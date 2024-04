Nguyên nhân người đàn ông tấn công 2 phụ nữ trong khu đô thị ở Hà Nội

Tối 14/4, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) tạm giữ Nguyễn Xuân Trường (SN 1991, trú ở phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm) để điều tra, làm rõ hành vi chém vợ cũ và một người khác bị thương.

Nguyễn Xuân Trường tại cơ quan công an. (Ảnh cắt từ clip).

Khoảng 16h30 cùng ngày, do mâu thuẫn trong việc nuôi con nên Trường chém vợ cũ là chị N.T.M.H và chị N.T.T.H (bạn của vợ cũ) khiến 2 người bị thương, được đưa đi cấp cứu.

Sau khi gây án, Trường đến Công an phường Tây Mỗ đầu thú.

Trước đó, mạng xã hội chia sẻ đoạn video ngắn ghi lại hình ảnh người đàn ông cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu đô thị thuộc phường Tây Mỗ.

Áo của người phụ nữ trong clip có một vùng màu đỏ loang, kèm theo sự sợ hãi, la hét. May mắn, một người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh và một cô gái trẻ bất chấp nguy hiểm đến can ngăn. Nhờ vậy, nạn nhân có cơ hội chạy thoát.

Người đàn ông áo đen cầm hung khí tấn công một phụ nữ ở khu đô thị. (Ảnh cắt từ clip)

Đoạn clip khiến nhiều người phẫn nộ với hành động côn đồ của người đàn ông giữa khu đô thị, nhiều ý kiến cho rằng đây là hành vi giết người, cần xử lý nghiêm. Bên cạnh đó, cộng đồng mạng dành lời khen về sự dũng cảm của cô gái và người đàn ông mặc trang phục nhân viên an ninh kịp thời ngăn chặn, cứu được tính mạng người phụ nữ.

Nhận được thông tin, Công an phường Tây Mỗ có mặt tại hiện trường, phối hợp Đội Điều tra tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm điều tra nguyên nhân vụ việc.