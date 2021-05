Nhân viên y tế Ấn Độ gục chết ngay cạnh xe cứu thương, xót xa nhất là đoạn video do CCTV ghi lại khoảnh khắc cuối đời

Cơn "địa chấn" Covid-19 vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu ở Ấn Độ, hơn 400.000 ca nhiễm mới và hàng ngàn người chết mỗi ngày đã biến quốc gia Nam Á này rơi vào "vũng bùn" lầm than với quá nhiều mất mát, tang thương. Bệnh nhân nhiễm Covid-19 không được cứu chữa kịp thời dẫn đến tử vong đã là điều quá đau đớn rồi nhưng những nhân viên y tế, bác sỹ, y tá ở tuyến đầu chống dịch cũng kiệt sức mà chết thì thực sự là một nỗi ám ảnh khôn nguôi.

Vậy mà sự thật cay đắng ấy lại đang xảy ra ở Ấn Độ. Mới đây một đoạn video ghi lại khoảnh khắc một nhân viên y tế Ấn Độ gục chết trong lúc đưa bệnh nhân Covid-19 đến bệnh viện đã gây sốc cho nhiều người. Truyền thông nước này cũng đăng tải câu chuyện đau lòng cho thấy Covid-19 thực sự quá tàn nhẫn!

Video: Nhân viên y tế Ấn Độ gục chết ngay dưới bánh xe cứu thương. (Cảnh báo video chứa hình ảnh có thể gây khó chịu cho người xem)

Đoạn video do camera an ninh ở bên ngoài bệnh viện CJ ở huyện Surendranagar, bang Gujarat, cho thấy nam nhân viên y tế tên Mahavir Sinj Jhala bất ngờ ngã gục xuống và chết tại chỗ do một cơn đau tim.

Trước khi gục chết, Jhala vẫn làm việc bình thường.

Được biết, khi ấy anh Jhala, 37 tuổi, nói chuyện điện thoại và đang viết gì đó vào sổ ghi chú trong lúc chờ đồng nghiệp đưa bệnh nhân ra khỏi xe cấp cứu. Tuy nhiên, sau khi đi lại vài bước, anh bất ngờ ngã quỵ xuống đất và bất tỉnh. Các nhân viên cấp cứu có mặt ở đó đồng loạt chạy lại hỗ trợ. Họ nhanh chóng đưa Jhala đến điều trị tại khoa chăm sóc đặc biệt của bệnh viện nhưng các bác sĩ vẫn không thể giành lại Jhala từ tay Tử thần. Anh qua đời ngay sau khi cơn đau tim ập đến và được chuyển đến bệnh viện Gandhi để khám nghiệm tử thi.

Cái chết của Jhala xảy ra khi các bệnh viện, nhà xác và lò hỏa táng của Ấn Độ đang phải vật lộn để đối phó với làn sóng Covid-19 thứ 2 vô cùng khủng khiếp.

Ngày 4/5, một cảnh quay gây sốc cho thấy thi thể của một bệnh nhân tử vong vì Covid-19 bị máy xúc ném vào một ngôi mộ. Đoạn phim, được thực hiện tại một địa điểm không xác định trong những ngày gần đây, cho thấy những người bốc mộ ở một ngôi làng ở Ấn Độ đã ném thi thể người chết vào phần miệng của chiếc máy xúc, sau đó lái xe đến một cái hố gần đó và lăn xác vào trong.

Video: Dân Ấn Độ dùng máy xúc để di chuyển và chôn xác người chết vì Covid-19. (Cảnh báo video chứa hình ảnh có thể gây khó chịu cho người xem)

Có vẻ như dân làng đã chọn sử dụng máy xúc làm công cụ di chuyển thi thể vì sợ lây nhiễm virus từ người chết vì Covid-19. Năm ngoái, hành động này từng vấp phải làn sóng chỉ trích, phẫn nộ vì người ta cho rằng đó là hành vi độc ác.

Video: Cô gái không ngần ngại hô hấp nhân tạo để cứu mạng người mẹ đang bất tỉnh sau khi nhiễm Covid-19. (Cảnh báo video chứa hình ảnh có thể gây khó chịu cho người xem)

Trong khi đó, một video khác được ghi lại bên trong một bệnh viện ở bang Uttar Pradesh hôm 1/5 cho thấy cô gái không ngần ngại hà hơi vào miệng để hô hấp nhân tạo cho người mẹ nhiễm Covid-19 trong một nỗ lực để cứu sống bà vì không có đủ bình oxy.

Đoạn video cho thấy 2 cô gái đứng cạnh cáng của mẹ, 1 trong 2 người cố gắng hô hấp nhân tạo cho bà mà không có sự giúp đỡ của bác sĩ. Tuy nhiên, bác sĩ khẳng định mẹ của 2 cô gái đã chết từ trước khi được đưa vào bệnh viện.

Những hình ảnh tang tóc tại Ấn Độ nhiều ngày qua.

Nguồn: Daily Mail