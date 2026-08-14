Sáng 13/8 (giờ Anh), hàng trăm nghìn học sinh tại Anh, xứ Wales và Bắc Ireland đồng loạt nhận kết quả kỳ thi A-Level - cột mốc quan trọng quyết định con đường đại học hoặc nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp trung học. Trong số đó có James Wessex, Bá tước Wessex, con trai út của Hoàng tử Edward và Công tước phu nhân Sophie xứ Edinburgh. Ngay sau khi kết quả được công bố, Điện Buckingham cũng phát đi thông báo chính thức về kế hoạch tiếp theo của thành viên trẻ tuổi này.

Theo thông báo từ Hoàng gia Anh, James đã đạt số điểm cần thiết để theo học ngành Quản lý đất đai và bất động sản nông nghiệp (Rural Land & Property Management) tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia (Royal Agricultural University), một trong những cơ sở đào tạo lâu đời và danh tiếng của Vương quốc Anh trong lĩnh vực nông nghiệp, quản lý đất đai và phát triển nông thôn. Điều đáng chú ý là James sẽ nhập học ngay trong tháng 9 tới và không lựa chọn dành một năm "gap year" trước khi bước vào giảng đường đại học như nhiều bạn trẻ.

Phía Điện Buckingham cho biết: "Sau khi đạt số điểm yêu cầu, Bá tước Wessex sẽ theo học ngành Quản lý đất đai và bất động sản nông nghiệp tại Đại học Nông nghiệp Hoàng gia. Cậu ấy sẽ nhập học ngay mà không nghỉ một năm".

Dù Hoàng gia không công bố cụ thể kết quả A-Level của James, yêu cầu đầu vào của ngành học này là tối thiểu 104 điểm UCAS từ ba môn A-Level, tương đương khoảng các mức điểm B, C và C.





Mùa hè không nghỉ ngơi mà đi làm... nông trại

Trước khi chuẩn bị bước vào môi trường đại học, James đã dành gần như toàn bộ mùa hè để làm việc tại điền trang Sandringham - khu bất động sản nổi tiếng thuộc sở hữu của Hoàng gia Anh.

Theo truyền thông Anh, chàng trai 18 tuổi trực tiếp làm công việc của một lao động nông trại, từ vận hành máy kéo đến hỗ trợ các công việc đồng áng trong nhiều giờ liên tục mỗi ngày. Hình ảnh một thành viên Hoàng gia trẻ tuổi làm việc ngoài cánh đồng thay vì tận hưởng kỳ nghỉ hè sang trọng nhận được nhiều lời khen từ công chúng.

James từng theo học tại Radley College, trường nội trú danh tiếng ở Oxfordshire, nơi đào tạo nhiều nhân vật nổi tiếng của Anh.

Được nuôi dạy như những người trẻ bình thường

Thông báo mới nhất của Điện Buckingham cũng một lần nữa cho thấy định hướng giáo dục khác biệt của Hoàng tử Edward và Công tước phu nhân Sophie đối với hai người con.

Ngay từ khi James và chị gái Lady Louise còn nhỏ, vợ chồng Công tước xứ Edinburgh đã quyết định không để các con sử dụng tước hiệu "His/Her Royal Highness" (Điện hạ), dù về nguyên tắc cả hai đều có quyền sử dụng danh xưng này.

Hai vợ chồng muốn các con lớn lên với suy nghĩ rằng mình sẽ phải học tập, tìm việc và tự xây dựng sự nghiệp thay vì phụ thuộc vào vị thế hoàng gia. Chính vì vậy, James và Lady Louise luôn được khuyến khích trải nghiệm cuộc sống như những người trẻ bình thường.

Lady Louise cũng từng có công việc mùa hè trước khi vào đại học. Cô vừa tốt nghiệp Đại học St Andrews trong năm nay và quyết định dành một năm nghỉ trước khi bắt đầu công việc chính thức.

Kể từ khi bước sang tuổi trưởng thành, cả James lẫn Lady Louise đều không lựa chọn sử dụng tước hiệu HRH và chỉ xuất hiện trong một số sự kiện lớn của Hoàng gia như lễ Giáng sinh, lễ Phục sinh hay lễ diễu hành Trooping the Colour.





Thế hệ Hoàng gia mới ngày càng đề cao sự tự lập

Trong nhiều năm trở lại đây, Hoàng gia Anh có xu hướng thu hẹp số lượng thành viên làm việc toàn thời gian cho Hoàng gia. Điều đó đồng nghĩa với việc các thành viên trẻ như James hay Lady Louise nhiều khả năng sẽ theo đuổi sự nghiệp riêng thay vì đảm nhận vai trò chính thức trong bộ máy Hoàng gia.

Việc James lựa chọn ngành Quản lý đất đai và bất động sản nông nghiệp cũng được đánh giá khá phù hợp với truyền thống của Hoàng gia Anh, vốn sở hữu nhiều điền trang và bất động sản rộng lớn trên khắp đất nước. Những kiến thức chuyên môn này có thể hỗ trợ anh trong tương lai nếu tham gia quản lý tài sản gia đình hoặc phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp và bất động sản.

Ở tuổi 18, James Wessex đang đứng trước cột mốc mới của cuộc đời với con đường khá khác biệt so với hình dung của nhiều người về một thành viên Hoàng gia. Thay vì tận dụng danh tiếng để bước vào ánh đèn sân khấu, anh tiếp tục lựa chọn học tập, lao động và chuẩn bị cho một sự nghiệp độc lập. Chính cách nuôi dạy này cũng là lý do Hoàng tử Edward và Công tước phu nhân Sophie nhiều năm qua luôn được công chúng đánh giá là một trong những cặp đôi hoàng gia kín tiếng nhưng thực tế và gần gũi nhất nước Anh.

*Theo Express