Nhật Bản triển khai chương trình kích cầu du lịch mới

Theo đó, chương trình giảm giá du lịch quốc gia sẽ hỗ trợ một phần chi phí du lịch cho mỗi du khách với khoản tiền tới 11.000 Yen (76 USD) trừ thẳng vào phí du lịch hoặc ở dạng phiếu khuyến mãi có thể sử dụng để trả phí ăn uống, mua sắm và lưu trú.



Chương trình giảm giá du lịch quốc gia ra đời sau chương trình trợ giá "Go To Travel" và được xây dựng dựa trên các chương trình giảm giá du lịch tương tự hiện đang được triển khai. "Go To Travel", được phát động vào tháng 7/2020, đã mang lại lợi ích cho hơn 87 triệu người, thông qua giúp giảm một nửa chi phí cho khách du lịch.

Nhật Bản cũng sẽ bắt đầu một chương trình giảm giá khác vào ngày 11/10 để hỗ trợ ngành giải trí, âm nhạc với mức giảm giá tới 20% và giá trị lên tới 2.000 Yen.