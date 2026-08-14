Lionel Messi và vợ - Antonela Roccuzzo vẫn luôn được xem là một trong những cặp đôi viên mãn của làng bóng đá thế giới. Trong cuộc sống phía sau sân cỏ, Antonela không chỉ đồng hành cùng Messi trong những cột mốc lớn mà còn tự tay chăm lo nhiều việc cho gia đình, từ chế độ ăn uống đến những bữa cơm tại nhà.

Khả năng nấu nướng của Antonela được thể hiện qua những món ăn cô thường xuyên chia sẻ trên Instagram. Thực đơn của cô khá đa dạng, từ những món đơn giản cho bữa sáng, salad nhanh gọn đến pizza, cơm gà hay gnocchi sốt Roquefort. Đáng chú ý, Antonela còn nắm khá rõ cách cân đối nguyên liệu để các món ăn vừa ngon miệng, vừa phù hợp với chế độ dinh dưỡng của gia đình.

Đáng chú ý, Antonela có thói quen chia sẻ kỹ càng nguyên liệu và công thức các món ăn mình chuẩn bị tại nhà.

Một trong những món đơn giản được cô đăng tải là salad nguội, gồm 2 hộp cá ngừ, 1 quả trứng luộc và 50g thịt nguội gà hoặc gà tây. Antonela lưu ý nên chọn loại thịt nguội có thành phần thịt trên 90%.

Bữa sáng của cô cũng có những món khá dễ làm. Antonela từng lựa chọn pancake chuối, với nguyên liệu gồm 100g lòng trắng trứng, 10g whey protein, một quả chuối và 20g bơ đậu phộng.

Ngoài những món ăn nhanh gọn, Antonela còn chia sẻ nhiều công thức đa dạng hơn như pizza lành mạnh làm từ bột mì nguyên cám, cơm gà,...

Chế độ ăn của Antonela được xây dựng với sự hỗ trợ của chuyên gia dinh dưỡng riêng. Thực đơn hướng đến các thực phẩm giàu protein, vitamin và ít chất béo, phù hợp với việc duy trì vóc dáng cũng như chế độ tập luyện của cô.

Với Lionel Messi, việc ăn uống cũng có những yêu cầu riêng để phục vụ quá trình tập luyện và thi đấu. Vì vậy, những món Antonela chia sẻ không chỉ xoay quanh chuyện ngon miệng mà còn có sự tính toán về thành phần dinh dưỡng.

Dù duy trì chế độ ăn khá chặt chẽ, Antonela vẫn dành một ngày để thưởng thức món ăn yêu thích. Chủ nhật thường là thời điểm cô tự thưởng cho mình và gia đình một bữa ăn thoải mái hơn.

Một trong những món đặc biệt được nhắc đến là gnocchi sốt Roquefort - món ăn truyền thống của Italy mà Antonela từng chuẩn bị cho gia đình vào Chủ nhật.

Và trong những ngày không cần quá chú trọng đến chế độ ăn, Antonela và Messi cũng có những buổi hẹn hò riêng tư ngay tại nhà. Chẳng hạn như, cô chia sẻ hình ảnh bàn ăn của 2 vợ chồng cùng thưởng thức vang đỏ và đĩa thịt nguội, gọi đó là “khoảnh khắc của chúng tôi trong ngày”.

Về phần mình, Messi không ngại giúp đỡ vợ việc nhà. Siêu sao hàng đầu làng bóng đá từng được bắt gặp “hộ tống” vợ và 3 con trai đi siêu thị tại Miami (Mỹ) để mua nguyên liệu cho những bữa ăn của gia đình. Một lần khác, Messi cũng gây thích thú khi tự tay vào bếp nấu ăn vì thua cược với vợ.

Những khoảnh khắc đời thường này phần nào cho thấy chuyện ăn uống trong gia đình Messi không chỉ là việc riêng của Antonela mà còn là một hoạt động cả nhà cùng tham gia.

Tham khảo: Daily Mail, Caras, Los Andes