Cấp dưới hưởng hoa hồng 1 - 5%

TAND TP Hà Nội đã lên kế hoạch xét xử 188 bị cáo phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong đường dây do Phó Đức Nam (tức Mr Pips) cầm đầu. Phiên khai mạc hôm 26/11, dự kiến kéo dài 15 ngày.

Vụ án khởi nguồn từ năm 2018 khi Mr Pips quen đối tượng Isik Uran (người Thổ Nhĩ Kỳ). Hai người bàn bạc, hướng dẫn nhau cách lập trang web giao dịch ngoại hối, chứng khoán quốc tế. Các trang có tên tiếng Anh giống với sàn quốc tế nhưng bản chất lừa đảo.

Mr Pips sau một thời gian “học” tại Thổ Nhĩ Kỳ về Việt Nam thuê văn phòng, lập hàng chục công ty bình phong để quảng cáo, thu hút người đầu tư dù không được cấp phép. Bị cáo “tạo dựng” hình ảnh cuộc sống sang chảnh trên mạng xã hội với clip khoe vàng, tiền, siêu xe, hàng hiệu để dụ nạn nhân sập bẫy. Qua đó, anh ta chỉ đạo nhân thao túng tâm lý, thực hiện 920 vụ lừa đảo, chiếm đoạt 1.568 tỷ đồng.

Đối với nhân viên kinh doanh cấp dưới của Mr Pips, cáo trạng xác định họ hưởng từ 1 - 4% tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu; nhân viên chăm sóc khách hàng được thưởng từ 1 - 5% doanh số, tính bằng tổng số tiền khách nạp trừ số tiền đã rút.

Mr Pips, Shark Bình, Mr Hunter.

Cụ thể, như trường hợp Đinh Thị Dung (37 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội) giữ vai trò quản lý vùng. Năm 2019, Dung vào làm việc tại một văn phòng do Lê Khắc Ngọ (tức Mr Hunter) quản lý. Sau đó, người này được Nam và Ngọ giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 7 văn phòng.

Cơ quan tố tụng cho rằng Dung phải chịu trách nhiệm đối với 27 vụ lừa đảo, đồng thời được nhận tổng cộng hơn 16,5 tỷ đồng, gồm hơn 733 triệu đồng tiền lương và hơn 15,8 tỷ đồng tiền thưởng.

Cáo trạng cũng nêu rõ, khoản tiền thưởng của Dung được tính tương ứng với hơn 396 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào đầu tư. Đây là doanh số dùng để tính thưởng, không phải số tiền Dung bị xác định phải chịu trách nhiệm hình sự trong 27 vụ lừa đảo.

Một quản lý vùng khác là Nguyễn Đức Tuyến (30 tuổi, trú tại phường Phú Diễn, Hà Nội). Tuyến vào làm việc tại văn phòng do Ngọ quản lý từ năm 2019. Đến tháng 7/2022, bị cáo được giao phụ trách hoạt động kinh doanh của 2 văn phòng. Tuyến bị cáo buộc phải chịu trách nhiệm đối với 3 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 2,7 tỷ đồng.

Tuy nhiên, tổng số tiền Tuyến nhận trong thời gian làm việc cho đường dây lên tới hơn 23 tỷ đồng, gồm hơn 1,1 tỷ đồng tiền lương và hơn 22 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng của Tuyến được tính trên hơn 562 tỷ đồng các bị hại đã chuyển vào đầu tư.

Hay như Nguyễn Quang Độ (quản lý một văn phòng tại Hà Nội) nhận tổng cộng gần 6,9 tỷ đồng, gồm hơn 585 triệu đồng tiền lương và gần 6,3 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng này tương ứng với gần 157 tỷ đồng các bị hại chuyển vào đầu tư.

Tiếp tục làm rõ 1.587 người làm việc cho Mr Pips

Lê Tiến Đạt (quản lý văn phòng tại phố Nguyễn Hoàng, Hà Nội) cũng nhận hơn 4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 100 tỷ đồng của các bị hại “sập bẫy”.

Nguyễn Hữu Tùng (quản lý văn phòng tại phố Duy Tân, Hà Nội) nhận hơn 3,4 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 86 tỷ đồng được các bị hại chuyển khoản.

Vàng miếng cảnh sát thu giữ trong vụ án.

Hoàng Văn Đạt (trưởng phòng thuộc văn phòng) nhận tổng cộng gần 3,8 tỷ đồng, gồm hơn 400 triệu đồng tiền lương và gần 3,4 tỷ đồng tiền thưởng. Khoản thưởng này tương ứng với gần 85 tỷ đồng của các bị hại.

Đinh Thị Thảo (cũng là quản lý cấp phòng) nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 69 tỷ đồng các bị hại đã chuyển.

Một số nhân viên khác, gồm: Triệu Tài Sư được thưởng hơn 2,6 tỷ đồng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng tiền đầu tư; Phạm Tiến Dũng nhận hơn 2,6 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 65 tỷ đồng được các bị hại chuyển; Nguyễn Văn Tấn được thưởng hơn 2,4 tỷ đồng, tương ứng với hơn 61 tỷ đồng; Lưu Việt Tuấn nhận hơn 2,3 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với gần 58 tỷ đồng; Bàn Tòn Chày được thưởng hơn 2 tỷ đồng, tương ứng với khoảng 51,5 tỷ đồng; Nguyễn Quang Trung nhận hơn 2 tỷ đồng tiền thưởng, tương ứng với hơn 51 tỷ đồng của các bị hại chuyển đầu tư…

Tương tự, nhiều nhân viên khác cũng nhận hoa hồng, tiền thưởng từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.