Nhân viên bảo vệ kể lại phút liều mình cứu người phụ nữ bị chém giữa khu đô thị

Mới đây, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu chung cư Vinhome Smart City (phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội).

May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát.

Cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của nhân viên an ninh đã kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng người phụ nữ.

Ông Tho (mặc trang phục bảo vệ) can ngăn người đàn ông áo đen cầm hung khí tấn công một phụ nữ.

Ngày 15/4, ông Nguyễn Văn Tho (43 tuổi), bảo vệ khu chung cư trên xác nhận, ông là người kịp thời đến giải cứu người phụ nữ bị tấn công.

Ông Tho kể lại, chiều 14/4, ông đang trực ở sảnh S403, khu chung cư thì nghe thấy tiếng kêu cứu thất thanh của một phụ nữ. Cách hiện trường khoảng 20m, ông Tho thấy người đàn ông cầm dao tấn công 1 người phụ nữ, còn 1 người phụ nữ khác đã chạy được một đoạn, xung quanh có nhiều người nhưng không ai dám can ngăn.

Lúc này, ông thổi còi để ngăn cản đối tượng. “Người đàn ông lúc đó đang cầm dao với vẻ mặt tức giận, liên tục chửi bới, dọa nạt người phụ nữ và muốn lao vào chém nạn nhân” , ông Tho kể và cho biết, ông đã khuyên nhủ đối tượng bình tĩnh, tạo khoảng trống để người phụ nữ có thể chạy thoát khỏi khu vực nguy hiểm.

Sau đó, đối tượng bị ông Tho cùng lực lượng bảo vệ khác khống chế, đưa lên Công an phường Tây Mỗ.

Ông Nguyễn Văn Tho.

Còn 2 nạn nhân bị thương cũng được lực lượng an ninh của khu chung cư đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nam bảo vệ cho hay đã làm việc được 2 năm ở khu chung cư này nhưng đây là lần đầu tiên ông chứng kiến và vào can ngăn một đối tượng cầm hung khí tấn công người khác.

“Khi vào đây làm bảo vệ, chúng tôi đã được đào tạo kỹ năng cứng, kỹ năng mềm để ứng phó và xử lý vụ việc bất cập xảy ra trong khu đô thị. Khi ấy tôi chỉ nghĩ, mình đã nhận nhiệm vụ rồi thì phải hoàn thành trách nhiệm. Tôi cố gắng làm sao để đảm bảo an toàn tính mạng cho người phụ nữ đó”, ông Tho nói.

Ông Tho cũng cho biết thêm, sau khi bị tấn công, người phụ nữ bị thương rất nặng nên hoảng loạn, đau đớn, không nói được gì.

Liên quan đến vụ việc, Công an quận Nam Từ Liêm đang tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (SN 1991, trú ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) để điều tra, làm rõ hành vi dùng dao chém chị N.T.M.H. (vợ cũ của Trường) và chị N. H. (bạn của chị N.T.M.H.) bị thương.

Công an xác định, do mâu thuẫn với vợ cũ trong việc nuôi con nên chiều 14/4, Trường đã dùng dao gây án. Sự việc xảy ra tại khu chung cư Vinhome Smart City.

Sau khi gây án, Trường đến Công an phường Tây Mỗ đầu thú.