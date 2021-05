Nhang sạch thảo mộc an toàn ra sao cho người sử dụng?

Để đáp ứng thị hiếu người dùng thích nhang có mùi thơm đậm, màu rực rỡ, tàn nhang sau khi đốt cuốn đẹp, nhiều loại nhang sử dụng màu hóa chất, hương liệu tổng hợp để tẩm ướp, tạo màu và mùi thơm cho nhang, trộn hóa chất axit photphoric để tàn hương cong đẹp. Đây đều là những nguồn chất độc vô cùng nguy hiểm đối với người tiêu dùng, đặc biệt là với các bà bầu, trẻ nhỏ, người già vốn có sức đề kháng yếu. Nghiêm trọng hơn, nếu ngửi axit photphoric lâu dài có thể gây ngộ độc đường hô hấp, thị lực giảm nhanh.



Bởi vậy, xu hướng sử dụng nhang sạch hữu cơ, an toàn cho sức khỏe càng phổ biến. Thị trường nhang sạch hiện tại, thương hiệu Nhang An An chính là cái tên được nhiều người ưa chuộng.

(Ảnh) Nhang An An là thương hiệu nhang sạch thảo mộc 100% organic do 9x Đặng Hữu Hùng sáng lập

Nhang An An được tạo ra từ chính thảo mộc tự nhiên như vỏ quế, lá khuynh diệp…không hề có sự tô nhuộm hóa chất hay nhân tạo. Sản phẩm đã được chứng nhận chất lượng bởi trung tâm kiểm định CASE thuộc Sở Khoa Học và Công Nghệ HCM và đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2015. Chính sự an toàn, thuần khiết trong thành phần, chặt chẽ trong khâu kiểm định là lý do khiến Nhang An An được lòng nhiều người tiêu dùng đến vậy.

Bộ 3 sản phẩm mới Bình An (hương quế) - Cát Tường (hương khuynh diệp) - Như Ý (hương trầm)

Bên cạnh việc chú trọng thành phần tự nhiên, an toàn, Nhang An An còn không ngừng cải tiến về chủng loại, kiểu dáng và bao bì để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người Việt, tiêu biểu như trong dòng sản phẩm mới ra mắt.

Vốn được làm nên từ làng nghề truyền thống về nhang tại Can Lộc, Hà Tĩnh, bộ ba sản phẩm mới được lấy cảm hứng từ những hình tượng dân gian quen thuộc trong tranh Đông Hồ (con công trong Thiên Hạ Thái Bình, "Gà Đại Cát", "Cá Chép Trông Trăng"), dòng sản phẩm mới gây ấn tượng mạnh với chất liệu thuần Việt, gần gũi nhưng được khéo léo biến tấu theo kiểu hiện đại vô cùng đẹp mắt.

BÌNH AN - hương quế, mùi thơm dễ chịu

CÁT TƯỜNG - hương khuynh diệp cải thiện tình trạng không khí gây dị ứng theo mùa

Trong dòng sản phẩm mới, Nhang sạch thảo mộc An An còn phát triển thêm mùi hương mới (hương trầm) – NHƯ Ý bên cạnh 2 mùi hương cũ. Loại nhang NHƯ Ý với nguyên liệu từ trầm hương hấp thụ linh khí của đất trời nên theo phong thủy có thể đem lại bình an, may mắn và sức khỏe cho gia chủ. Nhang CÁT TƯỜNG còn cải thiện tình trạng không khí gây dị ứng theo mùa. Cả ba loại đều có tác dụng thư giãn tinh thần, chống và ngăn chặn nhiều vi khuẩn, nấm gây hại trong không khí, xua đuổi côn trùng.

Nhang Như Ý với nguyên liệu từ bột trầm hương – mùi hương mới của Nhang sạch thảo mộc An An

Bên cạnh đó, sản phẩm còn có ưu điểm dễ vệ sinh, vì sau khi đốt không để lại tàn, không gây cay mắt, cay mũi, khó thở nên hoàn toàn có thể sử dụng trong phòng lạnh/phòng kín. Đặc biệt, dù không sử dụng hương liệu, với thành phần thảo mộc thuần khiết, các sản phẩm của Nhang sạch thảo mộc An An có mùi thơm dịu nhẹ, vừa giúp người dùng thư giãn tinh thần lại có công dụng thanh lọc môi trường xung quanh.

Với nỗ lực mang đến những sản phẩm lành tính, xanh - sạch cho thị trường Việt, hiện tại, Nhang sạch thảo mộc An An đang tìm kiếm NPP trên toàn quốc với mức chiết khấu hấp dẫn để có thêm nhiều người gia đình Việt thay đổi được thói quen sử dụng nhang hóa chất độc hại, chuyển sang lối sống an toàn cho sức khỏe hơn.

Nhang sạch An An là sản phẩm đạt chứng nhận ISO phù hợp để phân phối ở các siêu thị, trung tâm thương mại và xuất khẩu ra nước ngoài.

