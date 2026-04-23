Những ngày gần đây mạng xã hội rần rần chia sẻ một bức ảnh gây sốc: chiếc TV treo tường nứt toác như mạng nhện, đúng ngay khoảnh khắc đang phát sóng tập 31 Bóng Ma Hạnh Phúc. Từ Facebook đến TikTok, loạt page giải trí lớn nhỏ thi nhau đăng lại, kéo theo hàng chục nghìn lượt tương tác cùng vô số bình luận "tiếc tiền giùm". Không ít người xem thừa nhận nhìn ảnh xong chỉ biết gật gù vì quá hiểu cảm giác ức chế này.

Hình ảnh gây sốc liên quan đến phim Bóng Ma Hạnh Phúc

Trên màn hình TV đang chiếu tập 31 Bóng Ma Hạnh Phúc, một trong những tập gây ức chế nhất từ khi phim lên sóng. Kéo theo sự viral của bức ảnh là một cái tên bị réo khắp mạng xã hội: "anh Dũng" Lương Thế Thành. Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Lương Thế Thành vào vai một người chồng mang đầy đủ combo đáng ghét, gia trưởng, ích kỷ, liên tục làm tổn thương vợ và bị cuốn vào mối quan hệ ngoài luồng với người mà vợ từng xem như con gái. Ở những diễn biến gần đây, Dũng càng ngày càng quá quắt, không chỉ khiến vợ mà cả các con cũng sụp đổ, bỏ nhà đi vì chứng kiến bố ngoại tình. Mai vì thế cũng đưa ra quyết định ra tòa ly dị.

Phim đang đến hồi cao trào với loạt tình tiết gây ức chế

Nhất là cách đối xử của Dũng với vợ con dù mình là người sai

Kịch bản phim hiện liên tục đẩy cảm xúc người xem lên cao trào khi liên tục dồn nhân vật nữ vào thế bị tổn thương, còn nhân vật nam thì hết lần này đến lần khác đưa ra những quyết định gây tranh cãi. Chính sự lặp lại của những tình huống ức chế có chủ đích khiến khán giả rơi vào trạng thái vừa bực vừa không thể bỏ xem, để rồi xem lại ức chế đòi đập TV. Không khó hiểu khi sau mỗi tập phát sóng, trang cá nhân của Lương Thế Thành lại trở thành "bãi chiến trường". Hàng loạt bình luận tràn vào, phần lớn là lời những trách móc, có những người còn buông lời tiêu cực một cách quá khích, không phân biệt được đâu là phim - đâu là đời.

Cư dân mạng liên tục gọi tên "anh Dũng" Lương Thế Thành

Ở chiều ngược lại, nhiều người cũng lên tiếng bênh vực, cho rằng việc bị réo tên khắp nơi lại là minh chứng rõ nhất cho khả năng diễn xuất của Lương Thế Thành. Bởi nếu nhân vật không đủ sức nặng, không đủ gây khó chịu, thì đã không tạo ra làn sóng phản ứng mạnh đến vậy. So với sự nghiệp toàn đóng vai hiền lành, chung thủy trên sóng truyền hình, vai Dũng của Bóng Ma Hạnh Phúc thật sự là một bước ngoặt lớn và Lương Thế Thành đang quá thành công với bước ngoặt đó.

Hiện tại, bức ảnh đập TV đang cực viral tuy nhiên cư dân mạng cũng không chắc chắn đây là ảnh thật hay sản phẩm của AI. Dù bù bức ảnh này là thật hay chỉ là chiêu trò câu view, nó vẫn phản ánh chính xác sức nóng của Bóng Ma Hạnh Phúc ở thời điểm hiện tại. Bộ phim có thể không được đánh giá cao về logic kịch bản, nhưng lại thành công trong việc giữ chân khán giả bằng cảm xúc cực đoan - thứ khiến người ta vừa than trời vừa không thể bỏ xem.