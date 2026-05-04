Nhân vật đáng ghét nhất Bóng Ma Hạnh Phúc công khai bạn trai, netizen tràn vào cảnh cáo

Bóng Ma Hạnh Phúc đang là phim truyền hình Việt gây "ức chế" cho khán giả vì loạt tình huống xoay quanh nhân vật Mai (Lê Phương) và Trang (Ngân Hoà). Dù đã từng góp mặt trong nhiều dự án trước đó, thế nhưng tên tuổi Ngân Hoà được nhiều khán giả biết đến hơn khi vào vai "tiểu tam" ở Bóng Ma Hạnh Phúc. Cô còn nhiều lần rơi vào tình huống dở khóc dở cười vì bị khán giả nói là nhân vật đáng ghét nhất màn ảnh Việt hiện tại.

Mới đây nhất, Ngân Hoà gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh lên đồ ăn tối sang chảnh. Trong ảnh, nữ diễn viên tươi tắn, xinh đẹp, thần sắc cũng cải thiện rõ rệt so với thời điểm thông báo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối. Đáng nói nhất, trong bài đăng này, Ngân Hoà còn hé lộ đang hẹn hò ăn uống cùng một chàng trai giấu mặt. Nữ diễn viên chia sẻ: "Ở đây có một bóng ma chiều chuộng chở Trang đi ăn tối" khiến netizen cho rằng đây là tín hiệu công khai người yêu ngoài đời thực.

Bên dưới bình luận, bên cạnh những lời chúc mừng thì nhiều khán giả còn tràn vào "cảnh cáo" Ngân Hoà vì sợ "chú Dũng" ghen - đây là nhân vật do Lương Thế Thành đóng, cũng là người ngoại tình với nhân vật Trang do Ngân Hoà thủ vai trong Bóng Ma Hạnh Phúc. Thậm chí, nhiều người còn dùng những chi tiết trong phim để trêu ghẹo Ngân Hoà ngoài đời thực.

Diễn viên Ngân Hoà là ai?

Ngân Hoà, sinh năm 1996, từng theo học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP.HCM trước khi rẽ hướng sang con đường nghệ thuật. Cô bắt đầu được chú ý khi xuất hiện trong nhiều MV và dần ghi dấu ấn qua các dự án phim như Vua Bánh Mì , Trại Hoa Đỏ , Giấc Mơ Của Mẹ , 7 Năm Chưa Cưới Sẽ Chia Tay hay Mai . Dù không ồn ào, Ngân Hoà vẫn là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình nhờ lối diễn tự nhiên, giàu cảm xúc.

Trái với hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên lại khá kín tiếng trong đời sống cá nhân. Trên mạng xã hội, cô chủ yếu cập nhật công việc, hiếm khi chia sẻ về gia đình hay chuyện riêng tư. Theo một vài thông tin hiếm hoi, Ngân Hoà là chị cả trong gia đình có 3 chị em. Mẹ mất sớm, bố một mình gồng gánh nuôi các con và hiện đã lớn tuổi. Vì vậy, từ sớm cô đã phải vừa học vừa làm để phụ giúp gia đình, thậm chí gánh vác phần lớn kinh tế để chăm lo cho các em. Một trong hai người em hiện đã đi làm, nhưng trước đó, Ngân Hoà là trụ cột chính. Ngay cả khi phát hiện mắc bệnh, cô vẫn tiếp tục đi casting, tham gia sự kiện để duy trì công việc.

Đầu tháng 6/2025, nữ diễn viên được xác định mắc suy thận giai đoạn cuối, phải lọc máu định kỳ và cần gấp chi phí để ghép thận. Trấn Thành đã ủng hộ 100 triệu đồng, Mỹ Tâm gửi 30 triệu đồng, cùng nhiều nghệ sĩ khác âm thầm chung tay giúp đỡ nhưng không công bố số tiền cụ thể.

Tuy nhiên, chỉ sau vài ngày kêu gọi, một số thông tin liên quan đến đời sống cá nhân của Ngân Hoà bất ngờ lan truyền, gây tranh cãi trên mạng xã hội. Trước những đồn đoán như việc cô sở hữu xe Audi hay có chuyến du lịch Hàn Quốc sang chảnh, phía đại diện đã lên tiếng phủ nhận. Theo đó, chuyến đi Hàn Quốc thực chất do bạn thân tài trợ để giúp cô thực hiện ước mơ cá nhân. Thời điểm này, Ngân Hoà đang trong quá trình điều trị, hạn chế sử dụng điện thoại và gần như không thể trực tiếp cập nhật thông tin. Đại diện cũng cho biết, các thủ tục liên quan đến sao kê hay tài khoản ngân hàng cần có sự hiện diện của chính chủ tại ngân hàng, nên không thể thực hiện ngay như yêu cầu từ một bộ phận cư dân mạng.

Ngân Hoà từng chia sẻ phim Bóng Ma Hạnh Phúc được quay trong giai đoạn bản thân đang đối diện với bệnh suy thận giai đoạn cuối nên cơ thể cũng có nhiều thay đổi. Vì trách nhiệm không muốn ảnh hưởng đến đoàn phim nên Ngân Hòa đã cố gắng để hoàn thành hết vai diễn. Cô lên tiếng giải thích: "Lúc đóng phim này là mình đã bị suy thận giai đoạn cuối rồi, vẫn cố gắng hoàn tất vai diễn để không bị ảnh hưởng đến ekip. Mình bị giảm kí rất nhiều nên 'bé 3' này có hơi khô khan, mọi người thông cảm".

