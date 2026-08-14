19 tuổi ở nhà vệ sinh để tiết kiệm tiền

Câu chuyện về cô gái họ Dương, sinh năm 2006, từng gây chú ý trên mạng xã hội Trung Quốc vào năm 2025 khi cô lựa chọn sống trong nhà vệ sinh tại nơi làm việc để tiết kiệm tiền thuê nhà.

Cô gái họ Dương này năm 19 tuổi thuê nhà vệ sinh ở vào buổi tố để tiết kiệm.

Khi đó, cô 19 tuổi, làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng nội thất ở Chu Châu, Hồ Nam, với mức lương 2.700 NDT (khoảng 10 triệu đồng)/tháng). Trong khi đó, giá thuê nhà tại khu vực này dao động từ 800-1.800 NDT (khoảng 3-6,7 triệu đồng)/tháng, vượt quá khả năng chi trả của cô.

Thay vì dành phần lớn thu nhập cho tiền nhà, cô thỏa thuận với chủ cửa hàng để thuê nhà vệ sinh tại văn phòng với giá 50 NDT (khoảng 190.000 đồng)/tháng. Không gian rộng khoảng 6m²2 có 2 bồn cầu xổm và một bồn rửa.

Ban ngày, đây vẫn là nhà vệ sinh được các nhân viên trong công ty sử dụng. Đến tối, cô mới biến nơi này thành chỗ nghỉ của mình.

Dương đặt một chiếc giường gấp trong nhà vệ sinh, bố trí thêm nồi nhỏ để nấu ăn, rèm che và giá treo quần áo. Cô cũng tự dọn dẹp không gian mỗi ngày để nơi này sạch sẽ trước khi đi ngủ. Thỉnh thoảng, cô nấu mì vào buổi tối.

Cô mua giường gấp để nằm, đồ đạc thì để trong phòng vệ sinh của công ty

Điều đáng chú ý là Dương cho biết cô không cảm thấy quá bất an khi ngủ tại đây. Công ty có hệ thống camera giám sát 24/24, đồng thời cô không khóa cửa nhà vệ sinh khi ngủ và cho biết chưa từng bị mất đồ.

Trước đó, cô từng cân nhắc một số lựa chọn khác như ở trong phòng văn phòng bỏ trống hoặc thuê một căn phòng với giá 400 NDT (khoảng 1,5 triệu đồng)/tháng). Tuy nhiên, cuối cùng cô vẫn chọn nhà vệ sinh vì vừa gần chỗ làm vừa được cho là an toàn hơn.

Không chỉ để giảm chi phí sinh hoạt, cách ở này còn liên quan đến mục tiêu tiết kiệm dài hạn của cô. Dương từng cho biết mỗi tháng chỉ tiêu khoảng 300-400 NDT (khoảng 1,1-1,5 triệu đồng), dành phần còn lại để tiết kiệm mua nhà và ô tô.

20 tuổi: Không còn ở nhà vệ sinh, chuyển sang thuê nhà 770.000/ tháng

Vậy một năm sau, Dương có còn sống trong nhà vệ sinh như thời điểm câu chuyện gây chú ý?

Câu trả lời là không.

Theo thông tin được cô gái này chia sẻ trên Xiaohongshu cá nhân thì từ tháng 8/2025, cô đã chuyển sang thuê một căn nhà có 1 phòng ngủ và 1 phòng khách tại Hồ Nam, với giá chỉ 200 NDT (khoảng 770.000 đồng)/tháng.

Các góc trong căn phòng thuê 770 nghìn đồng/tháng của cô bạn.

So với căn nhà vệ sinh 6m2 trước đây, nơi ở mới đã có sự thay đổi đáng kể về không gian sống. Căn nhà tuy khá cũ, tường được ốp gạch, sàn lát gạch đỏ và nội thất chỉ ở mức cơ bản nhưng rộng rãi hơn nhiều, đủ để cô bố trí các vật dụng cần thiết.

Phòng ngủ có giường và một chiếc tủ quần áo bằng gỗ kèm gương soi. Khu vực bếp nhỏ được bố trí bồn rửa, bình nóng lạnh và quạt hút. Phòng tắm khá hẹp nhưng đã có máy giặt, giúp việc sinh hoạt hàng ngày thuận tiện hơn so với thời gian sống tại nhà vệ sinh văn phòng.

Đáng chú ý, Dương còn nuôi thêm một chú chó nhỏ. Vì nhà không có chậu tắm riêng cho thú cưng, cô tận dụng một chiếc chậu vốn dùng để đựng cây lau nhà để tắm cho chó.

Hằng ngày, sau giờ làm cô tự đi chợ, nấu ăn, hạn chế đi chơi hay đi ăn ở ngoài để tiết kiệm tiền.

Không gian mới có thể chưa phải một căn hộ đẹp hay tiện nghi theo tiêu chuẩn thông thường, nhưng xét về hành trình của Dương, đây vẫn là một bước tiến khá rõ rệt: từ việc ngủ trong nhà vệ sinh dùng chung đến một căn nhà có phòng ngủ, phòng khách và khu vực sinh hoạt riêng.

Dương đã không còn làm nhân viên bán hàng tại cửa hàng nội thất như thời điểm câu chuyện viral, mà đang làm nhân viên tại một nhà hàng.

Nguồn: SCMP, Xiaohongshu.