sạch đường ruột, hỗ trợ giảm cân, làm đẹp da, và cải thiện chức năng gan, thận. Mộc nhĩ trắng khi đem chế biến món ăn vừa bổ dưỡng lại có kết cấu giòn, kích thích vị giác. Trong món ăn này, mộc nhĩ trắng được kết hợp kèm với cà chua và ớt ngọt xanh mang lại cảm giác tươi ngon, với kết cấu mềm nhưng giòn. Giờ thì cũng theo dõi cách chế biến món canh ngay dưới đây nhé!

Nguyên liệu nấu món canh trứng và mộc nhĩ trắng

Lượng mộc nhĩ trắng vừa đủ, 4 quả trứng gà, 2 quả ớt ngọt xanh, 1 quả cà chua, hành lá, gừng, tỏi, nước tương (tùy thích), một chút muối, một nhúm bột tiêu trắng, dầu ăn, 1 thìa canh tinh chất cốt gà, bột bắp (tùy thích).

Cách làm món canh trứng và mộc nhĩ trắng

Bước 1: Chuẩn bị một lượng mộc nhĩ khô vừa đủ, cho vào bát, thêm nước lạnh rồi ngâm trong khoảng 1 giờ là sẽ nở mềm hoàn toàn. Nếu thời tiết lạnh, bạn có thể thêm nước ấm để mộc nhĩnhanh mềm hơn Sau khi ngâm xong, bạn cắt chân mộc nhĩ và rửa sạch, vớt ra, xé thành các miếng nhỏ, để ráo nước.

Bước 2: Cà chua rửa sạch rồi cắt thành từng miếng nhỏ. Cho cà chua vào món canh vừa để tạo màu sắc lại giúp tăng hương vị ngon hơn. Tiếp đó cắt bỏ cuống và hạt ớt chuông sau đó rửa sạch, thái miếng vừa ăn. Gốc hành lá bạn đem rửa sạch rồi thái nhỏ. Gừng rửa sạch đem thái sợi hoặc băm nhỏ. Tỏi đập dập băm nhỏ.

Bước 3: Đặt chảo lên bếp, đun nóng rồi cho lượng dầu ăn vừa đủ vào. Khi dầu nóng thì đập trứng vào chiên và bắt đầu chiên. Khi mặt bên dưới của trứng đã chuyển màu vàng nâu, lật mặt trứng còn lại và tiếp tục chiên đến khi chín. Sau đó, dùng thìa cắt trứng thành từng miếng lớn. Đồng thời, thêm một ít gốc hành lá, gừng và tỏi vào xào cho đến khi dậy mùi thơm. Sau đó, cho cà chua thái miếng vào và xào đều. Cuối cùng, thêm một chút nước tương và xào cho đến khi hòa quyện.

Bước 4: Tiếp theo bạn thêm vào một lượng nước sôi vừa đủ. Chỉnh lửa lên mức lớn rồi đun sôi một lúc đến khi thấy nước dùng hơi sánh lại. Sau đó bạn cho mộc nhĩ trắng vào, nêm thêm muối, tinh chất cốt gà, bột tiêu rồi đậy nắp lại. Đun nhỏ lửa trong khoảng 10 phút để mộc nhĩ chín.

Bước 5: Cuối cùng, cho ớt ngọt xanh vào nồi. Trong lúc đó, pha loãng một ít bột bắp với nước lạnh thành hỗn hợp sệt, khuấy đều rồi đổ vào nồi. Đun lửa lớn và dùng thìa khuấy liên tục cho đến khi thấy nước dùng hơi sánh lại. Lưu ý bạn không nên cho quá nhiều bột bắp vì sẽ khiến kết cấu nước dùng đặc. Nếu không thích bạn cũng có thể không cần cho nước bột bắp vào. Sau đó bạn tắt bếp, lấy món canh ra thố sứ để giữ món ăn nóng lâu là có thể thưởng thức.

Thành phẩm món canh trứng và mộc nhĩ trắng

Đây là một món canh đơn giản và dễ làm với thành phẩm nhiều màu sắc, bắt mắt. Mộc nhĩ trắng giòn có kết cấu tuyệt vời, và thêm vị trứng bùi béo khiến món ăn được tăng thêm hương vị. Món ăn này vừa ngon miệng, vừa hợp với cơm, lại ấm áp - hoàn hảo cho những ngày thời tiết lạnh.

Mẹo cho bạn:

Để đẩy nhanh quá trình ngâm mộc nhĩ trắng, bạn có thể cho thêm chút đường vào nước ấm và khuấy đều. Áp suất thẩm thấu của đường giúp nước nhanh chóng thấm vào mộc nhĩ trắng, rút ngắn thời gian ngâm xuống còn khoảng 10 phút. Phương pháp này cũng áp dụng cho việc ngâm mộc nhĩ đen hoặc nấm hương khô.