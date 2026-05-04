Chuyên gia trang điểm nổi tiếng đăng đàn tố một siêu mẫu vô ơn, nói xấu, Minh Tú bị gọi tên

Mới đây, M.U.A Tee Lee đăng tải dòng trạng thái dài trên trang cá nhân, hé lộ mâu thuẫn với một người từng có thời gian gắn bó trong công việc lẫn cuộc sống. Dù không nhắc đích danh, loạt chi tiết được đưa ra nhanh chóng khiến cộng đồng mạng hướng sự chú ý đến siêu mẫu Minh Tú.

Trong bài đăng, Tee Lee cho biết thời gian gần đây anh liên tục nhận được những tin nhắn kể lại việc bị người kia nói xấu, chê bai và có những phát ngôn mang tính xem thường. Anh nhắc lại quãng thời gian cả hai còn đồng hành, đặc biệt là giai đoạn năm 2018, khi đối phương từng chủ động muốn tách ra làm việc riêng và đề nghị anh hướng dẫn makeup để có thể tự xoay xở trong cuộc thi Miss Supranational.

Theo chia sẻ, dù có linh cảm không tích cực, Tee Lee vẫn hết lòng hỗ trợ từ kỹ thuật trang điểm, khắc phục khuyết điểm gương mặt đến cách tạo dựng hình ảnh. Tuy nhiên ở hiện tại, anh cho rằng chính những điều mình từng góp phần xây dựng lại trở thành câu chuyện bị đối phương mang ra bàn tán theo hướng tiêu cực với người khác.

Tee Lee tố một người mẫu từng thi Miss Supranational 2018 nói xấu sau lưng mình

Đáng chú ý, đính kèm bài viết, Tee Lee chia sẻ loạt ảnh chụp màn hình được cho là tổng hợp từ một tài khoản mạng xã hội, trong đó liên tục nhắc trực tiếp đến Minh Tú cùng những nhận xét kể lại trải nghiệm không tốt khi làm việc cùng Minh Tú. Tài khoản này đăng ảnh Minh Tú cho biết từng nghe nữ siêu mẫu chê bai các make up artist, nói xấu sau lưng nhiều người và tỏ vẻ thái độ bề trên, khó chịu với người khác.

Dưới phần bình luận, tranh cãi nhanh chóng nổ ra. Một bộ phận cho rằng câu chuyện hiện tại mới chỉ xuất phát từ phía Tee Lee, cần chờ Minh Tú lên tiếng để có cái nhìn đa chiều hơn. Số khác lại không ngại phản ứng ngược, cho rằng nam makeup artist đang đẩy sự việc đi xa khi dựa trên những thông tin "nghe kể lại".

Trước những ý kiến trái chiều, Tee Lee cũng trực tiếp đáp trả một số bình luận với thái độ thẳng thắn, tiếp tục khiến câu chuyện thêm phần căng thẳng. Những phản hồi mang tính ẩn ý càng làm dấy lên nhiều đồn đoán xoay quanh mối quan hệ giữa anh và nhân vật được cho là liên quan.

Hiện tại, phía Minh Tú vẫn chưa có bất kỳ động thái nào liên quan đến ồn ào này.

Loạt ý kiến trái chiều xoay quanh bài đăng của Tee Lee

Tee Lee (tên thật Lê Minh Hoàng) là một trong những makeup artist nổi bật của Vbiz, đồng thời hoạt động song song trong lĩnh vực nhiếp ảnh. Anh được nhiều người trong nghề gọi là "phù thủy makeup" khi đứng sau hình ảnh của loạt mỹ nhân, từ chụp thời trang đến ảnh cưới và các sự kiện lớn.

Trong sự nghiệp, Tee Lee không chỉ đơn thuần là người trang điểm mà còn là cộng sự sáng tạo lâu năm của nhiều nghệ sĩ. Đáng chú ý, siêu mẫu Minh Tú là một trong những gương mặt gắn bó với anh trong thời gian dài. Tee Lee từng đồng hành cùng Minh Tú từ những giai đoạn đầu phát triển hình ảnh, hỗ trợ xây dựng phong cách makeup, thần thái trước ống kính và cả các dự án chụp hình quan trọng.

Trong giới thời trang - giải trí, mối quan hệ giữa Tee Lee và Minh Tú không chỉ dừng ở mức cộng sự mà còn được xem là khá thân thiết, thường xuyên xuất hiện cùng nhau trong các bộ ảnh, dự án cá nhân lẫn công việc. Chính vì vậy, khi Tee Lee đăng tải dòng trạng thái ẩn ý về một người từng gắn bó lâu năm, lại kèm theo những dẫn chứng khiến dân mạng liên tưởng trực tiếp đến Minh Tú, câu chuyện nhanh chóng gây xôn xao.

Tee Lee là M.U.A đình đám, đứng sau nhiều tạo hình của nghệ sĩ Vbiz