Nếu để ý những gia đình có truyền thống thờ cúng, bạn sẽ thấy việc thắp hương đôi khi không tuân theo một lịch cố định như nhiều người vẫn nghĩ. Có ngày chẳng phải lễ lớn, chẳng có mâm cỗ, cũng không cần chuẩn bị hoa quả cầu kỳ, nhưng mẹ vẫn dọn ban thờ rồi châm một nén hương. Có khi cả nhà vừa đi xa về, có khi trước một chuyến đi, có khi đơn giản là sáng cuối tuần rảnh rỗi. Ngày bé, chúng ta thường coi đó là chuyện bình thường vì đã nhìn thấy quá nhiều lần. Chỉ đến khi sống riêng, xa gia đình hoặc tự mình bước vào vai trò của một người trưởng thành, nhiều người mới nhận ra: Nén hương ấy không phải lúc nào cũng để “cầu” một điều gì đó, mà đôi khi chỉ là cách người Việt giữ sự kết nối với gia đình và những người đã khuất.

Trước một chuyến đi, nhiều gia đình vẫn giữ thói quen thắp hương

Ngày nay, trước khi đi du lịch hay bắt đầu một chuyến công tác, nhiều người chỉ cần kiểm tra vé máy bay, sạc điện thoại, chuẩn bị hành lý rồi lên đường. Nhưng trong không ít gia đình, trước khi bước ra khỏi nhà, một người vẫn có thói quen thắp hương trên ban thờ.

Đó có thể là chuyến đi xa vài ngày, cũng có thể chỉ là một hành trình quan trọng đối với một thành viên trong gia đình. Người thắp hương đôi khi chẳng khấn gì dài dòng, chỉ đơn giản báo với ông bà rằng hôm nay con cháu đi đâu, bao giờ trở về.

Cách làm này không nhất thiết phải được hiểu như một “nghi thức bảo đảm an toàn” hay một lời cầu xin chắc chắn rằng chuyến đi sẽ thuận lợi. Ở góc độ đời sống, nó giống như cách một người nói với gia đình: “Con đi đây, mọi người yên tâm".

Với những gia đình coi trọng nếp cũ, đó là một hành động rất tự nhiên.

Khi gia đình có chuyện vui, người Việt cũng nhớ đến ban thờ

Một công việc mới, một đứa trẻ đỗ đại học, một người con kết hôn, mua được căn nhà đầu tiên hay đơn giản là một thành viên trong gia đình vừa vượt qua một giai đoạn khó khăn. Có những niềm vui không chỉ được kể cho người đang sống mà còn được “báo” với người đã khuất.

Đây là một trong những điều khá đặc biệt trong văn hóa gia đình Việt. Khi có chuyện vui, nhiều người thường nghĩ ngay đến người thân đã mất và muốn dành một nén hương để tưởng nhớ.

Có lẽ bởi trong suy nghĩ của nhiều người, thành quả của một thế hệ không hoàn toàn chỉ thuộc về thế hệ đó. Những người đi trước đã góp phần tạo nên gia đình, nuôi dạy con cháu, để lại những giá trị và ký ức. Vì vậy, khi cuộc sống có một dấu mốc đáng nhớ, họ muốn chia sẻ niềm vui ấy theo cách của riêng mình.

Một nén hương trong trường hợp này không phải để xin thêm may mắn. Nó giống một lời thông báo giản dị: “Ông bà ơi, hôm nay nhà mình có chuyện vui".

Khi có chuyện buồn, người ta cũng tìm đến ban thờ

Điều này thậm chí còn phổ biến hơn.

Có những ngày một người trở về nhà sau một cuộc cãi vã, thất bại trong công việc hoặc một chuyện không như ý. Họ chẳng biết phải kể với ai, nhưng lại vô thức đi đến trước ban thờ, thắp một nén hương rồi ngồi yên một lúc.

Người đã khuất không thể trả lời. Nhưng cảm giác được “nói” với một người thân từng rất hiểu mình đôi khi vẫn đem lại sự bình tĩnh.

Đây cũng là lý do việc thắp hương không nên chỉ được nhìn dưới góc độ cầu xin hay điềm báo. Nó còn có một giá trị tinh thần rất đời thường: Giúp con người tạo ra một khoảng dừng khi cảm xúc đang quá nhiều.

Có thể ngày xưa bà từng là người nghe mình kể chuyện. Có thể bố từng là người đầu tiên gọi điện khi mình gặp khó khăn. Khi họ không còn nữa, ban thờ trở thành một nơi mà người ở lại có thể tìm đến để nhớ về những cuộc trò chuyện ấy.

