Nữ diễn viên hot trong Bóng Ma Hạnh Phúc thông báo tin vui

Bóng Ma Hạnh Phúc đang là phim truyền hình được khán giả dành sự quan tâm bởi loạt tình huống khiến khán giả vừa xem vừa "hao phước". Trong đó, nhân vật Tú do diễn viên Lê Huỳnh Bảo Ngọc đóng cũng nhiều lần khiến người xem ức chế. Bảo Ngọc không phải là khuôn mặt quá xa lạ, cô bé này đã đóng phim từ nhỏ và để lại nhiều vai diễn ấn tượng.

Mới đây, Bảo Ngọc gây sốt khi báo tin vui đã tốt nghiệp cấp 3 ở một trường quốc tế. Không còn là cô bé nhỏ nhắn ngày nào, Bảo Ngọc ở hiện tại ghi điểm với diện mạo trưởng thành, rạng rỡ và đầy tự tin. Trong loạt khoảnh khắc được chia sẻ, nữ diễn viên diện trang phục cử nhân, tự tin cầm micro phát biểu trước đông người. Gương mặt thanh tú, làn da sáng cùng nụ cười tươi tắn giúp cô nhanh chóng thu hút sự chú ý. Đặc biệt, visual trong ngày tốt nghiệp của Bảo Ngọc được nhiều người nhận xét như "Hoa hậu", dự sẽ là ứng viên làm mưa làm gió trong các cuọc thi nhan sắc ở tương lai.

Không chỉ gây ấn tượng về ngoại hình, thần thái tự tin khi đứng trên sân khấu cũng cho thấy sự trưởng thành rõ rệt của Bảo Ngọc sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật. Từ một diễn viên nhí quen mặt trong các TVC, phim truyền hình đến hình ảnh thiếu nữ ở tuổi 18, hành trình lớn lên của cô luôn nhận được sự quan tâm từ khán giả.

Trong phim Bóng Ma Hạnh Phúc, Bảo Ngọc cũng vào vai một bé gái đanh đá, sinh ra trong gia đình có điều kiện lại được bố mẹ cưng chiều nên rất kiêu kỳ, cá tính. Mặc dù diễn nét một cô bé hay cãi nhau, thẳng thắn nhưng Bảo Ngọc lại không khiến khán giả thấy ghét vì có những sự hồn nhiên, đáng yêu rất riêng. Nhiều khán giả theo dõi phim còn nhận xét đây chính là cô bé "tỉnh" nhất trong phim vì luôn nhạy bén, thái độ rõ ràng trước những tình huống diễn ra.

Trong Bóng Ma Hạnh Phúc, Bảo Ngọc vào vai con gái của Lương Thế Thành và Lê Phương

Diễn viên Lê Huỳnh Bảo Ngọc là ai?

Vào năm 2015, Bảo Ngọc ghi danh Đồ Rê Mí và để lại ấn tượng bởi nhan sắc trong veo, giọng hát ngọt ngào. Trong năm này, Bảo Ngọc dành giải Á quân Gương Mặt Thân Quen Nhí. Từ cột mốc này, Bảo Ngọc trở thành cái tên được nhiều đạo diễn ưu ái, mời hợp tác từ phim truyền hình đến điện ảnh. Từ hình ảnh cô bé nhí nhảnh, ngây ngô ngày nào nay Bảo Ngọc đã lớn rõ và có nhiều sự thay đổi ngoại hình lẫn tính cách. "Hoa khôi nhí Tây Đô", "Hoa hậu nhí Cần Thơ", "Bé gái chuyên đọ sắc Hoa hậu"... là những danh xưng mà người hâm mộ dành riêng cho sao nhí Lê Huỳnh Bảo Ngọc.

Do vào con đường nghệ thuật từ lúc nhỏ nên Bảo Ngọc có cơ hội làm việc và gặp gỡ với nhiều người nổi tiếng. "Hoa khôi nhí" Cần Thơ có sở thích đặc biệt với các cuộc thi Hoa hậu, tham dự nhiều sự kiện dành cho giới mỹ nhân. Bảo Ngọc thường xuyên góp mặt trong các hoạt động thiện nguyện hay những buổi gặp gỡ thân mật của "Bà trùm Hoa hậu" Phạm Kim Dung. Mỹ nhân nhí chính là bé gái được vợ chồng bà Phạm Kim Dung nhận làm con nuôi.

Vai diễn gây ấn tượng nhất sự nghiệp của Bảo Ngọc là trong phim Gia Đình Là Số 1. Theo đó, Bảo Ngọc thủ vai Lam Chi, đây là nhân vật nét tính cách có phần tiểu thư, nghịch ngợm, thường xuyên ăn hiếp cô bé ở chung nhà. Chính vì những nét diễn đỏng đảnh này, cùng với câu cửa miệng "Đồ đáng ghét" mà Bảo Ngọc từng vướng tranh cãi, bị gọi là "em bé đáng ghét nhất màn ảnh Việt".

Dù nổi tiếng từ bé nhưng Lê Huỳnh Bảo Ngọc rất tập trung học tập, Bảo Ngọc đạt thành tích học sinh giỏi trong nhiều năm liền. Tháng 11/2021, Bảo Ngọc tự hào khoe: "Bảo Ngọc nhận bảng điểm từ cô chủ nhiệm. Ngọc rất vui vì được điểm 9 và 10 cho tất cả các môn". Sau 5, 6 năm ở trọ cùng mẹ để làm việc, gần đây sao nhí đã chuyển về sống trong một căn chung cư đầy đủ tiện nghi.

Từ sao nhí ngày nào, nay Bảo Ngọc đã có sự thay đổi và trở thành một trong những mỹ nhân của làng giải trí Việt. Cư dân mạng nhận xét Bảo Ngọc có nhiều điểm hao hao với Á hậu Huyền My, Triệu Lộ Tư, Lưu Diệc Phi. Bảo Ngọc được netizen khuyên nên ghi danh cuộc thi Hoa hậu, đây dự sẽ là ứng viên nổi bật.

Ngoài việc học văn hóa, Bảo Ngọc còn chăm chỉ rèn luyện tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và thường xuyên tham gia các hoạt động ngoại khóa, dẫn chương trình và làm mẫu ảnh. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên sở hữu lượng theo dõi ấn tượng, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời thường tươi tắn, gu thời trang ngày càng trưởng thành và hiện đại hơn. Dù là gương mặt nổi tiếng từ bé, Bảo Ngọc vẫn giữ được lối sống giản dị, hòa đồng và không vướng ồn ào đời tư, cho thấy sự trưởng thành đáng nể ở tuổi mới lớn.