Khi vừa chuyển nhà, nhiều gia đình cũng thắp một nén hương

Chuyển sang một căn nhà mới thường là một dấu mốc lớn. Với nhiều gia đình, trước khi bắt đầu cuộc sống ở nơi ở mới, việc dọn dẹp một góc thờ cúng và thắp hương là cách để đánh dấu rằng gia đình đã bắt đầu một chặng đường khác.

Ở đây, mỗi gia đình có phong tục riêng nên không nên áp đặt một trình tự duy nhất. Có người làm lễ đơn giản, có người chỉ thắp hương báo với gia tiên, có người không thực hiện nghi thức nào.

Điều thú vị là dù cách làm khác nhau, ý nghĩa phía sau thường khá giống nhau: con người muốn đánh dấu một sự thay đổi trong cuộc sống.

Ngày nay, khi nhiều người trẻ phải chuyển nhà vì công việc, thuê căn hộ mới hoặc sống một mình, họ cũng bắt đầu tìm cách giữ lại một phần nếp cũ. Có thể không có một ban thờ lớn, không có mâm lễ đầy đủ, nhưng một nén hương vẫn có thể trở thành dấu mốc rất riêng của ngày đầu tiên ở nhà mới.

Có những ngày chẳng có lý do gì đặc biệt nhưng vẫn thắp hương

Đây có lẽ là điều thú vị nhất.

Một buổi sáng bình thường, mẹ thức dậy, mở cửa sổ, lau ban thờ rồi thắp một nén hương. Không phải ngày Rằm. Không phải ngày giỗ. Không phải nhà có việc.

Nếu hỏi lý do, đôi khi mẹ chỉ nói: “Thích thì thắp thôi".

Câu trả lời nghe rất đơn giản nhưng lại phản ánh đúng cách nhiều phong tục tồn tại trong đời sống. Không phải mọi hành động đều cần một lý do lớn lao.

Có người thắp hương vì nhớ ông bà. Có người muốn báo rằng gia đình vẫn bình an. Có người coi đó là thói quen bắt đầu ngày mới. Có người đơn giản vì đã quen làm việc ấy suốt mấy chục năm.

Nếp nhà đôi khi không cần một lời giải thích.

Tháng 7 Âm lịch, đừng biến mọi nén hương thành chuyện cầu xin

Đây là điều đáng suy nghĩ nhất khi nói về thói quen thắp hương.

Tháng 7 Âm lịch thường kéo theo rất nhiều nội dung về cầu tài, cầu lộc, giải hạn, tránh điều xui. Khi ấy, người ta dễ quên rằng trong văn hóa gia đình, thắp hương còn có một lớp ý nghĩa khác: Tưởng nhớ.

Một nén hương cho ông bà không nhất thiết phải đi kèm một danh sách mong muốn. Không phải cứ khấn thật nhiều điều thì mới thành tâm. Đôi khi chỉ cần nhớ đến một người đã từng chăm sóc mình, nhớ một bữa cơm cũ, nhớ căn nhà ngày trước hoặc nhớ một câu nói của người đã mất cũng đủ.

Và nếu người thân vẫn còn sống, việc thắp hương càng nên trở thành một lời nhắc để chúng ta quan tâm đến họ khi còn có thể. Bởi có những điều hôm nay có thể nói trực tiếp, nhưng vài năm nữa có thể chỉ còn biết nói trước một ban thờ.

Một nén hương không phải lúc nào cũng mang ý nghĩa tâm linh

Có những phong tục tồn tại lâu đến mức chúng ta quên mất rằng chúng ban đầu cũng được tạo nên từ những nhu cầu rất con người. Con người muốn nhớ người đã mất. Muốn báo tin cho người thân. Muốn đánh dấu một cột mốc. Muốn tìm một khoảng yên tĩnh khi lòng bất an. Muốn cảm thấy mình vẫn thuộc về một gia đình dù đã đi rất xa.

Một nén hương có thể chứa tất cả những điều đó.

Vì vậy, trong tháng 7 Âm lịch này, nếu bắt gặp mẹ hoặc bà thắp hương vào một ngày chẳng phải lễ, có lẽ không cần hỏi “Hôm nay có chuyện gì à?”. Có thể chẳng có chuyện gì cả.

Chỉ là bà nhớ ông. Mẹ nhớ một người đã mất. Hoặc đơn giản, sau rất nhiều năm, họ vẫn muốn giữ lại một thói quen mà gia đình đã làm từ rất lâu.

Và đôi khi, chính những thói quen không cần lý do ấy lại là thứ khiến một căn nhà vẫn có cảm giác là “nhà”.